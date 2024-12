Labbra da urlo? Prova il double lip liner, la tecnica make-up virale su TikTok amata anche dalle celeb

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: IPA Double lip liner, il trend trucco da provare

Se c’è un dettaglio del nostro volto che fa davvero la differenza e che ci permette di cambiare look e stile con il minimo sforzo, le labbra non hanno davvero nessuna concorrenza. Basta solo un filo di rossetto del colore giusto per trasformarci da perfette seduttrici a ragazze della porta accanto e viceversa e allo stesso modo, si possono usare delle tecniche da vere make-up artist, se si vogliono sfoggiare labbra da star e piene di volume come la double lip liner.

Un tecnica make-up, appunto, amatissima dalle celeb (come la stupenda Angelina Jolie, la modella Gigi Hadid o la cantante Rihanna per intenderci) e che simula il conosciutissimo overlining ma con l’aggiunta di una particolarità in più, per un extra volume dall’aspetto naturale e da copiare subito.

Cos’è la tecnica del double lip liner

Una tecnica che, oltre a essere amata dalle celeb, ha spopolato sui social che l’hanno eletta a vero e proprio trend trucco, diventando virale su TikTok, Instagram e per le strade sulle labbra delle beauty addicted di mezzo mondo. Insomma, una tecnica che vale la pena di provare anche su di sé.

Ma di cosa si tratta esattamente? Se con l’overlining si va a contornare le labbra con una matita per creare un effetto di maggior volume alla parte, il double lip liner prevede una doppia linea. Per farle è necessario utilizzare due matite labbra diverse, una più simile al colore naturale delle stesse e un più scura.

Come si realizza

Con la matita più scura, si andrà a delineare il contorno delle labbra, partendo dall’arco di Cupido e andando via via a insistere verso i bordi. Con la matita del colore più simile alla labbra, invece, si deve tracciare una linea internamente, tra la linea più scura e le labbra naturali, e prestando massima attenzione a non sovrapporre le due matite, ma lasciando che i due colori siano netti e distinti.

e.l.f beauty La matita labbra perfetta per il tuo make-up

Offerta Rimmel London La matita per un double lip liner impeccabile

Una volta fatto, potete procede con la stesura del rossetto, che deve essere simile alla matita più chiara. In questo modo si andrà a creare un effetto extra volume alla labbra ma dal finish naturale. Un trucco che potete impreziosire con una passata di gloss o con un balsamo labbra, che idratano e illuminano la parte.

Offerta Essence Rossetto a lunga tenuta pet un make-up perfetto

A cosa si ispira la tecnica del double lip liner

Una tecnica che simula una caratteristica genetica che in molte hanno già, anche noto come bordo del vermiglio. Una linea in rilievo che va oltre la pigmentazione delle labbra ma che ne segue perfettamente la forma, quasi come fosse una linea disegnata a cornice della labbra, e pur vedendosi presenta un colore uguale a quello della pelle. Una particolarità che si nota soprattutto in chi possiede l’arco di cupido evidente, come Rihanna per esempio o la modella Emily Ratajkowski.

Ma che con la tecnica del double lip liner, potrete ricreare tutte, assicurandovi un beauty look da urlo e della labbra carnose e piene di volume con il minimo sforzo.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram