Luce Pura: perché il Cloud Dancer è il colore che ci voleva per illuminare il nostro beauty case

Se il 2025 ci ha avvolto nel calore rassicurante e terroso del Mocha Mousse, con le sue sfumature di cacao e caffè che invitavano al comfort, ora è tempo di cambiare registro. Dimenticate le tonalità gourmand e scure: Pantone ha voltato pagina, spalancando le finestre su un orizzonte di luce purissima. Il verdetto per il nuovo anno è Cloud Dancer. Una sfumatura di bianco che non è semplice assenza di colore, ma una dichiarazione di libertà. Etereo, soffice, capace di catturare la luce e rifletterla, questo bianco “nuvola” è pronto a spazzare via la pesantezza dei mesi scorsi, portando nel nostro beauty case una ventata di freschezza glaciale ma incredibilmente avvolgente.

Come declinare il Cloud Dancer nel Make-up

Il messaggio di Pantone è chiaro: quest’anno la bellezza si fa leggera. È tempo di brillare, non per eccesso, ma per pura luminosità. Infatti la tendenza non è coprire, ma irradiare. Il nuovo bianco non serve a nascondere, ma a portare l’attenzione sui punti luce, aprendo lo sguardo e scolpendo il viso con l’arte dello strobing.

1. Lo sguardo “Icy” e grafico

Sugli occhi, il Cloud Dancer diventa protagonista assoluto. Il trend vede il ritorno prepotente della matita bianca nella rima interna (per ingrandire l’occhio), ma soprattutto come eyeliner grafico. Una linea bianca, netta e precisa sulla palpebra mobile, è il nuovo nero. Per chi ama osare meno, un tocco di ombretto bianco perlato nell’angolo interno dell’occhio (il tear duct) è il segreto per uno sguardo subito riposato e angelico.

Non si può parlare di make-up bianco senza citare questa leggenda. Più che una semplice matita, è uno strumento universale dalla texture ricca e cremosa. La colorazione “Milk” di Jumbo Eye Pencil è un bianco latte puro, opaco e incredibilmente scrivente. Usatela nella rima interna per spalancare lo sguardo con un effetto “doll eyes”, oppure stendetela su tutta la palpebra mobile come base: non solo intensificherà la durata di qualsiasi polvere, ma da sola crea quel “White Wash” pieno e minimalista che il trend Cloud Dancer richiede.

NYX Professional Makeup Jumbo Eye Pencil in 604-Milk

Quando si gioca con linee grafiche e geometrie, la sbavatura non è ammessa. La penna in stile “calamaio”di E.l.f è la soluzione per chi cerca un tratto deciso e ultra-pigmentato che non si sposta di un millimetro. La sua formula waterproof ad asciugatura rapida assicura che il tuo design rimanga intatto e vibrante da mattina a sera, resistendo a umidità e lacrime. La punta in feltro permette un controllo totale, ideale per disegnare codine affilate o linee artistiche con facilità. Ideale per chi cerca precisione chirurgica e una tenuta estrema che non si sgretola.

E.l.f. H2O Proof Inkwell Eyeliner Pen - eyeliner liquido waterproof altamente pigmentato

Per quel fondamentale punto luce nell’angolo interno dell’occhio (il tear duct) che risveglia istantaneamente lo sguardo, Kiko Milano – Smart Colour Eyeshadow 01 Pearly White è imbattibile. Costa davvero poco, ma la sua pigmentazione è sorprendente: una polvere setosa e ultra-perlata che si pressa facilmente col mignolo o un pennellino di precisione, regalando un bagliore immediato che non ha nulla da invidiare ai brand di lusso.

Offerta Kiko Milano Smart Colour Eyeshadow 01 Pearly White

2. L’Ombretto: il “White Wash” sulla palpebra

Non solo linee grafiche: il Cloud Dancer riconquista la palpebra piena. È il ritorno del “White Wash”, una stesura di colore omogenea che ricorda le icone anni ’60, ma rivisitata in chiave contemporanea. Niente polveri secche o gessose; l’ombretto Cloud Dancer va scelto in texture satinate o cream-to-powder. Si applica su tutta la palpebra mobile sfumandolo leggermente verso l’alto per un effetto etereo e “pulito”. È la tela perfetta: da solo per un look minimalista e chic, o come base vibrante per far risaltare qualsiasi altro colore applicato successivamente.

