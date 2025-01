Il segreto per labbra idratate e perfette? Le tinte a base d’acqua, impalpabili e naturali

Il trend make up coreano per dire addio labbra pallide e spente e dare il benvenuto a labbra naturalmente rosate e dall'aspetto salutare per tutto il giorno

Fonte: iStock Il trend coreano per labbra naturalmente pigmentate

Alzi la mano chi ha sempre le labbra pallide (soprattutto in inverno) e che è stufa di avere sempre un’aria malaticcia senza un pò di colore sulle labbra. Se fai parte di questa categoria di persone, saprai bene quanto sia importante utilizzare dei prodotti per le labbra dal pigmento naturale, la texture sottile ma che duri a lungo.

Le tinte labbra tradizionali, pur essendo apprezzate per la loro lunga durata e il colore intenso, tendono a seccare le labbra a causa di diversi fattori legati alla loro formulazione e al modo in cui funzionano.

Ad esempio, quasi sempre contengono alcool, utile a far asciugare rapidamente il prodotto una volta applicato; tuttavia, evaporando velocemente, fissando il colore sulle labbra ma allo stesso tempo eliminano parte dell’umidità naturale della pelle, causando secchezza.

Se anche tu sei stufa di scegliere tra l’avere labbra idratate e morbide ma pallide o labbra colorate la secche, devi conoscere le tinte labbra a base acqua.

Cosa sono le tinte a base acqua

Molto amate in Corea, paese sempre un passo avanti a tutti quando si tratta di make up e skincare, le tinte a base acqua sono diventate di uso in comune anche in Italia per alcune delle caratteristiche che le distinguono da tutti gli altri prodotti beauty per le labbra. A differenza delle tinte tradizionali che spesso contengono alcol o siliconi, queste versioni utilizzano l’acqua come ingrediente principale, riducendo la sensazione di secchezza sulle labbra. L’acqua evapora rapidamente dopo l’applicazione, fissando il colore sulle labbra senza appesantirle e offrendo un risultato effetto my lips but better, delicato, quasi trasparente, che sembra fondersi con il naturale colore delle labbra. La copertura è modulabile, permettendo di costruire l’intensità desiderata.

Vediamo le tinte labbra più amate e chiacchierate del web e come applicarle per ottenere effetti diversi, sempre con lo stesso prodotto.

Le migliori tinte labbra a base acqua

Essence WHAT A TINT! lip & cheek tint, è il dupe del famoso Benetint, tinta a base acqua del famoso brand di make up diventato famoso per i prodotti per le sopracciglia. Si tratta di un vero e proprio ”vasetto” che sempre contenere acqua colorata, ma la magia accade una volta steso il prodotto. La texture non appiccicosa e acquosa si applica direttamente con l’applicatore flock integrato, ma puoi aiutarti con i polpastrelli per un effetto ancora più naturale, come se avessi appena morso una succosa fragola di bosco.

Questo è il prodotto ideale per ricreare il trend coreano delle labbra effetto lévres mordue, più pigmentate al centro e sfumate ai bordi, come un acquerello su una tela bianca. Essence WHAT A TINT! lip & cheek tint, come suggerisce il nome stesso, può essere applicato anche sulle guance come un blush liquido che si fonde con la pelle, per un look fresco e armonioso.

Essence WHAT A TINT! lip & cheek tint

Astra Pure Beauty Aqua Lip Stain è una vera chicca creata da Astra make up nella linea di Pure Beauty, specifica per prodotti di origine natura. A differenza delle altre tinte a base acqua, è più satura di pigmento e si aggrappa alle labbra come fosse un tatuaggio. Grazie alla sua composizione a base di acqua di amamelide, estratto di pera, estratto di mandarino, estratto di uva, estratto di mora e una serie di attivi vegetali, lascia le labbra morbide e idratate senza appesantirle; il risultato? Labbra naturalmente pigmentate a lungo, idratate e morbide.

Se desideri un effetto più lucido, aggiungi un balsamo trasparente o un gloss sopra la tinta. Ora è disponibile su Amazon nei colori: Tuttifrutti, Smoothie, Sorbet.

Astra Astra Pure Beauty Aqua Lip Stain

Neve Cosmetic ha dato vita Ruby Juice Euphoria, tinta labbra a base d’acqua, confortevole nella stesura, modulabile nel colore, sottile come un tatuaggio e ad effetto semi-permanente. Il plus è che non fa strato, non migra, non si sposta, resiste a mascherine; scegli tra i tanti colori disponibili, applicalo, stratifica per intensificare il colore a piacere e dimentica di averlo addosso!

Neve Cosmetics Neve Cosmetics tinta labbra Ruby Juice

Clarins ha definito le loro nuove tinte labbra come ”un rossetto che resiste fino a 300 baci!”, proprio ad indicare la super tenuta del prodotto. Queste tinte per labbra a base di acqua, disponibili nelle varianti 03 Water Red o 02 Water Orange, sono formulate con attivi vegetali per ottenere una texture acquosa ultra sensoriale: risultato colore modulabile e lunga tenuta, per un finish mat kiss-proof e un effetto zero materia.

Come un inchiostro per le labbra, lascia la bocca visibilmente nuda, quasi che il colore fosse stato tatuato. Gioca con i vari finish e aggiungici un gloss on top per un effetto ancora più juicy.

Clarins Tinta per Labbra a Base di Acqua

Se ti piace l’idea di una tinta labbra sottilissima a base acqua ma preferisci un effetto più preciso e delineato anche nel contorno labbra, puoi affidarti ad un prodotto ancora unico nel suo genere: stiamo parlando dell’Aqua Tint Lipstick di Deborah Milano, una tinta che si eroga attraverso un pratico pennarello flokkato per una stesura facilitata, precisa e rapida, anti-sbavature. Risulta ideale per chi ama fare l’overlips in quanto permette di seguire facilmente i bordi delle labbra; dal momento che, rispetto ad una matita, dura molto più, è perfetto per dar vita a molte lip combo long lasting.

La texture leggera, idratante e a base d’acqua con aloe vera dall’azione lenitiva e rinfrescante, dona un colore più deciso rispetto alle precedenti opzioni. Anche le nuanches a disposizione sono particolarmente interessanti: ad esempio, se scegli il Terracotta potrai ottenere un bellissimo color nude-marroncino, ideale per make up particolarmente in trend come il Cinnamon Girl Make up o il Mocha Mousse make-up.

Offerta Deborah Milano Aqua Tint Lipstick

Se sei sempre alla ricerca di offerte su Amazon nel mondo Moda e Beauty, segui il nostro canale Telegram dedicato alle offerte!