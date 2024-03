Come scegliere l’ombrellone da giardino perfetto per creare la tua oasi di relax

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock I migliori ombrelloni da giardino

Gli ombrelloni da giardino sono comodi, belli da vedere e pratici perché consentono di creare una vera e propria “oasi di relax” al riparo dal sole (e da sguardi indiscreti) nel tuo giardino o terrazzo. In commercio ce ne sono diversi tipi, in base al materiale in cui sono realizzati e alle loro dimensioni. Vediamo alcuni dei modelli più interessanti, per preparare il giardino all’estate.

Ombrelloni in alluminio

L’alluminio è uno dei materiali migliori per gli arredi da esterni: è estremamente leggero e maneggevole, ma al tempo stesso molto robusto e inattaccabile dalla ruggine, anche se esposto alle intemperie. Insomma, è l’ideale per realizzare la struttura dell’ombrellone da giardino, perché si può aprire e chiudere senza troppa difficoltà, ma anche spostare agevolmente.

Di dimensioni ridotte e facile da aprire, l’ombrellone da giardino di Baroni Home misura 2,70 mt X 2,36 mt ed è realizzato in alluminio spesso 4 mm. I bracci sono invece in acciaio, per sorreggere e tenere in tensione il telo parasole. Il design moderno ed elegante è proprio quello che ci vuole per creare un angolo relax davvero glamour.

Ombrellone da giardino in alluminio Leggero e facile da aprire, è di piccole dimensioni e non ingombra

Un altro modello interessante è quello proposto da Eclisss, che ha nel suo catalogo un ombrellone da giardino in alluminio di forma rettangolare, anch’esso di dimensioni piuttosto ridotte. Misura infatti appena 2,00 mt X 1,25 mt, l’ideale per un piccolo terrazzo. È anche fornito di un comodo sistema di sicurezza per agganciarlo alla ringhiera o al muro, in modo da proteggerlo dal vento.

Ombrellone da giardino quadrato Compatto e dotato di agganci per muro o ringhiera: è perfetto per un piccolo terrazzo

Ombrelloni in legno

Il legno è sicuramente un po’ più delicato rispetto all’alluminio, ma anche molto più elegante. L’ombrellone da giardino Outsunny, ad esempio, è perfetto per rendere chic il tuo angolo relax all’aperto. Il telo parasole è di un bellissimo colore rosso e ha il camino antivento per la massima stabilità. Le sue dimensioni sono 2,57 mt X 2,53 mt.

Offerta Ombrellone da giardino in legno La scelta più elegante per il tuo spazio all’aperto

Non meno raffinato è l’ombrellone da giardino in legno di Songmics, che misura 2,00 mt X 1,25 mt: è delle dimensioni giuste per fare ombra ad un piccolo terrazzo. Si piega in pochi istanti e si può riporre comodamente, senza ingombrare troppo. Il telo scuro, inoltre, fornisce maggior protezione dalla luce del sole ed è molto elegante.

Ombrellone da giardino elegante Piccolo ombrellone per il tuo terrazzo, con telo parasole grigio scuro

Ombrelloni con telo in poliestere

Per quanto riguarda infine il materiale del telo parasole, quello indubbiamente più gettonato è il poliestere: è molto resistente sia alla pioggia che al vento, è impermeabile e si può lavare facilmente. L’ombrellone da giardino Doppler misura ben 2,50 mt di diametro e il suo telo è dotato di protezione UV 50+: potrai stare all’aperto senza più preoccuparti del sole.

Ombrellone da giardino in poliestere L’ideale per stare all’aperto senza preoccuparsi del sole

L’ombrellone da giardino di Vounot è realizzato in alluminio e acciaio di alta qualità, mentre il tessuto è in poliestere resistente ai raggi UV. Ha un diametro di 2,70 mt ed è disponibile in grigio e in rosso. Può facilmente essere inclinato in diverse posizioni, così da essere sfruttato in qualsiasi momento della giornata, anche quando il sole è più basso all’orizzonte.

