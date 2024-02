Fonte: iStock Photo Accessori per la meditazione da avere subito

Riconnettersi con la parte più profonda di sé, prendere le distanze dal mondo fuori, dagli eventi, dalle emozioni, dagli impegni e ritrovarsi in un’oasi di pace interiore. Praticare la meditazione è questo, ma anche tanto altro. Si può fare ovunque, ma per ottenere il massimo da quello spazio di silenzio e pace è bene avere gli strumenti giusti, accessori e oggetti che possono aiutare, che creano un ambiente confortevole, uno spazio adatto e capace di rendere più efficaci i risultati.

Bastano anche cinque minuti di meditazione al giorno per sentirsi meglio, per essere maggiormente consapevoli e per alleviare ansia e stress. Guardare le cose dalla giusta distanza, emozioni comprese, aiuta infatti a ritrovare sé stessi.

Ci sono oggetti che possono aiutare nella pratica della meditazione, per stare più comodi, per creare un’ambientazione avvolgente e in cui sentirsi subito in pace con sé stessi.

Tutto ciò che serve per iniziare a fare meditazione, o da acquistare se si pratica già ma si è alla ricerca di maggiore confort.

Cuscini da meditazione

Da quelli a mezzaluna per facilitare la posizione con le gambe incrociate, fino a quelli da portare con sé anche fuori casa: i cuscini da meditazione sono alleati indispensabili per essere comodi durante la pratica. Infatti, non sentirsi a proprio agio, potrebbe distogliere l’attenzione sul momento di connessione con la parte più profonda di sé rendendo il momento meditazione meno efficace.

Liberare la mente è uno degli scopi principali che si vogliono raggiungere, ma non si può fare se ci si concentra sulla posizione del corpo o su quanto si è scomodi.

Per chi desidera sedersi a gambe incrociate e stare dritto senza troppa fatica ci sono dei pratici cuscini a mezzaluna, la cui altezza può essere regolata con l’imbottitura.

Lotuscraftss cuscino da meditazione a mezzaluna In cotone bio, certificato, aiuta a mantenere la postura in maniera confortevole

Di forma circolare, invece, questo cuscino può essere sfruttato in tanti modi diversi durante la meditazione sia in palestra che a casa. L’imbottitura è lavabile a mano.

Per chi desidera un supporto più alto, invece, si può provare la panca da meditazione perfetta per non affaticare la schiena. Si trova in tre grandezze, in base all’altezza oppure alla necessità di inclinazione della seduta.

Lotuscrafts panca da meditazione Sgabello per chi medita in posizione accovacciata

Tappetini per la meditazione

Nel perfetto spazio da dedicare alla pratica quotidiana della meditazione non può mancare un tappetino, anche in questo caso la scelta deve virare sul prodotto che si sente più adatto alle proprie esigenze: ci sono quelli più grandi, adatti anche all’attività fisica, come ad esempio lo yoga, oppure quelli più piccoli e simili a un cuscino.

Di piccole dimensioni, quadrato e morbido come un cuscino: un tappetino da meditazione che per alcuni potrebbe benissimo assolvere tutte le funzioni, leggero in velluto e lavabile. Si adatta a tutte le posizioni.

Florensi tappetino da meditazione Zabuton Con inserto al 100 per cento cotone adatto a tutte le posizioni

Rotondo, spesso e antiscivolo: per chi desidera un tappetino circolare confortevole, realizzato con i migliori materiali e che regala un tocco di carattere alla stanza. Ha un diametro di 140 centimetri ed è abbastanza alto da risultare comodo per una sessione di meditazione.

Un tappetino perfetto per l’attività fisica, ma utilizzabile anche per la meditazione? Esiste e si adatta a ogni tipologia di sport e pratica, inoltre si può portare comodamente con sé per chi desidera un momento di connessione e relax anche all’aperto.

Offerta Overmont tappetino antiscivolo Adatto all’attività fisica, può essere usato per meditare

Lampade di sale himalayano

Dal tipico colore arancione che aiuta il rilassamento, le lampade di sale himalayano regalano alla stanza una luce soffusa e una profonda sensazione di benessere. Si possono posizionare accanto alla postazione in cui si vuole praticare, per creare un ambiente confortevole e capace di cullare.

Naturale e realizzata con una base in legno, ha una luminosità regolabile. Viene consegnata già pronta all’uso.

Per chi desidera utilizzarle in più parti della propria abitazione, l’opzione del doppio acquisto è molto comoda. La luce che emanano le lampade aiuta a prendere sonno e regalano un effetto benefico.

My Costum Style Due lampade di sale rosa dell’Himalaya

Incensi e profumi per la meditazione

Nel proprio angolo per la meditazione non possono mancare incensi e profumi, scelti in base ai propri personalissimi gusti. Si possono acquistare di tante tipologie diverse per uno spazio che rifletta la propria anima e che riesca a regalare al primo sguardo una sensazione di benessere.

L’incenso naturale va acceso con la fiamma e poi spento subito per ottenere l’effetto desiderato, se si sceglie il palo santo è bene sapere che si tratta di un albero e che i paletti in commercio possono essere un valido aiuto per purificare uno spazio prima di immergersi nella meditazione.

Palosanto incenso naturale Otto legnetti di qualità premium selezionata

Sette colori che aiutano al rilassamento, due modalità di luce e una lunga durata: il diffusore di olii essenziali realizzato in materiale sicuro può essere un’ottima opzione per chi desidera uno strumento che faccia luce e, al tempo stesso, sprigioni nell’aria la fragranza preferita.

Offerta Diffusore di oli essenziali Con telecomando e sette diverse luci

Capane per la meditazione

Per rilassare la mente e favorire la concentrazione sul qui e ora, lo strumento perfetto durante la pratica meditativa è la campana tibetana. Si trovano di diverse tipologie in commercio e si possono suonare in modi differenti, da scegliere sulla base dei propri gusti personali.

Da portare sempre con sé e capace di regalare un suono che vibra in fondo all’anima: sta in una mano e è dotata di un cuscino.

Silent Mind campana tibetana con accessori Dotata di battente a doppia superficie e cuscino

Realizzata a mano, viene fornita con un set completo. Il suo suono restituisce uno stato di calma interiore e permette di fare maggiore chiarezza dentro di sé, allontanando lo stress.

I libri per la meditazione da avere

Un aiuto per la meditazione lo offrono i libri, soprattutto se contengono la frase giusta che può indicare il cammino di benessere da seguire, oppure che diventano una vera e propria guida per praticare con maggiore consapevolezza e libertà.

Parole e immagini per accompagnare ogni giorno con un pensiero, magari lo stesso su cui lasciare concentrare la mente quando si dedica il proprio tempo alla meditazione. Un volume bello da vedere e ottimo per indurre alla riflessione.

Offerta 365 pensieri mindfulness Foto e pensieri per riflettere

Per coloro che, invece, desiderano approfondire lo studio della pratica, conoscere nuovi metodi e diventare sempre “più bravi” a ritagliarsi uno spazio interiore che allontani da stress, pensieri e paure allora si può scegliere un volume che aiuti a imparare.

Imparare a meditare Ridurre lo stress, aumentare l’energia vitale, armonizzare i chakra e conoscere sé stessi