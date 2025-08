Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Non ci resta che arrenderci, e goderne: l’industria della bellezza coreana non sembra conoscere né rivali né confini. Tra magia e innovazione, sono i social a veicolare ogni più nuova e stupefacente tendenza beauty da lei concepita. L’ultima? Si chiama Blurred Lips e promette labbra piene senza l’impiego di filler. E, se già questo basta e avanza a convincere, appare doveroso specificare che parliamo di una tecnica semplice quanto efficace, che non richiede manovre impossibili o trilioni di prodotti diversi per dirsi realizzata. Ma andiamo con ordine.

Blurred Lips trend, come ottenere labbra più piene senza chirurgia (e a prova di caldo)

L’industria beauty coreana ci sente, ci ascolta e ci accontenta: del resto, quante volte ci siamo crucciate davanti all’eventualità di sfoggiare un rossetto sbavato, per poi rinunciare a malincuore a cibi oleosi potenzialmente letali o baci appassionati? Fin troppe, e lei lo sapeva.

Ebbene, sempre un passo avanti a tutti, è stata ancora una volta lei a trovare per noi una soluzione romantica ed elegante all’annosa problematica: è geniale, sofisticata, d’un eleganza vagamente francese. Stiamo parlando del Blurred Lips trend, una moda facile ed imperfetta che vuole essere un invito a vivere il make-up con libertà ancora maggiore. Un’estetica spontanea e portabile che non teme sbavature, anzi, al contrario le celebra.

Impostasi come tendenza del momento su Instagram e TikTok, il rossetto sfumato ha conquistato tutte — e tutti — per una ragione in particolare: l’effetto blurred saprebbe restituire istantaneamente il sospirato aspetto di labbra più voluminose e turgide senza ricorrere a chirurgia o metodi poco ortodossi. È tutta questione d’ottica, ma soprattutto di sfumature leggere sapientemente orchestrate.

A tratti poetiche e sottilmente sensuali, le Blurred Lips (inglesismo che trova la sua letterale traduzione in “labbra sfocate”) si stanno imponendo come l’evoluzione ultima del make-up a lunga tenuta. Dopo anni di overlining, contorni netti e rossetti iperpigmentati, insieme alla ricerca di canoni estetici più raggiungibili è tornato il desiderio di naturalezza, di imperfezione, di intimità. Se a dettare la sua popolarità è per l’ennesima volta la Corea del Sud, da sempre sorgente di innovazioni beauty, la tendenza ha conquistato anche le passerelle europee e, subito poi, la Gen Z.

L’effetto blur che le dà il nome – ossia sfumato e diffuso sulle labbra – è ben diverso da quello che noi tutti conosciamo, con protagonista il classico rossetto applicato in modo netto e definito: il Blurred Lips trend punta piuttosto su di un look più spontaneo, delicato e spiccatamente sensuale, che richiama l’idea di labbra appena baciate o arrossate dal freddo.

Il risultato, oltre che più realistico e portabile, è persino più sexy e invoglia a cimentarsi anche le meno esperte: il procedimento? Incredibilmente semplice, per un make-up d’impatto, che amplifica il volume senza artifici. Di seguito la breve guida che stavi aspettando per replicare la voga in poche mosse, e con i prodotti giusti.

Blurred Lips trend, tutorial e prodotti must-have per replicare il trucco labbra dell’estate 2025

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: dietro ad un buon risultato si nasconde sempre una diligente skincare. A nessuno piacciono le labbra secche, tantomeno al Blurred Lips trend: ecco perché il primo passaggio di questa breve e pratica guida all’uso non può che riguardare esfoliazione e nutrimento.

Prova il trattamento labbra di La Mer, disponibile su Sephora

Dopo aver massaggiato delicatamente sulle labbra un apposito scrub, sarebbe bene lasciare un balsamo in posa per qualche minuto (ancor meglio una maschera) prima di procedere con il make-up effettivo.

Acquista lo scrub labbra iconico di Sephora

L’intento della voga è ottenere l’effetto opposto delle solite labbra delineate, pertanto si partirà applicando un po’ di correttore sul contorno per neutralizzarne il colore naturale. Consigliamo di non esagerare, però: una piccolissima quantità di prodotto sarà più che sufficiente. È possibile ottenere lo stesso effetto estendendo il fondotinta alla bocca, mediante un pennello o una spugnetta inumidita. Sfuma, con le dita o con la beauty blender, ed il gioco potrà considerarsi fatto.

Trovi solo da Sephora il nuovo correttore waterproof di Tarte, Maracuja Creaseless Concealer

Le attualmente ultra popolari tinte labbra, ma anche i rossetti idratanti, sono la chiave per un’impeccabile riuscita. Si procederà per strati trasparenti e leggeri, prediligendo tonalità che richiamino il più possibile il colore naturale delle labbra, ma con un quid leggermente più vivace.

Clicca per acquistare la tinta labbra a base acqua di Benefit

Proprio come nel caso delle Jam Lips, ad essere favoriti sono il rosso ciliegia, il lampone, il nude ed il corallo: applicane una goccia al centro del labbro superiore e inferiore, quindi sfuma verso l’esterno con dita o pennello. Prosegui stratificando il prodotto ed aiutandoti con quest’ultimo per espanderlo sino – ed anche un pelo oltre, se vuoi – alla bordatura.

Vuoi provare il nuovo rossetto cremoso di Too Faced? Lo trovi in esclusiva da Sephora

Nell’ottica di rendere il tutto ancor più a lunga tenuta, si possono “sigillare” le labbra grazie ad un po’ di cipria in polvere libera, usando un pennellino, oppure applicare qualche tocco di blush in polvere al suo posto.

Trovi qui il blush iconico di Yves Saint Laurent

Seppur questo non costituisca uno step obbligatorio, consigliamo di non saltarlo per essere certi di fissare il risultato raggiunto al fronte delle infernali temperature estive. Ultimo ma non per importanza, un velo di gloss per accentuare l’effetto volume. Et voilà, Blurred Lips pronte per essere servite.

Prova il Lip Lustre Gloss di Charlotte Tilbury