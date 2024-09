Quali sono i colori in tendenza per arredare casa a settembre 2024: il beige caldo è amatissimo, ma avete considerato il color ocra?

Settembre? Il mese perfetto per rivoluzionare la propria casa. Il motivo è semplice da intuire: è il periodo dell’anno in cui vengono condivisi nuovi progetti e design: sospinti proprio dalle tendenze del momento, basta sceglierne una per cambiare l’aspetto dei propri ambienti, e in meglio. I colori, poi, rappresentano da sempre il modo migliore per apportare una modifica significativa, ma quali sono le tonalità in tendenza nel mese di settembre 2024? Dal nuovo beige all’ocra, vi diamo diversi spunti per dare un tocco nuovo (e super trendy!) alla casa.

Beige caldo, tra cromie e contrasti

Il giallo-beige – un beige caldo wow – è il colore del 2024: Limitless è uno di quei colori luminosi e neutri con cui creare contrasti e illuminare la casa. La grande potenzialità di questo colore, perfetto per rinnovare la casa a settembre? Possiamo svelarvi che è potente quanto un primario, ma senza perdere gli effetti positivi delle tonalità neutre. Ciò che salta subito all’occhio è che è in grado di illuminare gli spazi più ristretti, ma è morbido e versatile anche per gli ambienti di grandi dimensioni.

Il suo tocco è decisamente moderno, ma senza perdere quel dettaglio vintage che piace tanto: si abbina alle tonalità calde e fredde con estrema versatilità, e puoi combinarlo tra cromie, contrasti e materiali con una certa facilità. Perfetto sia per gli spazi interni, quanto per quelli esterni, può essere decisamente utile in un ambiente in stile industriale, in una casa in stile Giungla Urbana, oppure per giocare con legno e metalli. Per rivoluzionare davvero una stanza, però, le nuance pastello e il Limitless si prestano alla perfezione: è il colore dell’anno, del resto, per un motivo (e più).

Color ocra, per chi vuole osare

Il giallo è uno dei colori migliori per arredare casa: una cucina in tinta gialla, per esempio, è energica e trasmette il buonumore! Per quanto riguarda la tonalità ocra, possiamo di certo definirla avvolgente e materica, con quella luce calda in grado di illuminare e di dare risalto a qualsiasi arredo. Si tratta anche di un colore protagonista: ciò significa che dobbiamo abbinarlo al meglio per non ottenere un effetto visivo “pesante”.

Il primo consiglio che diamo, dunque, è di tingere le pareti di giallo puntando poi sull’essenzialità degli arredi, quindi sposando la filosofia moderna o minimal. Gli accostamenti devono necessariamente essere morbidi, non troppo eccessivi, possibilmente in tinte neutre. Molto intrigante è la palette terrosa, dal giallo al marrone, con cui giocare senza appesantire gli ambienti. Il mood giusto? Lo stile nordico, per esempio: l’attenzione è su funzionalità e comfort, su colori chiari, su un mix che privilegia linee moderne. Con un contrasto a fare la differenza: il giallo ocra.

Il terracotta, il massimo dell’accoglienza

C’è chi definisce il color terracotta come passepartout e, in effetti, lo è davvero. Conosciamo il materiale, certo, ma abbiamo mai pensato di usare la tonalità per arredare casa e renderla davvero accogliente e calorosa? Profondo, luminoso, in grado di ispirare, non teme le combinazioni più strong ed è perfetto da abbinare a diversi materiali, tra cui il legno e la pietra. Segnaliamo, però, che la nuance terracotta non è solamente una, ma ce ne sono diverse, come quella effetto bruciato o aranciato, o ancora color ruggine.

Anche in questo caso stiamo parlando comunque di un colore particolarmente versatile, adatto alla cucina così come al bagno: nel primo caso, può essere utile per suddividere una zona in modo funzionale, magari separando la zona cottura dal tavolo. Nel secondo, è l’idea giusta per decorare una parete a mezza altezza, così da far spiccare i mobili, che possono essere classici o moderni, in base ai propri gusti. Cosa salta all’occhio? Il terracotta non è solo accogliente, ma romantico all’occorrenza: basta scegliere la nuance più appropriata.

Azzurro, per un tocco di cielo in casa

Nel mondo dell’interior decoration ogni colore è potenzialmente quello “giusto”, ma l’azzurro, in effetti, è un protagonista da non sottovalutare. Nell’immaginario collettivo l’azzurro è poi, per definizione, il “colore del cielo”: ci sono, però, tantissime tonalità da poter sfruttare, come l’azzurro polvere, l’azzurro carta da zucchero. Esprime sfarzo e gloria, il suo significato è profondo e, in effetti, la sua fama è legata agli affreschi di Giotto. L’aspetto più bello, probabilmente, è che riesce a essere una tinta rassicurante e al contempo è perfetta come “protagonista”, quindi da accostare a colori più chiari per giocare con i contrasti.

Nel soggiorno è possibile optare per il celeste: a livello ottico, dà quasi la sensazione di maggiore spazio. Un azzurro scuro, invece, risulta super sofisticato per il salotto e la camera da letto. Quali sono i colori da accostare? La combo bianco-azzurro risulta quasi sempre vincente, ma non sottovalutiamo l’eleganza del grigio o ancora beige (anche nella versione Limitless di cui vi abbiamo parlato). Giallo, oro e azzurro? Un mix che illumina. Azzurro e corallo o rosa cipria? Un mix che trasmette romanticismo. Tutto dipende, quindi, dall’effetto desiderato.

Verde oliva, non solo nella moda

Tra i colori in tendenza nella moda Autunno/Inverno 2024/2025 troviamo il verde oliva, particolarmente indicato anche per arredare la casa a settembre. Una sfumatura molto intrigante, considerando che è naturale, positiva e favorisce persino il relax: in effetti, il verde – sia scuro quanto chiaro – ben si abbina a tanti colori, ma soprattutto sa come regalare maggior carattere a ogni ambiente della nostra casa. Le idee di abbinamento in questo caso sono molteplici: il nero, il grigio, il bianco o persino il color mattone o l’effetto legno riescono a concedere al verde oliva la possibilità di risaltare e di creare contrasti decisi, ma mai eccessivi.

Per quanto riguarda gli stili, il verde oliva non ci pone limiti – ed è per questo che lo amiamo! – dal classico allo stile scandinavo, mantiene la sua potenza e bellezza senza particolari difficoltà. In cucina, per esempio, diventa la scelta giusta per giocare con materiali come ottone e rame, soprattutto per la rubinetteria, o magari osare con ferro anticato, per concedere un respiro retrò all’insieme. Si adatta con versatilità in camera da letto, dove può diventare il colore protagonista delle pareti mixato con arredo beige.