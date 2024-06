Portate il buonumore in cucina tingendola di giallo: vi spieghiamo come fare, suggerendovi diversi stili e consigli per arredi ideali

Il giallo è il colore del sole… e del buonumore! Arredare una cucina con le tonalità del giallo è un ottimo modo per renderla energica. Talvolta la cucina risulta spenta, e in base alla luce naturale è perfettamente normale: il giallo, invece, ci permette di apportare quel tocco in più all’insieme, e in tantissimi modi. Dagli arredi alle pareti, le idee non mancano di certo, e la cucina risulta splendente in ogni momento. E se fuori piove, almeno c’è il sole in casa, no?

Cucina energica, perché arredarla con il colore giallo

Progettisti ed esperti di arredamento non hanno alcun dubbio a riguardo: una cucina gialla è potente, sotto ogni aspetto. Questo colore è considerato un’alternativa alle sfumature più classiche, come il bianco e il beige, e si presta a molteplici abbinamenti, con stili differenti tra loro, come il moderno e il classico. Posto che non ci sono mai limiti alla creatività e alla fantasia, il giallo è, di fatto, un colore luminoso e positivo. E portarlo in un ambiente come la cucina, che è tra i più “vissuti” della casa, non è affatto una pessima idea.

Uno degli errori più comuni che tendiamo a commettere è di limitarci a optare per il giallo canarino. In realtà, presenta tantissime sfumature di luminosità e saturazione; pertanto, non è nemmeno difficile trovare quella migliore in base alla cucina, dal giallo limone al giallo pallido, fino al giallo intenso, con sfumature arancioni. Tra l’altro, rientra tra i colori delle spezie con cui arredare casa: il giallo zafferano è super trendy.

Come trovare la giusta tonalità di giallo per la cucina?

Prima di passare agli arredi, abbinamenti e stili, è importante comprendere come trovare la giusta tonalità di giallo. In tal senso valgono le medesime regole per qualsiasi colore. Iniziamo dalla tabella di colori e delle sfumature di giallo, per poi scegliere quelle che preferiamo e che crediamo si sposino bene con l’ambiente. La scelta ricadrà – in modo inevitabile! – sulla luminosità naturale della nostra cucina.

Per una cucina ampia e luminosa, c’è la possibilità di prediligere una tonalità più intensa. Invece, al contrario, una cucina piccola o poco luminosa necessita di nuance più chiare e tenui, così da creare contrasto ed evitare un effetto troppo soffocante. Sì, è possibile giocare con i colori, optando per due tonalità simili: in questo modo il contrasto risulta molto più morbido.

Le tonalità in tendenza

Non possiamo non citare il giallo curry, il giallo mango, il giallo miele, il giallo limone e il giallo senape. Cinque tonalità in tendenza per la cucina; cinque sfumature che riescono a esprimere alla perfezione la potenza di un colore in grado di trasmettere il buonumore. Per chi vuole magari optare per una cucina in stile etnico, il giallo curry, poi, è imperdibile. Al contrario, per una cucina in stile tropicale, il giallo mango è decisivo.

Come arredare una cucina con il giallo

Abbiamo visto che l’arredamento giallo porta buonumore nella nostra cucina, riuscendo persino a trasmettere allegria, energia e calore. Ricordiamo che la moderazione è la chiave per qualsiasi arredo di successo. Talvolta questo colore funziona non come protagonista, bensì come complementare.

Complementi di arredo gialli

Grazie a una vasta gamma di tonalità, possiamo portare giallo senape, giallo mais, giallo miele e giallo burro in cucina. Possiamo farlo con i complementi di arredo, se non vogliamo cambiare la cucina del tutto. Per esempio, tende e sedie: per i tessuti, i colori chiari sono sempre perfetti e garantiscono di migliorare l’illuminazione indoor senza particolari criticità. L’effetto che si ottiene è caldo, accogliente, ma non eccessivo. E le sedie? Se la cucina è abitabile, possiamo introdurre il colore giallo con un tocco davvero chic.

Elettrodomestici gialli

Il frigorifero giallo? Perché no? Negli ultimi anni gli elettrodomestici non si limitano a offrire le funzionalità che già conosciamo, ma le case produttrici hanno orientato la creazione verso un design attuale e che soddisfi i gusti di tutti. Ovviamente, il frigo giallo sarà il grande protagonista dell’ambiente.

Cucina gialla

Ante dei mobili tinteggiate di giallo? Possiamo rivitalizzare noi la cucina, mettendoci d’impegno, oppure abbiamo la possibilità di acquistare gli arredi gialli. Ricordiamo a questo punto l’importanza di alternare i colori e di non puntare solamente su questa tonalità. Per esempio, ci sono delle sfumature che contrastano il giallo, tra cui il viola: per un effetto vibrante e forte, è a dir poco ideale. Non mancano, in ogni caso, varianti retrò per ogni soluzione, o ancora cucine con forme bombate, con tonalità a contrasto, o persino geometrie d’impatto.

Decorazioni e utensili gialli

Un set di forchette giallo? Perfetto. Utensili? Anche. O, ancora, contenitori e barattoli in grado di conferire maggiore luminosità all’ambiente, con asciugamani, stracci, prese e presine della medesima tonalità, sempre in tinta unita o con fantasie particolari, per un effetto trendy impareggiabile.

Quali materiali si abbinano al giallo?

Non è sempre e solo una questione di colori, perché spesso sono i materiali a fare la differenza. Per esempio, in una cucina con pareti gialle è possibile giocare con legno, metallo, vetro e pietra. Sono questi i materiali più interessanti da prendere in considerazione, e ciascuno, ovviamente, si abbina a uno stile ben preciso. Per esempio, una cucina gialla in legno può essere ridefinita sulla base dello stile classico, shabby chic o rustico. Invece, una cucina gialla in vetro e metallo può esprimere il luxury dello stile moderno.

Gli abbinamenti per la cucina con pareti gialle

Scegliere il colore delle pareti non è mai facile. I colori da abbinare al giallo dipendono necessariamente dal look che intendiamo ottenere, ma anche dalla palette. Per esempio, bianco e giallo sono adatti perché trasmettono freschezza, le tonalità sono delicate e l’effetto finale è assolutamente neutro. Ma possiamo giocare con il nero e il giallo, per un contrasto cromatico molto più deciso. O persino con le pareti color ottanio e giallo: l’effetto è assolutamente moderno, per una cucina sofisticata. Sempre per chi predilige, invece, un effetto più rilassato, allora le pareti color tortora e giallo sono in tendenza. Il mix che non ci aspetteremmo? Giallo e verde salvia, magari con arredo in stile industrial.