Se cerchi un colore intenso e altamente pigmentato, Deborah Milano rilancia con l’ombretto della linea Formula Pura certificata biologica e con ingredienti 100% di origine naturale. Grazie alla sua formulazione wet&dry, puo’ essere utilizzato sia asciutto per enfatizzare lo sguardo con una luminosità delicata, lieve e gentile che bagnato, per intensificare il rilascio del colore e la luminosità delle perle.

Offerta Deborah Milano Deborah Ombretto Occhi Mono BIO Formula Pura Colore n.01 White

Se ami un tocco di shimmer, l’ombretto Little Round Pot di Bourjois ha la morbidezza e la copertura di una crema e leggerezza e finezza di una polvere. Versatile, sfumabile, facile da modulare, Little Round Pot è l’eyeshadow ottimale per sperimentare con look originali. Ideale per un ritocco da borsetta, il suo astuccio compatto dal design giocoso e femminile è dotato di specchio e pennello applicatore.

Bourjois Little Round Pot - 01 Blanc' Voutant

2. Pelle di vetro (Glass Skin)

Sul viso, il Cloud Dancer si traduce in illuminanti dalla base lattiginosa e dal finish perlato. Abbandoniamo l’oro giallo per abbracciare riflessi ghiaccio, perla e champagne chiarissimo. L’obiettivo è un bagliore diffuso, quasi bagnato, che simula la luce naturale del sole invernale sulla pelle.

Per incarnare appieno l’estetica eterea del Cloud Dancer, la preparazione della pelle è fondamentale e qui l’expertise coreana fa la differenza. Erborian – Skin Hero Glow non è una semplice crema idratante, ma un trattamento “illuminante” che veste il viso di una luce perla diffusa. La sua texture, bianca e lattiginosa, si fonde istantaneamente rivelando un finish ultra-radioso e olografico. È il prodotto ibrido perfetto: idrata in profondità e perfeziona la grana come un primer, regalando quell’effetto “pelle nuda ma perfetta” che è l’essenza stessa di questo trend.

Luce pura sul viso con un balsamo trasparente con perle finissime che regala quell’effetto “rugiada” tipico del Cloud Dancer grazie a Lumi Le Glow di L’Oreal Paris.

La sua formula cremosa e fondente scivola sugli zigomi (ma anche sull’arco di Cupido e sotto l’arcata sopraccigliare) rilasciando un velo di perle ghiacciate che accendono l’incarnato. Basta un tocco e una sfumatura veloce con le dita per ottenere quell’effetto strobing immediato, fresco e siderale.



L'Oreal Paris Lumi Le Glow - Stick Illuminante Multi-Uso

Per chi vuole sperimentare il trend Cloud Dancer senza spendere una fortuna, questa è la gemma nascosta: Catrice Cosmetics PEARLFECTION . Una polvere sottile che mantiene esattamente ciò che promette nel nome: una perfezione perlata. La sua texture cattura la luce in modo diffuso, regalando quella brillantezza eterea tipica della neve fresca, senza mai risultare pesante o “polverosa” sul viso.



Catrice Catrice Cosmetics PEARLFECTION Illuminante

Indecisa tra polvere o stick? Scegli la texture burrosa di NYX Professional Makeup – Buttermelt Highlighter nella shade 05 Bright and Butta. La formula “Buttermelt” è ultra sfumabile e si fonde letteralmente con la pelle. La tonalità “05 Bright and Butta” è perfetta per il mood dell’anno: un finish perlato e glowy che accende i punti alti del viso con una luminosità specchiata. Grazie ai pigmenti riflettenti, basta una passata leggera per un effetto “baciata dal ghiaccio”.



NYX Professional Makeup Buttermelt Highlighter - 05 Bright and Butta

