La casa mobile in stile camper dal design futuristico e super moderno: gli interni, la tecnologia, gli spazi che si trasformano in base alle esigenze

Fonte: IPA La casa mobile in stile camper

Lo diciamo sempre: le nostre case sono cambiate. Il lifestyle abitativo segue non solo le tendenze, ma anche i nostri sogni e bisogni. Persino quei lussi che oggi ci sembrano di “troppo”, domani saranno realtà. E così possiamo presentare la casa mobile in stile camper dove poter vivere in giro per il mondo, con ogni lusso che potremmo mai immaginare. La casa mobile “CyberTrailer” è una realtà che per molti è stata un intimo desiderio: chi, del resto, non ha mai sognato almeno una volta nella vita di andare in giro per il mondo? Esiste già il camper, certo: CyberTrailer ne è un’affascinante quanto tecnologica e sostenibile evoluzione.

La casa mobile in stile camper

Un “rimorchio di lusso” per il Cybertruck, il veicolo che è popolarissimo nell’élite di Hollywood, da Kim Kardashian a Justin Bieber: le star lo amano già. E chissà cosa pensano di CyberTrailer, che solo a vederlo ci sembra venuto dal futuro. La fantascienza, in questo caso, incontra il lusso sfrenato: il prezzo è di “appena” 175.000 dollari. Ma li vale, fino all’ultimo centesimo.

Fonte: IPA

Come è composta? Possiamo già dire che offre abbastanza spazio per ospitare cinque persone e che naturalmente, sulla base delle proprie esigenze, si può personalizzare. Per puro sfizio? Chissà. Del resto, il Cybertruck di Tesla poteva forse trainare un camper tradizionale? No, sarebbe stato forse un po’ scontato: Living Vehicle, azienda tecnologica con sede a Santa Barbara, ha voluto realizzare un vero e proprio rimorchio di lusso.

Possiamo definirlo un camper a doppio asse con stile angolare, che quindi riprende i dettami del Cybertruck e con cui si sposa alla perfezione dal punto di vista del design e della tecnologia. Sì, perché il CyberTrailer trae energia dal pannello solare sul tetto: non sono noti tutti i dettagli, ma pare possa ricaricare anche il veicolo di traino (un po’ come una stazione di ricarica).

La tecnologia di CyberTrailer, la casa mobile intelligente

Sfrutta l’energia solare e l’acqua riciclata. Sono presenti pannelli solari avanzati. Persino sistemi di generazione di energia di backup. Per chi sogna di essere davvero “fuori dalla rete”, e vivere un viaggio con tutte le comodità del caso, CyberTrailer è quanto di più attuale il mercato offra.

Fonte: IPA

“Il CyberTrailer è indipendente dalle risorse e può avventurarsi nella natura senza aver bisogno di parcheggi per camper o stazioni di ricarica”, ha spiegato il CEO e co-fondatore di Living Vehicle, Matthew Hofmann. “Il CyberTrailer non è solo un modo per andare fuori dalla rete elettrica; significa portare con sé tutto ciò che caratterizza il viaggio, come biciclette, tavole da surf, kayak e molto altro”.

Gli interni della casa mobile in stile camper

Gli interni? Favolosi. Non è facile immaginare il lusso dall’esterno: le linee sono rette, spigolose, futuristiche. Questa casa intelligente fuori rete su ruote – come è stata definita – è progettata per fare un passo in avanti rispetto a camper più tradizionali. Così, chi sogna di essere indipendente, chi immagina un pizzico di avventura in più nella propria vita, può lanciarsi su strada e vivere in una casa mobile dove il campeggio non è di certo convenzionale. Ma è luxury.

Fonte: IPA

La zona giorno è uno degli ambienti principali del CyberTrailer ed è in grado di trasformarsi in una camera da letto privata, con letti a castello per quattro adulti e un bambino. Desideriamo trascorrere una serata all’insegna dell’intrattenimento? La casa mobile prevede persino un sistema theatre per garantire alle famiglie di vedere il proprio film o la serie preferita.

Fonte: IPA

Il vantaggio della casa mobile è di riuscire a trasformarsi in base alle nostre esigenze: immaginiamo di dover trasportare biciclette elettriche, attrezzature, giocattoli. È stato previsto uno spazio simile al garage per offrire il massimo del comfort su misura di tutti.

Fonte: IPA

Naturalmente, all’occorrenza l’ambiente principale diventa una sala da pranzo, che può ospitare sempre fino a cinque persone, oppure un ufficio mobile per due: quest’ultimo punto è un pregio per i nomadi digitali, per coloro che lavorano sul web e sognano al contempo di girare il mondo. Ma con tutto il necessaire per farlo, perché è chiaro che non ci sarà bisogno di altro. A tal proposito, è presente una linea internet, in modo tale da dare la possibilità di lavorare da remoto.

I dettagli, come il patio per rilassarsi

Nella parte posteriore del rimorchio è presente un patio pieghevole e una tenda da sole: in questo modo ci si può rilassare all’esterno. Con la comoda rampa, è possibile trasportare le biciclette, le tavole da surf e tutta l’attrezzatura per gli sport. Dagli scatti in anteprima, è possibile vedere il profilo e la linea della casa mobile, così d’impatto: per realizzarla, sono stati compiuti diversi sforzi ingegneristici, volti anche a ottimizzare le prestazioni per ottenere la massima efficienza e potenza nei consumi. Il design risulta piuttosto affilato e angolare: per i veicoli moderni, infatti, la tendenza crescente è di adottare uno stile brutalista.

Fonte: IPA

Un’innovazione pensata per chi desidera vivere su una casa mobile? No, non è propriamente così: non è stata pensata né progettata per stare ferma in un luogo, ma per venire con noi ovunque. Persino nei luoghi più remoti, lontani dalla rete, con un livello di accessibilità indubbiamente elevato. Sì, perché dal momento in cui riesce a produrre energia e sfruttare l’acqua riciclata, non c’è la necessità di fermarsi lungo i viaggi, ma si può semplicemente vivere nel “qui e ora”. Di certo è una rivoluzione: c’è chi non vede l’ora di prendere la sua casa mobile, e chi, invece, preferisce il classico camper. Di sicuro, è un contesto abitativo che unisce tutto in pochi metri: una volta che lo spazio si è trasformato in base ai nostri bisogni, siamo pronti per vivere la prossima avventura. Con tutte le comodità che potremmo mai immaginare.