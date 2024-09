Come arredare la casa con i fiori d'autunno: tante idee per ogni ambiente, come soggiorno e cucina, per un effetto super romantico e accogliente

Di solito tendiamo a rinnovare casa con la primavera, ma anche l’autunno ha un suo fascino (indiscusso, invero): le tonalità si fanno più calde, suggestive, persino malinconiche. Le foglie cadono dagli alberi, la natura si prepara per il lungo inverno, non prima di aver dato il suo massimo con il foliage autunnale: personalizzare gli ambienti in questo periodo significa portare un pizzico della stagione che più ci insegna il sottile confine tra l’abbondanza e la decadenza. Ecco come arredare casa con i fiori d’autunno: i nostri consigli.

Fiori d’autunno per arredare casa

Piante e fiori d’autunno imperdibili per la casa? Ce ne sono diversi, a dire il vero: ciclamino, viola del pensiero, crisantemo, aster, ortensia, dalia, cavolo ornamentale, erica, skimmia, alstroemeria. Sono adatti per l’indoor e l’outdoor, ma soprattutto sono validi alleati per dare quel tocco di personalità a ogni ambiente, dal soggiorno alla cucina.

I fiori si possono abbinare con ulteriori accessori: in questo caso, un pizzico di creatività non guasta di certo. E allora sì ai barattoli e alle bottiglie di vetro, alle lattine, ai cestini di vimini, agli annaffiatoi o persino alle buste di carta. Per chi predilige i fiori secchi, invece possiamo consigliare di puntare ai quadri e alle ghirlande, che si inseriscono alla perfezione in ogni ambiente senza particolari problemi.

Soggiorno e salotto

L’autunno? Un periodo magico dell’anno in cui portare un pizzico di natura in casa. Calore, colore e, soprattutto, profumo inconfondibile della fine dell’estate. Il soggiorno e il salotto si prestano in particolar modo a essere rinnovati con i fiori d’autunno. Le idee non mancano di certo: pensiamo alla possibilità di creare delle composizioni per il tavolino da caffè. L’idea è di usare vasetti, o contenitori in vetro o ceramica, da personalizzare con crisantemi, dalie e piccoli rami di foglie secche, o magari alcune bacche. Le scelte ricadono su composizioni colorate o monocromatiche, optando per tonalità calde, per un effetto elegante e minimalista.

Per aggiungere ulteriore atmosfera alla casa, consigliamo di integrare delle candele profumate e lavorare ancora una volta sulla composizione: un risultato suggestivo per il salotto, giocando con fiori secchi e freschi. Un vaso rustico con ortensie e rami secchi o rami di eucalipto danno l’opportunità di ottenere un effetto del tutto naturale, che richiama l’autunno. Ricordiamo che la palette dei colori autunnali è calda, ma possiamo giocare, per i contrasti, con quella neutra: da alternare ai fiori, scegliamo di puntare a vasi o contenitori – o accessori – sui toni del crema, del dorato, della terra.

Come fare un centrotavola autunnale per il soggiorno? Ci occorrono alcuni materiali precisi, tra cui zucche, fiori autunnali a scelta, foglie secche, candele profumate, nastrini colorati, pigne, volendo, o persino un piccolo ceppo di legno. I centrotavola rustici in legno sono da prediligere in questo caso, perché evocano in noi sin da subito la stagione autunnale. Per chi ha una panca in soggiorno, un’ulteriore idea è di rendere lo spazio più accogliente con cuscini e tessili autunnali, appendendo alle pareti dei quadri a tema, con foglie secche incorniciate. La parola d’ordine? Dare libero sfogo alla propria creatività.

Cucina

Arredare la cucina con i fiori autunnali? Ci sembra un’idea splendida, soprattutto per la possibilità di rendere armonioso e accogliente uno degli ambienti più usati della casa. I girasoli (ideali per abbellire il terrazzo) ci sono fino all’autunno – perfetti per puntare su tonalità calde – ma possiamo optare altresì per composizioni con i crisantemi, le viole del pensiero, le dalie, l’erica. Le tonalità sono vibranti e, ancora una volta, c’è la possibilità di sbizzarrirci in fatto di decorazioni (vasi, centrotavola, piccoli angoli floreali).

Puntare alla sobrietà in cucina è, però, d’obbligo: non dobbiamo esagerare. Sfruttiamo le potenzialità della palette autunnale dei fiori menzionati: arancione, giallo senape, rosso scuro, borgogna. Per alternare le composizioni floreali, diamo un’idea chic: aggiungere un’illuminazione calda, magari con piccoli punti luce. Sfruttiamo le mensole della cucina: adorniamo con i fiori citati e valutiamo delle luci LED con luce calda per esaltare la bellezza della composizione. Per la cucina, in ogni caso, oltre ai fiori, non possiamo che consigliare la zucca: perfetta per dare quel tocco in più all’atmosfera in previsione di Halloween.

Camera da letto

Le foglie si configurano come tra le opzioni più amate per arredare il living autunnale, ma attenzione a non esagerare. E, sì, possiamo usarle in cucina ma persino in camera da letto, il luogo di riposo per eccellenza della casa, dove desideriamo riposarci alla fine di una lunga giornata. Per realizzare un piccolo angolo di autunno in camera da letto, consigliamo di optare per una lanterna decorativa, candela profumata, foglie secche e una pianta di ortensia. Anche in questo caso le luci sospese possono dare quell’effetto “wow” in più.

Desideriamo un’atmosfera rustica e accogliente? Le ispirazioni non mancano di certo, non temete: la ghirlanda di pigne, da intrecciare con rami di abete ed edera finta, volendo, si rivela l’idea giusta per decorare le porte in autunno. Per il comodino, possiamo pensare a una decorazione in cesto di vimini: candele profumate, pigne e lucine per un’atmosfera più romantica. C’è chi sceglie di dipingere le pigne adattando il colore in base alla camera da letto e allo stile: un lavoretto che torna utile da fare insieme ai propri figli. L’ultimo spunto è davvero super cool: un bouquet sospeso da realizzare con lavanda, rosmarino e rose essiccate: perfetta anche la fragranza, nel complesso.

Studio

Per chi ha uno studio in casa, o comunque un angolo smart working, i fiori sono sempre ben accetti, perché influenzano in modo positivo l’umore e rendono ancor più unica e privata la propria postazione. Ci basta, poi, passeggiare lungo un viale alberato in autunno per immergerci in un’atmosfera suggestiva, romantica e malinconica al contempo. Che possiamo portare a casa con noi! Per lo studio, giochiamo con fiori secchi, bacche e noci, o magari decoriamo il davanzale con vasetti di vetro e foglie secche. Come abbiamo visto, i modi ci sono: idee, spunti, persino originali. Non abbiamo mai paura di osare arredando e decorando la nostra casa: il nostro porto sicuro.