Ombrellone da giardino inclinabile Comodissimo per proteggere dal sole in qualsiasi momento della giornata

Ombrelloni con palo decentrato

Oggigiorno sono molto diffusi gli ombrelloni da giardino con palo decentrato, che sorregge il telo dall’alto: sono generalmente più grandi e hanno una zona d’ombra maggiore, oltre a poter essere inclinati con più facilità. Sono la soluzione ideale per chi ha un grande giardino o un terrazzo di dimensioni importanti.

L’ombrellone da giardino di Gardenia ha il palo decentrato in acciaio e il telo parasole in poliestere idrorepellente, molto leggero e resistente. Misura ben 3,00 mt di diametro ed è fornito di base a croce, che può essere fissato con mattonelle o apposite basi ad acqua. È un’ottima scelta per gli spazi più grandi.

Elegante e comodissimo, l’ombrellone da giardino Megashopitalia con palo decentrato è realizzato in acciaio e poliestere impermeabile, con il telo dotato di camino per lo sfiato dell’aria e di protezione UV 30+. Ha una forma quadrata, che misura 3,00 mt X 3,00 mt e si inclina facilmente in diverse posizioni, per la massima versatilità.

Ombrellone da giardino molto versatile Il telo è dotato di comoda protezione UV e ha forma quadrata

Ombrelloni maxi

Se hai un grande spazio da ombreggiare, punta ad un ombrellone da giardino maxi: quello di Schneider ha forma tonda e un diametro di ben 4 mt, con palo decentrato in alluminio e telo parasole in poliestere, rimovibile per il lavaggio a mano. È dotato anche di protezione solare 50+, per godersi il giardino senza problemi.

Ombrellone da giardino maxi Ben 4 mt di diametro per avere ancora più ombra all’aperto

Infine, l’ombrellone da giardino Relaxdays offre una doppia ombra, l’ideale per avere tutto lo spazio che desideri. Misura 4,60 mt X 2,70 mt, e ha il telo parasole XXL in poliestere idrorepellente con protezione UV 30+. Nonostante le dimensioni, è molto maneggevole e, una volta chiuso, si trasforma in un prodotto estremamente compatto.

Ombrellone da giardino doppio Doppia ombra per chi necessita di più spazio coperto in giardino

Accessori per ombrelloni da giardino

Per garantirti una perfetta stabilità, avrai bisogno di una buona base per ombrellone da giardino: quella di Kesser è perfetta, composta da quattro mattonelle per le basi a croce. Ciascuna di esse può essere riempita facilmente con acqua o sabbia, per un totale di ben 80 kg che ancoreranno il tuo ombrellone a terra con qualsiasi condizione climatica.

Base a mattonelle per ombrellone da giardino Quattro pannelli da riempire con acqua o sabbia, per la massima stabilità

Facilissima da posizionare, la base per ombrellone da giardino di Brislut ha una capacità massima di oltre 38 kg di sabbia e si avvolge comodamente attorno al palo di sostegno. Il sacchetto è robusto e realizzato in poliestere impermeabile. Inoltre è particolarmente versatile, adattandosi alla maggior parte degli ombrelloni in commercio.

Base per ombrellone da giardino Comodissima e molto solida, per non doverti più preoccupare del vento

Infine, crea un ambiente accogliente con un po’ di illuminazione, per le tue serate estive in compagnia. La stringa di lampadine da esterno Svater è lunga ben 30,5 mt e dotata di 52 punti luce a LED, alimentate da un piccolo pannello solare che si ricarica durante la giornata. Dopo 8 ore di sole, possono illuminare dalle 8 alle 12 ore.

Stringa di lampadine da esterno Per trasformare il tuo ombrellone da giardino in un’oasi accogliente

Non perderti le nostre migliori offerte per la casa, iscriviti al canale Telegram!