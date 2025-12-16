Dimentica le solite sneakers. Quelle del momento sono un tuffo negli ’80 che anticipano la palette più attesa del 2026

Le sneaker da avere subito sono vintage, ma anticipano le tendenze grazie al colore dell'anno (e costano pochissimo).

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le sneaker vintage in offerta su Amazon

Anticipano le tendenze, senza perdere il loro tocco vintage: sono le sneaker di Puma. Le scarpe che non smetterai mai di indossare nei prossimi mesi, ispirate agli anni Ottanta e nella tonalità più cool: il Cloud Dancer.

Linee rétro, anima sportiva e una nuance favolosa, le Puma Cali Wn’s stanno conquistando le fashion addicted non seguono la moda, ma la anticipano. Ispirate agli anni più scintillanti di sempre e declinate in una nuance sofisticata e luminosa, sono il perfetto punto d’incontro tra nostalgia e stile contemporaneo.

Offerta Puma Cali Wn's Sneakers da donna Puma

Ora le trovi scontate del 67%. L’occasione per mettere nell’armadio un paio di sneakers dal fascino intramontabile e per sfoggiare il colore dell’anno secondo Pantone. Nei prossimi mesi infatti sfoggeremo tutti il Cloud Dancer: un bianco caldo e avvolgente, decisamente chic, che si abbina con tutto e dà la sensazione di muoversi fra le nuvole (proprio come recita il nome).

Le migliori sneakers vintage nella nuance Cloud Dancer

Ispirate alle iconiche trainers da palestra degli anni Ottanta, le Puma Cali Wn’s puntano su un design vintage autentico, fatto di linee pulite, volumi equilibrati e un’estetica sportiva che quest’anno torna protagonista nello street style. La silhouette essenziale, la suola in gomma e la struttura low-top richiamano l’heritage del brand, trasformando una sneaker sportiva in un must quotidiano.

Il dettaglio che fa davvero la differenza è il colore. La tonalità chiara ed elegante richiama il Pantone Cloud Dancer, un bianco morbido e sofisticato, già considerato uno dei più desiderati e destinato a dominare la palette del 2026. È una nuance che illumina ogni look e che puoi abbinare facilmente a tutto dal denim, al beige, passando per il nero, i colori pastello o gli outfit total white dall’anima minimal.

Offerta Puma Cali Wn's Sneakers da donna Puma

Se cerchi una sneaker comoda, ma capace di elevare anche i look più semplici, questo modello è perfetto per te! Non è solamente una scelta fashion, ma un investimento intelligente. Un paio di sneakers dal carattere senza tempo, che puoi indossare stagione dopo stagione senza stancarti, da tenere nell’armadio e da indossare per andare in ufficio, sotto un completo pastello o neutro, per uscire con il cane a fare una passeggiata oppure per un aperitivo veloce con le amiche.

Grazie al colore Cloud Dancer poi si abbinano con estrema facilità. Per un outfit casual e senza tempo, indossale con un paio di jeans dritti o leggermente cropped, una t-shirt bianca e una giacca oversize. Se vuoi giocare con i contrasti, abbinale a pantaloni sartoriali a sigaretta o wide-leg, in beige, grigio o nero, per rendere easy anche la mise più elegante.

Queste sneakers funzionano benissimo anche con gonne e abiti midi. Il loro design pulito e la tonalità chiara le rendono perfette con tessuti fluidi e colori neutri, creando un equilibrio ideale. Un’altra idea di stile è puntare su un total look chiaro, mixando diverse sfumature di bianco, panna e crema per valorizzare ancora di più la nuance Cloud Dancer. Se ami i richiami retrò, puoi abbinarle a capi sporty-chic come felpe minimal, bomber leggeri e cardigan essenziali, esaltando l’anima vintage delle scarpe, ma con un’estetica moderna e curata.

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.