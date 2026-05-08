Sguardo perfetto in meno di un minuto? La rivoluzione è lo stencil per sopracciglia: provare per credere

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori stencil per sopracciglia da comprare

Ormai lo sappiamo bene: le sopracciglia possono fare la differenza in un volto, rendendolo più o meno armonioso, ma anche aprendo lo sguardo. E chi non sogna di averle perfette in meno di un minuto? La soluzione è uno stencil per sopracciglia: si applica in un secondo e consente di avere un’arcata definita e impeccabile senza fatica e senza il rischio di sbagliare.

Non a caso lo stencil per sopracciglia è diventato in poco tempo un accessorio beauty virale, testato e utilizzato dai creators di Tik Tok e Instagram. In plastica o in cartoncino, è caratterizzato da una cavità a forma di sopracciglia che funge da stampo e si può usare come linea guida per realizzare le tue eyebrows. Puoi usarlo per disegnare la forma netta delle sopracciglia, uguale per entrambi gli occhi oppure per depilarle senza paura di sbagliare.

Come usare lo stencil per sopracciglia

Il bello dello stencil per sopracciglia è che è facilissimo da usare. Ti basterà posizionarlo sopra le tue sopracciglia, poi prendere la matita e definirle, delineando il contorno grazie allo stampo. L’unica accortezza da seguire è quella di fare attenzione a non spostarlo. In seguito potrai riempire e sfumare a tuo piacimento, con oppure senza lo stencil in base alle tue necessità.

Ricordati di tenere fermo lo stencil con una mano e usare l’altra per dare alle sopracciglia la forma che vuoi: in questo modo sbagliare sarà impossibile!

Vuoi depilare le sopracciglia e non commettere errori? Allora usa lo stencil come calco. Colora l’arcata sopraccigliare usando dei colori accesi (ad esempio verde, giallo o azzurro), poi rimuovi lo stencil ed elimina tutti i peletti che fuoriescono da quella linea colorata. Ovviamente una volta terminata questa operazione pulisci con cura lo strumento per evitare sbavature oppure macchie sul make up.

Ora che questo accessorio beauty ti ha conquistato – ne siamo certe – vorrai acquistarlo. Indecisa su quale comprare? Per prima cosa valuta la forma delle tue sopracciglia: almeno all’inizio, quando non hai ancora assunto la giusta sicurezza, punta su uno stencil che abbia la tua stessa forma.

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Stencil sopracciglia Runmehie Stencil sopracciglia 12 pezzi

Stencil sopracciglia Ucanbe Stencil sopracciglia 25 pezzi

Con il tempo potrai stabilire quale si adatta di più al tuo viso, diventando una vera pro delle sopracciglia. Per capire quale forma si adatta meglio al tuo viso traccia una linea obliqua partendo dalla narice del tuo naso, passando per l’angolo dell’occhio sino ad arrivare al sopracciglio. A questo punto potrai stabilire il punto più alto dell’arcata sopraccigliare e potrai stabilire la forma di sopracciglia per te.

In generale se hai un viso allungato e una fronte larga punta su sopracciglia dritte e allungate. Le sopracciglia curve sono ottime per chi vuole smussare dei lineamenti spigolosi o marcati, mentre l’arco morbido è consigliato per chi ha un viso con forma a cuore. Le sopracciglia ad ala di gabbiano invece hanno una curvatura particolarmente netta e si adattano ad un viso rotondo.

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