Laminazione sopracciglia how to: come averle sempre in ordine per uno sguardo liftato

Ormai da tempo si sente parlare di laminazione alle ciglia, un trattamento che consente di incurvarle, colorarle ed inspessirle. Grazie ad un procedimento specifico, infatti, le ciglia vengono pettinate ed incurvate ed in seguito colorate e ristrutturate. Ecco che questo trattamento inizia a farsi spazio anche per le sopracciglia, per averle sempre in ordine, curate e pettinate.

Se conoscete il trend delle soap brows e lo avete provato, innamorandovene, non potete non provare la laminazione alle sorpacciglia. L’effetto è praticamente il medesimo, ma invece che utilizzare il sapone ogni giorno per tenerle in piega, basta effettuare il trattamento per svegliarsi già con sopracciglia pettinate ed in ordine.

Come funziona la laminazione alle sopracciglia?

Il procedimento ed i passaggi per eseguire la laminazione alle sopracciglia sono praticamente gli stessi della laminazione alle ciglia. Come prima cosa si verifica, pettinando i peli nella posizione in cui si vogliono fissare, se c’è necessita di accorciali per rendere il sopracciglio il più simmetrico possibile. A questo punto si pettinano le sopracciglia con un gel apposito che funge come una colla, tenendole ferme in posizione. A differenza delle ciglia non c’è bisogno di applicare un bigodino ed il trattamento è quindi un po’ più veloce, anche perché nella zona perioculare bisogna prestare massima attenzione.

Una volta pettinate le sopracciglia verso l’alto e l’esterno si procede applicando i prodotti per fare una vera e propria permanente, in modo che una volta rimossi queste rimangano in posizione, senza tornare verso il basso. È un ottimo trattamento per chi ha le sopracciglia spioventi o i peli che tendono ad arruffarsi verso il basso, perché consente di ottenere un effetto di apertura dello sguardo, senza ricorrere al makeup. Si effettua poi la tinta alle sopracciglia, se necessario, per definirle maggiormente, poi è il momento della cheratina. Questo è il passaggio ristrutturante e curativo, che va a nutrire ed idratare i peli. Con il passare del tempo e il ripetersi del trattamento, contribuisce a rinforzare le sopracciglia ed inspessire il pelo, facendole così apparire più folte.

Si procede poi con il fissante ed il trattamento è terminato, ma è bene non lavare la zona per almeno 24h in modo da assicurasi che la laminazione sopracciglia duri il più possibile.

Durata, prezzo ed ogni quanto eseguirlo: tutte le info importanti

La laminazione sopracciglia è un trattamento sicuro ma, come tutti i trattamenti, è bene non eseguire sedute troppo ravvicinate. Si consiglia di effettuare più volte il trattamento per averle sempre in ordine e perché la cheratina ha effetti benefici, ma comunque non prima di tre o quattro settimane dall’ultima seduta.

Nonostante esistano kit per il fai da te è altamente sconsigliato eseguire questi trattamenti da soli. Il rischio di sbagliare è alto, così come di incappare in allergie, sbagliare i tempi di posa e, se usati in maniera scorretta, i prodotti potrebbero causare danni e bruciare i peli. Pericolosissimo eseguire la laminazione ciglia da soli, perché vicini all’occhio, non è priva di rischi neanche la laminazione alle sopracciglia: sempre meglio affidarsi al proprio centro estetico di fiducia, che con l’esperienza ed i giusti mezzi saprà valutare il trattamento più indicato a voi, così come il tempo di posa.

La laminazione alle sopracciglia ha una durata che va dalle tre alle quattro settimane, andando via via affievolendosi con il passare dei giorni, con la ricrescita del pelo nel caso l’abbiate accorciato e con il normale ricambio. Ovviamente ci sono variabili da tenere di conto, come lo spessore del pelo, la condizione della pelle (su una pelle grassa/unta tenderà a durare meno l’effetto), i prodotti utilizzati, quanto spesso si deterge il viso e se si utilizza makeup. In alcuni casi è possibile che, specie per peli molto grossi e folti, la laminazione non riesca al primo colpo, risultando in un effetto molto più soft. Si può ripetere il trattamento, ma non prima di 15/20 giorni. Il prezzo è invece variabile in base alla regione e al centro estetico, ma si aggira tra 60€ e 80€.