Amore a prima vista? Sì, con e grazie al Chrome Eyeliner: tutto sulla tendenza vivace che ha conquistato la Gen Z, i prodotti irrinunciabili da collezionare per uno sguardo magnetico

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Chrome Eyeliner tendenza

Ormai lo abbiamo capito: la fredda stagione 2025/26 ci vuole audaci, genuine e senza la paura di essere noi stesse. Così, vicino alle basi ad effetto seconda pelle dalla finitura radiosa ed al make-up da ragazza stanca, con tanto di violacee borse — sotto agli occhi — come alleato di stile imprescindibile, ecco tornare protagonista il trucco occhi.

Questa volta ci troviamo di fronte ad un’interpretazione inedita del classico, che non può proprio non sorprendere: stiamo parlando del Chrome Eyeliner, ovvero quel prodotto metallizzato e pieno zeppo di riflessi che promette di spargere per la città sguardi letali. Ma capiamone di più, potrebbe tornare utile.

Tutto sul Chrome Eyeliner, come si fa e i must-have da avere per uno sguardo che strega

Basta appena accedere a TikTok che ecco la magia: il make-up occhi dell’autunno/inverno è tutta una questione di sfumature cangianti, dal carisma ingombrante di una star. In realtà il vibrante Chrome Eyeliner altro non è che una versione moderna e scintillante del tradizionale tratto nero che noi tutte tanto amiamo (e allo stesso tempo odiamo), una tendenza, questa, che promette di adattarsi a stili diversi, in ordine dal più sobrio a quello maggiormente d’impatto senza escludere nessuno.

Il suo punto di forza? Senza dubbio il finish specchiato, che riflette la luce come fa il metallo liquido, conferendo allo sguardo un aspetto più luminoso e contemporaneo di sempre.

Non parliamo solo un vezzo estetico, piuttosto di una scelta che può cambiare radicalmente il risultato finale del make-up, rendendolo subito più deciso e visibilmente accattivante: questa declinazione specchiata che non ci aspettavano apporta una sferzata d’energia nuova al volto, che è apprezzata sia da chi è solita portare look minimalisti sia da chi ama puntare tutto sull’effetto scenografico.

Insomma, come si vede l’impatto visivo è immediato. Ma il bello deve ancora venire: ci troviamo di fronte ad un beauty trend che persino chi ha gran poca dimestichezza con questo mondo può provare, e con risultati sorprendenti. È sufficiente una linea ben tracciata per aggiungere definizione all’occhio e valorizzare i tratti unici del proprio volto. Dulcis in fundo, la finitura luminosa che caratterizza questo prodotto virale aiuta a regalare un aspetto immediatamente più sveglio e riposato allo sguardo. Insomma: giornate uggiose e poco sonno, non vi temiamo più.

La varietà cromatica del Chrome Eyeliner, inoltre, consente infinite combinazioni. I toni caldi, quali ad esempio l’oro ed il bronzo, si sposano perfettamente a mise eleganti e naturali, incarnando la soluzione ideale per il giorno e anche per contesti lavorativi.

Le sfumature fredde come l’argento, il platino ed il blu metallizzato, invece, aggiungono al look un non so che di futuristico perfetto per la sera e le occasioni speciali.

Tra i preferiti della Gen Z vi sono sicuramente il verde smeraldo, il viola ed il bordeaux dai riflessi sorprendenti: giocare con le sfumature, dopotutto, consente di esprimere al meglio la propria personalità e persino di adattare il make-up che si indossa al proprio umore, o di innalzarlo. E per un privilegio simile vale certo la pena tentare, no?

