Il rossetto da provare ora è rosso scuro, come la ciliegia. E già lo adorano tutti

Il colore da provare? Il rosso scuro come le ciliegie mature è quello da non perdersi per nulla al mondo e da sfoggiare subito sulle vostre labbra

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Rossetto rosso ciliegia scuro, il must da provare

Se c’è una cosa chiara nel mondo beauty è che il rossetto rosso non passerà mai di moda. Un colore evergreen, che anno dopo anno si ripropone, intramontabile e super cool, e che si presta a molteplici interpretazioni e declinazioni di colore. E se di rosso si parla la sfumatura su cui puntare è quella delle ciliegia. Un colore corposo, intenso, che se usato con un rossetto rosso ciliegia scuro, avvolge le labbra donandogli un finish che cattura lo sguardo all’istante. Una cromia dalle infinite possibilità e assolutamente da provare, attraverso le stagioni e abbinandolo ai più svariati beauty look e outfit.

Che colore è il rosso ciliegia

Un colore che di base, è una tonalità di rosso dalle sfumature purpuree ma dal finish scuro, profondo, e che potremmo accostare a un grande classico, il Rouge Noir di Chanel, un rosso intenso e avvolgente, con un tocco di pigmento blu all’interno. E che, proprio per le sue caratteristiche, si presta a essere portato in vari modi, anche a seconda dell’effetto che si vuole creare.

Un colore che, in base a chi lo porta, cambia il suo impatto finale, creando un contrasto che esalta la luminosità del viso se si ha la carnagione chiara, o creando un risultato più intenso sugli incarnati più scuri.

A chi sta bene il rosso scuro

Una cromia che, fermo restando che ognuna di noi è liberissima di sfoggiarlo come meglio crede, si presta maggiormente a essere portato su determinate tipologie di carnagione, garantendo il massimo risultato e un effetto impeccabile. Ma come si fa a capire se questa è la sfumatura che meglio ci valorizza? Con l’armocromia!

Il rosso ciliegia scuro, infatti, è un colore particolare, molto intenso e dalle sfumature “dark”, e si presta maggiormente a enfatizzare le carnagione chiare, mettendo in risalto il tratto lunare della pelle, ma anche gli incarnati medio scuri, ovviamente prestando attenzione anche al sottotono e facendosi consigliare da un esperto.

Al di là di queste accortezze, però, il rosso ciliegia è talmente bello come colore che non ci sentiamo di escludere nessuno dalla possibilità di usarlo, calibrando bene il resto del make-up e creando un beauty look di grande impatto visivo e dal fascino innato.

Come scegliere il rossetto rosso ciliegia scuro

A seconda del modo in cui lo si vuole portare, quando si sceglie un rossetto rosso ciliegia scuro, è importante anche capire bene il finish del rossetto, optando per una texture matte o lucida. Per esempio, essendo una cromia scura, è bene ricordarsi che se si hanno le labbra sottili, questa sfumatura potrebbe ridurre notevolmente il volume delle stesse, cosa che però potete ovviare scegliendo una formulazione lucida (anche passandoci sopra un gloss) che dona maggior volume alle labbra contrastando l’effetto rimpicciolente dei toni scuri.

Per chi ha le labbra carnose e dal volume importante già naturalmente, invece, sono perfetti i rossetti matte, ovviamente avendo massima cura a esfoliare bene la parte per eliminare eventuali pellicine e a idratare le labbra prima di utilizzarli, garantendosi un trucco e un finish impeccabile.

I migliori rossetti rosso ciliegia da provare

Ed eccoci al momento che tutte stavate aspettando, ovvero su quali prodotti puntare per portare con il massimo stile il vostro rossetto rosso ciliegia scuro creando dei beauty look dall’effetto wow immediato.

Uno fra tutti è il rossetto rosso di Lancôme l’Absolu Mademoiselle, un rossetto a lunga tenuta, corposo dal finish confortevole e dal tocco delicato, che c’è ma che non si sente addosso. Un rosso ciliegia di grande impatto visivo e che vale la pena di testare.

Lancôme L'Absolu Mademoiselle, un rossetto a lunga tenuta

Un altro rossetto rosso dai toni ciliegia scuri da provare per sfoggiare questo colore eccezionale sulle labbra è quello di Maybelline, una tinta labbra a effetto vinilico e dal finish luminoso. Un rossetto eccezionale, dal colore intenso e saturo, che non si sbava e che vi garantisce un beauty look perfetto per tutto il giorno.

Offerta Maybelline Una tinta labbra unica per un look impeccabile

Tra i rossetti rosso ciliegia scuro da provare, anche quello di Max Factor è la soluzione perfetta per idratare e nutrire le labbra, donandole un colore impossibile da non notare all’istante. Un rosso corposo, a lunga tenuta e dal finish opaco, che si stende facilmente e che vi dona un beauty look super seducente.

Max Factor Un rossetto che nutre e idrata le labbra con un tocco rosso ciliegia

Per un colore luminoso e intenso, il rossetto di Rimmel London è quello che fa per voi. Un prodotto in stick, facile da applicare, che scivola sulla labbra e dal colore estremo, a lunga durata e dall’effetto idratante. Insomma, tutto quello che potreste desiderare dal vostro rossetto.

Offerta Rimmel London Il rossetto rosso dal finish luminoso e intenso

Ed ecco anche il rossetto rosso ciliegia scuro di L’Oreal Paris, un rossetto liquido, dalla formulazione matte e dal colore intenso. Un prodotto arricchito con acido ialuronico e che dona alla labbra un aspetto levigato, omogeneo e corposo. Un rossetto che definisce le labbra e di cui non potrete più fare a meno.

L’Oreal Paris Il tuo rossetto rosso ciliegia dalle proprietà leviganti

Insomma, il rosso ciliegia scuro è un colore da provare come meglio si crede e che, secondo Pinterest Predicts, sarà la cromia di punta del 2025. Un colore vibrante, seducente e che, preso nella tonalità giusta e nel finish giusto, saprà come valorizzare al meglio ciascuna di voi, con un look impeccabile e labbra impossibili da non notare.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram