Tra nostalgia e nuove forme, le tendenze make-up dell'autunno-inverno 2025/26 riservano grandi sorprese: cosa c'è da sapere e quali prodotti non possono mancare nella tua beauty collection

Davvero poche cose sanno aiutare ad accettare con uno spirito migliore la fine dell’estate, e tra queste vi sono sicuramente quei soffici plaid imbottiti, i capispalla di tendenza, la cioccolata calda, le castagne e, anche se non necessariamente in questo ordine, le nuove tendenze make-up. Ebbene sì, l’autunno si è abbattuto con tutta la sua frizzantezza anche sul panorama beauty, portando con sé in dono tutta una serie di trend più o meno inediti, ed è assolutamente nostro dovere informarci a riguardo. Dopotutto ne va del nostro umore per i prossimi sei mesi.

Tendenze make-up autunno 2025, le 6 di cui non potrai più fare a meno

Sull’onda della nostra stessa nostalgia, il make-up dell’autunno-inverno 2025/26 sembra voler essere un’ode alle epoche passate: è risorta la vivacità pop tipica dei mitici anni Ottanta, mano nella mano con la seduzione felina degli imponenti cat-eye Sessanta. Uno scenario onirico, in un certo senso, che mai avremmo creduto possibile ma che costituisce ora la nuova realtà tangibile.

Grande spazio è concesso all’espressione personale, al divertimento allo stato puro. In altre parole? Insomma: intoniamo in coro l’addio a quella sognante estetica alla clean girl, e con essa a tutto ciò che concerne minimalismo ed essenzialità.

Ogni trend nascente adesso è come teso a raccontare una stagione in cui aleggia un’atmosfera da déjà vu, che trae sì ispirazione dal passato ma lo maneggia e rivisitata in chiave contemporanea, con un non so che di graffiante, pungente, carismatico: se da un lato il blush torna protagonista, sempre più strutturato e abbondante sulle gote, le labbra riscoprono il fascino magnetico dei toni cupi, dal liquoroso bordeaux al rosso scarlatto, con accenti gotici.

L’incarnato, al contrario, si distingue da tutto il resto e rifugge il layering esasperato per portare all’attenzione la più impalpabile naturalezza. Confusi? Niente paura, siamo qui proprio per questo. Ecco snocciolate di seguito le 6 tendenze cardine del momento, da replicare (anche) grazie ai prodotti giusti.

Basi leggere, parola d’ordine: seconda pelle

No, nemmeno la voglia di coprirsi che l’inverno infonde sancisce il ritorno a stratificazioni e contouring scultorei: come colpo di coda della “clean girl mania” resta la leggerezza l’aggettivo preferito degli incarnati, tendenti ormai da tempo — e per fortuna, vien da dire — alla più genuina naturalezza.

Una grande attenzione è ancora data piuttosto alla skincare, esaltata soltanto in un secondo momento con il trucco, tanto impalpabile e a tratti accennato che il rischio di incorrere in quell’antiestetico effetto cakey è praticamente nullo. Continua la ricerca quasi ossessiva della popolarissima glass skin, ma sempre più orientata verso l’accettazione consapevole della pelle in quanto tale.

Naturalmente luminosa, la sua grana viene valorizzata da finiture satinate e glowy, senza abusi di sorta. A gran sorpresa tornano il finish matte, le nuvole di cipria, ma comunque da dosare con cura. Insomma: la pelle, in tutta la sua (im)perfetta bellezza, è la protagonista indiscussa del make-up.

Sopracciglia bold, sì, ma naturali

Le sopracciglia, dal canto loro, si confermano come punto focale: naturali, morbide e armoniose, contro ogni tendenza passeggera quelle dell’autunno 2025 sono finalmente modellate sul viso al solo scopo di valorizzare lo sguardo. Dopo qualche breve incursione dei temibili archi sottili che hanno caratterizzato la moda anni Duemila, l’attenzione torna ora con decisione su sopracciglia forti, folte e rigorosamente definite, curate nei minimi dettagli grazie ad appositi prodotti.

Resta centrale la laminazione e, con essa, quello stile pettinato verso l’alto grazie a gel o cere specifiche, perfezionato attraverso penne cosmetiche che vogliono riprodurre l’aspetto del pelo. Di gran voga, poi, le cosiddette straight brows, e cioè quelle caratterizzate da una linea dritta e definita, ideale per un effetto lifting istantaneo, naturale ma dal risultato ultra sofisticato.

Blush, ovunque

Dopo lungo tempo considerato il mero tocco finale del make-up, il blush ha iniziato una vera e propria fase di rivalsa ponendosi al centro di praticamente qualsivoglia nuovo beauty trend.

Se durante i passati mesi estivi il fine ultimo era replicare l’effetto dei raggi solari sul volto, per un incarnato radioso, come baciato dal sole, ora è il naturale rossore delle gote punte dal gelo ad essere enfatizzato tramite tecniche e trucchetti ad hoc, dal blush stacking al blush blindness.

Eyeliner grafico e reverse wings

È ufficiale, sarà una fredda stagione graffiante, audace e a tratti nostalgica sul fronte make-up occhi: gli anni Sessanta sembrano andare ancora di moda o, meglio, gli sguardi felini e penetranti delle dive dell’epoca lo sono.

Largo spazio al maxi cat-eye, extra strong ed extra dark, pronto ad enfatizzare il taglio dell’occhio sino all’ennesima potenza, senza timore di osare. Se le reverse wings sono l’obiettivo degli amanti del look grafico, come visto in passerella, il tratto impreciso e quasi sbavato in combo allo smokey eyes porta in alto la tendenza grunge che tanto va sui social.

Ombretto colorato: proprio come negli anni Ottanta

Sempre secondo la voga che vuole lo sguardo in primo piano, tornano in auge gli ombretti e nella loro versione più accesa e vibrante.

In particolare ad essere super in tendenza sono le tonalità pop, proprio come negli anni Ottanta, tra guizzi azzurri, verdi, rosa e gialli:

da Christian Cowan le palpebre erano colore del cielo e dell’erba, da Tom Ford gialle canarino, da Sandy Liang arancioni e rosa mentre da Louis Vuitton multicolor. Insomma, non resta che tirare fuori tavolozza e fantasia, ed iniziare a giocare.

Labbra scure, per un effetto vampy

Mentre le palpebre si accendono grazie a vibranti toni pop e grafismi di vario genere, le labbra non rinunciano al ruolo di protagonista e giocano con le tonalità più emblematiche della mezza stagione, catapultandoci alle prese con una palette cromatica di gran carattere, che spazia dal magenta per sfociare verso il più profondo burgundy, con guizzi di rosso fiammante.

Più che semplice trucco un’affermazione di personalità, potere e seduzione, dunque, che certo non conosce periodo né orari. Sì, perché il make-up labbra deciso, adesso, si porta con disinvoltura dal mattino fino a tarda notte, senza più necessità di aspettare l’ora del tramonto per sfoderare la femme fatale che risiede in ognuna di noi.

E, se è lo stesso periodo dell’anno a gettare questo alone di mistero — anche — sul panorama beauty, avremmo dovuto intuirne il massimalismo solo dando una rapida occhiata alle sfilate: Stella McCartney aveva puntato tutto sul rosso dalla finitura cremosa, Versace su vampy lips specchiate color del vino mentre Moschino aveva scommesso sul rossetto nero in versione vinilica. Insomma, come sempre, era tutto già scritto. Sulle labbra.