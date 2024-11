È il momento di provare la tinta labbra “effetto vinilico” che spopola su TikTok. Ora è scontata

Fonte: GettyImages Tinta labbra ''effetto vinilico'' in offerta per il Black Friday di Amazon

Sogni labbra morbide e lucidissime ma il cui effetto glossy resista per molte ore? Non sei l’unica, anzi!

Le labbra ”effetto vinilico” sono amatissime dalle star come Emily Ratajkowski, Hailey Bieber e Kylie Jenner e per questo sono molto imitate durante i video di proposte di ”lip combo” di TikTok dove le creators si dilettano a ricreare l’effetto di labbra dal finish extra lucido con prodotti dupe e low cost (ma non per questo meno performanti). Tra queste soluzioni accessibili a tutte, troviamo la proposta di Maybelline New York con le sue (ormai famosissime) tinte labbra Super Stay Vinyl Inn.

Solo per il Black Friday di Amazon hai l’opportunità di acquistare le Tinte labbra Super Stay Vinyl Maybelline New York ad un prezzo super scontato: tutte le shades sono scontate dal 15 al 30% sulla base del colore selezionato, in un range di prezzo che va dal più basso di 6,72€ fino ad un massimo di 9,14€ (i prezzi possono variare durante il periodo Black Friday fino al 2 dicembre).

Cos’è l’Effetto Vinilico?

L’effetto vinilico si caratterizza per:

Alta brillantezza: le labbra appaiono luminose, quasi specchiate, richiamando l’estetica del vinile lucido. Colore intenso: le tinte viniliche offrono una pigmentazione vibrante che rimane impeccabile per ore. Lunga durata: grazie alla loro formula innovativa, resistono alle sbavature e garantiscono un aspetto perfetto per tutta la giornata.

Questo tipo di prodotto rappresenta un’evoluzione del classico gloss, con un tocco di modernità e performance superiore. Ma che cos’hanno di speciale queste tinte labbra?

La loro principale caratteristica è quella di coniugare il finish vinilico e glossy con la capacità di durare sulle labbra fino a 16 ore, senza sbavature e no trasfer.

Una vera e propria sfida per una tinta labbra dal finish shining in quanto solitamente le tinte a lunga durata, per poterlo essere, sono sempre pensate come tinte opache e matte, così che il pigmento riesca ad aderire meglio sulla mucosa delle labbra senza scivolare via come accade con le tinte e i rossetti lucidi. Inoltre, la sua formula non appiccica, garantendo una sensazione di leggerezza sulle labbra e massima libertà di movimento ed espressività.

Chi ha scelto le tinte labbra Super Stay Vinyl Ink Maybelline New York conferma che, rispetto alla media dei rossetti lucidi, questo prodotto rimane per moltissime ore sulla labbra mantenendo il finish lucido e ”vinilico” che le caratterizza, senza le antiestetiche sbavature.

Come utilizzare le tinte labbra Super Stay Vinyl Ink Maybelline New York

Per ottenere il massimo dalle tinte labbra Super Stay Vinyl Ink Maybelline New York, prepara le labbra esfoliandole delicatamente e idratandole, così da evitare screpolature che potrebbero compromettere l’uniformità del colore.

Poi, agita la tinta per almeno 5 secondi prima dell’applicazione, quindi, stendi il prodotto su labbra asciutte come una normale tinta labbra aiutandoti con l’applicatore per definire i contorni e riempi il resto delle labbra con movimenti uniformi. Ricordati di lasciare asciugare bene il prodotto!

Il consiglio in più: scegli la nuance sulla base del sottotono della tua pelle, aiutandoti con la dicitura della colorazione. Ad esempio, la colorazione Peachy è un nude ideale per le pelli dal sottotono caldo a basso contrasto cromatico mentre il rosso Wicked è perfetto per esaltare un incarnato chiaro e dall’alto contrasto cromatico.

E se stai pensando di relegare una tinte labbra Super Stay Vinyl Maybelline New York approfittandone dello sconto Black Friday (applicato anche su tantissimi altri prodotti Beauty!), ricorda che le offerte finiscono il 2 dicembre alle 23.59€ e che i prezzi sono soggetti a variazioni nel corso di questi giorni!

