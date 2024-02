Per avere una vera e propria spa a casa e sentirsi meglio: le migliori coperte-sauna di cui non si può più fare a meno

Fonte: IPA Coperta - sauna: le migliori, i benefici e perché le amano le star

Una spa a casa propria? No, non è un sogno, ma con una spesa abbastanza contenuta si possono acquistare strumenti perfetti per farci stare meglio e regalare al nostro corpo la giusta coccola dopo una giornata faticosa.

La coperta – sauna ha proprio questa funzione, infatti promette di ridurre lo stress, di drenare i liquidi e fa dimagrire. Non stupisce, quindi, che sia molto amata dalle star di Hollywood che ormai l’hanno inserita ufficialmente nei propri rituali di bellezza.

Ad esempio, lo ha fatto Kate Hudson, attrice dal fisico pazzesco e sempre molto attenta al proprio benessere. Basti pensare che nella sua villa, così come hanno fatto anche altre star, ha fatto installare una sauna finlandese.

Ovviamente non tutti abbiamo gli spazi o il budget necessario per creare uno spazio di questo tipo tra le pareti domestiche, ecco che allora in nostro aiuto arriva la coperta – sauna: la stessa che usa anche Kate, che ne ha parlato in un’intervista, quando non è nella propria dimora.

I vantaggi sono tantissimi, il costo accessibile e il relax assicurato: il modo perfetto per regalarsi una coccola speciale e per staccare da tutto il resto del mondo. Inoltre, proprio come si farebbe in una palestra, sono lo strumento ideale per concludere una sessione di sport e per alleviare le tensioni.

In commercio si trovano tantissimi modelli, a prezzi differenti e accessibili per tutte le tasche: le coperte – sauna per avere una spa a portata di mano a casa, ma anche in viaggio.

InLoveArts, coperta per sauna a infrarossi

La coperta per sauna a infrarossi InLoveArts è realizzata in materiale di alta qualità, ovvero il tessuto Oxfort. È, inoltre, dotata di doppia cerniera e questo permette a chi la usa di poter muovere liberamente le mani: si possono fare altre cose mentre ci si dedica alla propria routine quotidiana di bellezza. Trenta minuti avvolti da questa coperta, sembrano poter offrire gli stessi risultati di una sessione di allenamento. Viene venduta con un telecomando che permette di impostare la durata del trattamento e la temperatura. Grazie ai raggi infrarossi si crea un effetto termico che penetra in profondità e che migliora la circolazione del sangue e aiuta a eliminare le tossine.

Gototop, coperta termica per sauna

Gototop produce una coperta termica a infrarossi che promette di ottenere diversi risultati: bruciare i grassi, dare una sferzata al metabolismo e migliorare la circolazione. Inoltre, è lo strumento perfetto per concludere degnamente una lunga e faticosa giornata. Va bene sia per le spa, che per essere usata a casa, e il materiale con cui è stata realizzata è morbido e impermeabile. Le recensioni di questo prodotto sono molto positive e raccontano di perdita di liquidi in eccesso: è quindi l’alleato perfetto per il proprio benessere anche tra le pareti domestiche, proprio come in un centro di bellezza.

Vayotoy, coperta per sauna a infrarossi due zone

Relax, perdita di liquidi in eccesso e per un effetto detox: ecco la coperta per sauna a infrarossi a due zone realizzata da Vayotoy. Grazie agli infrarossi l’efficacia di questo strumento penetra in profondità, permettendo di ottenere i migliori risultati, ed è molto comoda: la presenza di due cerniere apposite permette di tenere le mani fuori dalla coperta che si presenta molto simile a un sacco a pelo. La cerniera si può aprire sia dall’interno, sia dall’esterno. Aspetto da non sottovalutare, poi, la doppia temperatura indipendente nelle due zone (inferiore e superiore) che può essere stabilita in base alle necessità del singolo, per un trattamento il più possibile su misura e per avere uno strumento che aiuti a rilassarsi e purificarsi.

Lifepro Rejuvawrap, coperta portatile per una sauna a infrarossi

Con la coperta portatile per la sauna a infrarossi Lifepro, non solo si eliminano le tossine e ci si rilassa, ma si bruciano anche calorie. Viene suggerito l’uso quattro volte alla settimana, per trenta minuti: obiettivo facile da raggiungere anche perché questo strumento è molto leggero, si piega facilmente e viene venduto con l’apposita borsa per portarlo sempre con sé. Le recensioni sono entusiaste e sottolineano, tra le altre cose, che è facile da utilizzare e realizzata con materiali di ottima qualità.

Aomdom, coperta con doppia cerniera per sauna

La coperta prodotta da Aomdom è realizzata in tessuto Oxford di alta qualità nella parte esterna e in pvc impermeabile all’interno, la tecnologia a raggi infrarossi si trasforma in energia termica che aiuta a dilatare i vasi sanguigni e ad accelerare il metabolismo, al contempo eliminando le tossine.

Ha una doppia cerniera che migliora la libertà di movimento di chi la utilizza ed è perfetta sia per centri di bellezza sia per l’uso domestico.

I benefici di avere una coperta – sauna a portata di mano

I costi sono accessibili e i benefici a portata di mano: l’uso costante di una coperta – sauna, associato ad attività sportiva e a un’alimentazione sana, aiuta il proprio corpo a stare meglio e a sentirsi maggiormente in forma.

Inoltre, si tratta di prodotti che non devono essere utilizzati a una temperatura troppo elevata, proprio grazie alla tecnologia a infrarossi.

I vantaggi sono davvero tanti: dalla facilità con cui si rilasciano le tossine, al senso di relax che regala dedicarsi una mezzora di pace nella frenesia di una giornata, fino al fatto che il suo uso può migliorare la circolazione. Dopo un allenamento, infatti, la coperta – sauna ci permette di recuperare più velocemente e più facilmente.

Infine, tra i vantaggi che si possono ricavare da avere questa piccola spa domestica, c’è una pelle migliore, più tonica e compatta. La coperta – sauna è una vera e propria complice per stare meglio, sentirsi più in forma e per regalarsi una coccola quotidiana. Proprio come una star di Hollywood.

L’uso di questi dispositivi, poi, è davvero semplice: in genere si devono impostare tempo e calore, per poi lasciarsi avvolgere dalla sensazione di benessere e di relax che regalano al nostro corpo e alla nostra mente.

