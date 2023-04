Arredare gli spazi esterni: le nuove tendenze dell’outdoor living

Fonte: MV Line

Dal terrazzo al giardino, arredare gli spazi esterni è spesso un dilemma. Un aiuto può arrivare dalle pergole, una soluzione eccezionale per regalare comfort e vivibilità in tutte le stagioni. Grazie a queste strutture infatti le aree esterne di casa possono diventare accessibili per tutto l’anno, con una protezione totale da insetti, sole e agenti atmosferici.

Outdoor living: arredare e vivere gli spazi esterni

Fra le ultime tendenze in fatto di arredo c’è l’outdoor living. Negli ultimi anni infatti sempre più persone hanno scoperto l’importanza di sfruttare gli spazi esterni di casa e vivere all’aria aperta. Una consapevolezza che si è trasferita anche nei trend d’arredo e nelle proposte dei designer che hanno provato a interpretare la voglia di respirare la Natura e assaporare le giornate di sole, sia d’estate che nei mesi invernali.

Come? Semplicemente arredando il patio, il giardino, il portico o la terrazza per rendere questi spazi una sorta di “prolungamento” degli interni di casa. In questo modo infatti le aree esterne si trasformano in un’estensione dell’abitazione, da sfruttare a proprio piacimento durante la giornata. Le proposte sul mercato sono numerose, con tanti stili e varianti per realizzare un living outdoor che sia accogliente e caldo, così tanto da cancellare la distinzione fra indoor e outdoor, con un arredo confortevole, elegante e di design.

Arredare gli spazi esterni con le pergole

La linea strutture da MV Line Group, ad esempio, include diverse tipologie di pergole bioclimatiche e strutture frangisole, ma anche una innovativa linea di sistemi ombreggianti per poter vivere al meglio gli spazi esterni sempre all’insegna di comfort e relax.

In particolare per pergole bioclimatiche sono fra le innovazioni più apprezzate per un outdoor living di alto livello. Le combinazioni possibili sono tantissime, con l’integrazione di sistemi di schermatura verticali contro gli insetti e vetrate. Si possono inoltre implementare con la domotica generale e i sistemi di illuminazione per realizzare una zona favolosa in cui accogliere gli ospiti o rilassarsi con la famiglia. Il tutto con la certezza di una protezione efficace, in linea con le ultimissime tendenze in fatto di design.

Le ultime tendenze per l’outdoor living

I designer parlano chiaro: le ultime tendenze riguardo il living outdoor puntano su strutture che dialogano con la Natura e si inseriscono all’interno di essa in modo semplice. Tutto per offrire un benessere totale e costante anche quando le condizioni atmosferiche mutano.

Ideale per rendere funzionale un rooftop, una terrazza o un giardino, la pergola bioclimatica è un elemento di arredo e design imperdibile. Le lamelle orientabili permettono di ripararsi dal sole durante i mesi estivi, regalando uno spazio accogliente in cui leggere un libro o concedersi un pisolino. D’inverno invece questa eccezionale copertura consente di organizzare pranzi e cene in compagnia, concedendo spazio in più senza rinunciare al design e all’eleganza.

Senza dimenticare una buona ventilazione. Il sistema infatti permette una circolazione ottimale dell’aria all’interno, per sentirsi sempre a proprio agio e vivere al meglio gli spazi esterni in tutte le stagioni e in qualsiasi condizione atmosferica.

Tutte queste soluzioni di design e tanto altro su MV Line.