Tinteggiatura, tendenze colori e abbinamenti per l’autunno

L'autunno porta con sé la voglia di tinteggiare casa e cambiare colore alle pareti: le nuance migliori e gli abbinamenti di tendenza.

iStock Photos arredamento autunnale

Terminata l’estate, stagione in cui si trascorre moltissimo tempo all’aria aperta, l’autunno porta con sé la voglia di entrare in casa e lasciarsi avvolgere da un caldo plaid, ma anche da colori capaci di rispecchiare tale stato d’animo. Le tendenze colori tinteggiatura per l’autunno rispecchiano il mood di una stagione fatta di tonalità avvolgenti, sofisticate e morbide.

Tinteggiatura, i colori di tendenza d’autunno

In autunno le pareti si tingono per creare ambienti che siano ricchi di personalità e accoglienti, capaci di evocare il fascino dell’autunno. Ma quali sono i colori più indicati nel 2025? Le nuance da cui partire sono quelle calde, come il bordeaux e il rosso, perfette per regalare energia nelle zone giorno, soprattutto nelle sfumature più morbide. Largo spazio anche alle diverse varianti del marrone, intense e calde, come il caramello o il cioccolato.

L’autunno è la stagione perfetta anche per testare le tonalità speziate ed energetiche come il senape, l’arancione bruciato o l’ocra. Non possono mancare poi i colori sofisticati e profondi, come il verde smeraldo scuro o il salvia, toni capaci di creare dei contrasti interessanti negli ambienti moderni e di abbinarsi a stili naturali e rustici. Se ami l’arredamento minimalista prova invece il blu scuro oppure il grigio acciaio. I toni del tortora e il bianco morbido sono invece sinonimo di estetica classica e di leggerezza.

Bordeaux;

Rosso;

Caramello;

Cioccolato;

Senape;

Ocra;

Arancione bruciato;

Verde smeraldo scuro;

Verde salvia;

Grigio acciaio;

Blu scuro;

Tortora;

Bianco morbido;

Tinteggiare, il trend in crescita

Pgcasa.it, la piattaforma leader per preventivi e approfondimenti sul mondo dei servizi per la casa, ha presentato un’analisi riguardo le tendenze 2025 nel settore. La ricerca ha evidenziato un’accelerazione verso sostenibilità e benessere domestico e un trend molto chiaro: le tinteggiature sono le vere protagoniste nelle case italiane (se stai pensando di cambiare i colori della tua casa, qui trovi informazioni e preventivi).

Non sorprende dunque che le richieste di imbianchini siano aumentate del 9% rispetto al 2024. Il segmento è guidato dalla Calabria con un +129% eccezionale, seguita dalla Sardegna (+63%) e dalla Sicilia (+50%). Fra le province si distinguono Cosenza con +120%, Salerno con +80% e Novara con +78%. Le grandi città invece mostrano trend positivi, ma contenuti, con Roma +11%, Napoli +33% e Venezia +42%.

Gli abbinamenti

Salvia e marrone;

Blu navy e terracotta;

Bianco luminoso e legno;

Marrone e crema.

E gli abbinamenti? L’autunno offre la possibilità di sperimentare tanti accostamenti particolari quando si parla di tinteggiatura e arredo. Salvia e marrone è senza dubbio uno dei più amati, perfetto per creare un’atmosfera rilassante e richiamare l’idea e la sensazione di trovarsi in un bosco. Per rendere la palette ancora più elegante aggiungi anche bianchi luminosi e qualche accento di legno chiaro per dare coesione e carattere.

Prova anche il blu navy, profondo e scuro, accostato al terracotta, un colore caldo e intenso. Le due tonalità funzionano benissimo insieme e si possono accostare anche ad altre nuance come il tortora o il beige chiaro. Ami l’arredamento rustico? Allora non perderti l’abbinamento fra marrone e crema. Un accostamento perfetto per l’autunno, capace di creare l’atmosfera giusta in casa.

