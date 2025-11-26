Una linea skincare che sa di caffè: per una pelle liscia, luminosa ed elastica

Kimbo SkinCoffee è una linea di trattamenti viso che interpreta le proprietà del caffè in chiave beauty, per una pelle radiosa e sempre giovane

Il caffè ha molte proprietà benefiche che possono influire positivamente sul nostro organismo, anche sulla pelle, dato che è ricco di antiossidanti e principi attivi che riducono le infiammazioni.

Con l’idea di valorizzare al massimo le sue virtù in chiave beauty, Kimbo, marchio storico napoletano ed eccellenza nel mondo del caffè ed Eterea Cosmesi Naturale, brand che si distingue nella skincare ecosostenibile hanno realizzato una linea di trattamenti viso.

Trattamenti viso a base di caffè

È nata così la Kimbo SkinCoffee da un incontro tra natura e innovazione, che trasforma le proprietà antiossidanti, energizzanti e tonificanti del caffè in un rituale di bellezza.

La linea comprende 5 prodotti, ideati per una skincare quotidiana, che punta a rigenerare, illuminare e tonificare la pelle del viso. La sua particolarità sta nell’unire l’esperienza sensoriale del caffè Kimbo e la ricerca biotecnologica di Eterea.

Le cinque referenze di Kimbo SkinCoffee

Le cinque referenze che compongono la linea sono: il gel detergente viso idratante e antiossidante, per una detersione delicata e rigenerante, lo scrub viso al caffè, che rinnova e leviga la pelle, il siero illuminante, con un’azione antiossidante e rivitalizzante, la crema contorno occhi, per uno sguardo più fresco e disteso e la crema viso anti-age e illuminante, che dona compattezza e radiosità all’incarnato. Vediamole nel dettaglio, come vengono presentate da Kimbo.

Gel detergente viso idratante e antiossidante

Detergente viso delicato e innovativo che combina attivi naturali e biotecnologici per una pulizia efficace e rispettosa dell’equilibrio cutaneo, adatto a tutti i tipi di pelle.

La formula, arricchita con Aloe vera, dall’azione lenitiva e idratante, e con estratti di caffè verde e di pula di caffè upcycled, potenti antiossidanti e tonificanti, aiuta a proteggere la pelle dagli stress ossidativi e a rivitalizzare l’incarnato.

L’Acido ialuronico garantisce un’idratazione intensa e duratura, mentre l’Inulina, prebiotico naturale, sostiene l’equilibrio del microbiota cutaneo. Le proteine idrolizzate del grano contribuiscono infine a rinforzare la barriera della pelle, migliorandone elasticità e resistenza. La texture fresca e piacevole dona una sensazione di comfort immediato, trasformando il gesto della detersione in un trattamento quotidiano irrinunciabile.

Scrub viso al caffè

Scrub viso cremoso che unisce una doppia azione esfoliante, meccanica ed enzimatica, per stimolare il rinnovamento cutaneo con delicatezza ed efficacia. La polvere di Caffè, biodegradabile e naturale, leviga e riattiva la microcircolazione, mentre gli enzimi da Papaia e Ananas rimuovono le cellule morte favorendo un incarnato più uniforme e luminoso.

La formula è arricchita con estratti upcycled di pula di caffè e caffè verde, ad azione antiossidante e tonificante, e con caffeina per contrastare pelle spenta e grigiore. Oli e burri vegetali, insieme a Vitamina E, pantenolo e betaina, nutrono, leniscono e proteggono, assicurando comfort anche alle pelli sensibili. Gli estratti di mela, limone, uva e crusca di grano, ricchi in AHA naturali, completano l’azione esfoliante donando freschezza e vitalità.

Siero illuminante

Siero viso concentrato che sfrutta il potere antiossidante degli estratti di caffè upcycled e caffè verde per proteggere la pelle dai radicali liberi e preservarne la giovinezza. La texture leggera e setosa si assorbe rapidamente, lasciando la pelle fresca e idratata.

Grazie alla presenza di acido ialuronico e aloe vera, la formula fornisce idratazione intensa e comfort immediato, mentre acetyl tetrapeptide-2 sostiene la produzione di collagene, migliorando compattezza e tono. La vitamina E e i fermenti biotecnologici completano la formula rinforzando la barriera cutanea e favorendo la rigenerazione cellulare. Il risultato è una pelle visibilmente più soda, uniforme e luminosa.

Crema contorno occhi

Trattamento mirato per la zona perioculare, con azione drenante, antiossidante e idratante. Gli estratti di caffè e caffeina stimolano la microcircolazione e riducono borse e occhiaie, regalando uno sguardo visibilmente più fresco e riposato.

La formula combina ingredienti lenitivi come avena, bisabololo e allantoina con un complesso di acido ialuronico a tre pesi molecolari e pantenolo, che migliorano elasticità, compattezza e idratazione. L’acetyl tetrapeptide-5, specifico per la zona perioculare, contribuisce a drenare i liquidi in eccesso e a ridurre i segni di stanchezza. Perfetto per restituire vitalità e luminosità allo sguardo.

Crema viso anti-age e illuminante

Crema viso rigenerante e antiossidante studiata per contrastare i segni del tempo, restituendo idratazione intensa, elasticità e luminosità naturale. La texture setosa, leggera e a rapido assorbimento la rende perfetta per l’uso quotidiano su tutti i tipi di pelle.

La sinergia tra peptidi biomimetici di nuova generazione, noti per l’effetto “botox-like” e distensivo, e acido ialuronico a tre pesi molecolari assicura un effetto rimpolpante e levigante. Gli estratti di caffè verde e di pula di caffè upcycled, potenti antiossidanti, proteggono dallo stress ossidativo e tonificano la pelle, supportati da caffeina e vitamina E. Attivi calmanti come bisabololo, avena e acqua floreale di lavanda rendono la formula ideale anche per pelli sensibili o stressate, mentre il complesso lipidico vegetale garantisce nutrimento e idratazione long-lasting.