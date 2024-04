Amaca: i modelli più belli e comodi per il tuo angolo di pace in giardino

Fonte: iStock

L’amaca da giardino è un piccolo angolo di paradiso per rilassarti.

Nata tipicamente per l’uso all’aperto, solitamente nel giardino di casa o in altre aree esterne come balconi, terrazze o cortili, è costituita da una tessuto resistente e sospesa tra due punti di supporto, come alberi, pali o supporti appositamente progettati, ma oggi esistono anche autoportanti per essere posizionate dove vuoi.

Avere un’amaca in giardino può offrire una serie di vantaggi e piaceri che contribuiscono a creare un ambiente rilassante e confortevole all’aperto: sdraiarsi su un’amaca sotto gli alberi, cullati dalla brezza, può essere estremamente rilassante e rigenerante, consentendo di staccare la mente dalle preoccupazioni quotidiane e di rigenerarsi. Inoltre, consente di godersi appieno il contatto con la natura circostante e sentirsi immersi nel verde del proprio giardino, il che può avere effetti benefici sulla salute mentale e sul benessere.

Può anche diventare anche un luogo accogliente dove trascorrere del tempo con amici e familiari. È perfetta per chiacchierare, leggere insieme o semplicemente godersi la compagnia degli altri all’aria aperta. Oggi molte amache e portone da giardino sono apprezzate anche come tocco decorativo al giardino. Disponibile in una varietà di colori, stili e materiali, può essere scelta per abbinarsi all’arredamento esterno esistente e aggiungere un elemento di bellezza al paesaggio.

Ma come scegliere la miglior amaca da giardino per gli spazi che hai a disposizione e le tue esigenze e preferenze estetiche?

Modelli low cost

Tra le più vendute su Amazon ad un prezzo piccolo piccolo, ecco l’amaca NatureFun: pratica e ultraleggera, perfetta da portare in viaggio! Esiste in tantissimi colori diversi: tu quale scegli?

NatureFun Amaca da Campeggio da Viaggio Ultraleggera Un’altra scelta low cost per chi non a rinunciare alla comodità: è realizzato in tela spessa, comoda, resistente, asciutta, inodore e che non sbiadisce, permettendoti di riposare in modo rilassante e piacevole. Offerta Firschoie Amaca comoda in tela Comodi sì, ma con stile: questa bellissima amaca bianca con frange darà un tocco di eleganza boho chic al tuo giardino.

Kereith Amaca doppia in cotone con frange

Modelli sotto i 100 con supporto

Se preferisci l’amaca con supporto per poterla posizionare davvero dove vuoi senza bisogno di trovare gli alberi giusti tra cui appenderla in giardino, ecco alcune soluzioni sotto i 100 euro.

La struttura dell’amaca di Arreditaly è realizzata in acciaio di alta qualità per garantirne la stabilità e l’utilizzo a lungo nel tempo; progettata con un design con 2 piedi da 110 cm, crea una forma dinamica e molto stabile per rilassarvi mentre leggete un libro o bevete un thè, garantendo una distribuzione equa del peso per evitare di ribaltarsi. Disponibile rossa o blu.

Arreditaly Amaca con supporto in acciaio

Realizzati in una resistente miscela di cotone e poliestere, molto traspirante per evitare eccessiva sudorazione e offrire ulteriore comfort, la struttura dell’amaca di Anyoo è realizzata in acciaio di alta qualità resistente da sostenere fino a 200 kg, garantendo che tu possa rilassarti con tranquillità. Si tratta di una soluzione 2 in 1 in quanto consente di trasformare la struttura da uno supporto per amaca a uno supporto per sedia amaca, offrendo il massimo in termini di comodità e flessibilità. Ciò significa che puoi avere entrambi i tipi di sedute all’aperto senza dover acquistare due supporto separati, amaca e sedia amaca, ottenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Offerta Firschoie Amaca comoda in tela

E se la tua amaca avesse anche i cuscini incorporati per sorreggere la testa mentre leggi o sorseggi un drink?

Ecco il modello ideale: dal design moderno e minimale in un elegantissimo colore antracite, questa amaca da esterno renderà i tuoi spazi esterni davvero unici e confortevoli. Incluso nella confezione troverai delle pratiche cinghie regolabili che ti permetteranno di adattare con il massimo della facilità la tua amaca ad alberi, strutture e ovunque vorrai.

Bakaji Amaca da giardino doppia

Modelli sotto i 200 euro con supporto

Da ‘una poltrona per 2’ a ‘un’amaca per 2’, è un’attimo! Questa amaca per due persone offre tanto spazio, perfetta per rilassarsi insieme a chi vuoi tu. Ideale a bordo piscina o in terrazza per stare vicini ai propri cari. Se non ne potrai più fare a meno, ricorda che è completamente portatile e non necessita di componenti aggiuntive.

Vita5 Amaca di design per 2

Una romantica ed elegante scelta, sempre per 2 persone, che combina la naturalezza del legno (robusto) e il bianco della vita en plein air. La robustezza e la stabilità sono al primo posto, offrendoti un’esperienza di relax duratura e affidabile. Un vero e proprio invito alla vita all’aperto.

Tecktake Amaca XXL elegante

Un’amaca con parasole incluso? Ebbene sì, oggi è possibile: durante il giorno blocca la luce solare intensa, protegge gli occhi e la pelle dagli agenti atmosferici e consente di leggere o fare un pisolino sull’amaca. Di notte, puoi attaccare strisce luminose decorative per creare un’atmosfera accogliente. Se non ti serve, quando vuoi puoi rimuoverla.

Inoltre questo modello è solidissimo perché la struttura è realizzata in larice siberiano resistente alle intemperie e può facilmente sostenere fino a 200 kg.

Eulenke Amaca con struttura in legno e parasole

Poltrone sospese: le amache a poltrona

Le poltrone sospese sono una sorta di amache a forma di poltrona, ideali per chi desidera passare qualche ora di relax comodamente seduto. Grazie ai doppi ganci, può essere fissata su un ramo robusto, su una trave che ne sostenga il peso oppure con un sostegno incorporato.

Puoi optare per una poltrona-amaca sospesa come questa, un mix perfetto di comfort e stile. Con il loro dolce movimento ondeggiante, creano un ambiente rilassante e distensivo, permettendo di rilassarsi e di fuggire dalla frenesia quotidiana. Il tessuto di cotone morbido e traspirante offre una superficie di seduta accogliente che si modella sul corpo, offrendo un sostegno e un relax eccellenti.

Chihee Sedia amaca elegante e in tessuto naturale

L’accessorio di design per il tuo giardino che non ti aspetti: questa poltrona a dondolo sospesa dal design moderno ed esclusivo in corda di cotone intrecciato a rete di altissima qualità, è ideale per vivere al meglio il tuo giardino durante la bella stagione. Il morbido cuscino imbottito la rende confortevole per passarci molte indisturbatamente.

Arredital Poltrona Sospesa Da Giardino Corda Di Cotone

Un tocco di classe per la tua terrazza o giardino: questa poltrona sospesa elegante e raffinata è ideale per arredare i tuoi spazi esterni, con fantasia ad intreccio in fibra sintetica adatta a qualsiasi ambiente. La seduta non solo è bella esteticamente ma anche molto comoda, grazie al suo set di cuscini imbottiti.

Brigros Poltrona A Dondolo Sospesa Da Giardino

