Mocha mousse make up: i più bei beauty look col colore Pantone 2025

Come ogni anno è tornato a bussare alla nostra porta il colore dell’anno determinato da Pantone Color Institute, il braccio consultivo dell’azienda Pantone che si occupa di analisi delle tendenze cromatiche globali a valle del lavoro di numerosi studiosi che analizzano una vasta gamma di settori per individuare le tendenze emergenti. Inoltre, il colore scelto rappresenta anche un simbolo dei bisogni, delle emozioni e delle aspirazioni collettive di un periodo storico. Quest’anno il colore vincitore è il Mocha Mousse, una calda tonalità di marrone pregna di una ricchezza innata che nutre con la sua suggestione del cacao e del caffè. Una tonalità calda e morbida che fa appello al nostro bisogno di confort e ricordandoci i nostri piccoli piacer quotidiani. Inoltre, ci riconduce ai pigmenti che si trovano in natura e per questo risulta essere una neanche distensiva e rassicurante.

A chi sta bene il color Mocha Mousse?

Questo morbido marrone sta bene a chi ha un colorito caldo e soft che in armocromia ci riconduce alla stagione dell’Autunno soft, proprio come la nostra JLO. Tuttavia, nel mondo del make up si tratta di un colore jolly, infatti è quasi sempre presente nelle palette dai colori terrosi e nude (che quasi tutte noi abbiamo o abbiamo avuto!) ed è di grande tendenza anche tra le nuanches di lip liner e utile per combo labbra nude calde.

I beauty look ispirati al Mocha Mousse da replicare

Giocando con il Mocha Mousse è facile ottenere un beauty look glamour ma elegante e sofisticato. Se la tua palette armocromatica è calda (Autunno o Primavera), allora quest’anno sei stata particolarmente fortunata, ma se la tua palette è fredda (Inverno o Estate) non pensare al peggio! Anche tu potrai sfruttare lo stesso questa nuanche, basta solo seguire qualche piccolo consiglio imparando dalle migliori.

Chi ha già imparato la lezione è Penelope Cruz, l’attrice che in una delle sue ultime campagne pubblicitarie, ha puntato tutto su un look occhi e capelli perfettamente in trend con il nuovo colore Pantone.

In questo look monocromatico sui toni del cioccolato e del caffè, vediamo bene come anche chi ha dei colori scuri e profondi possa giocare con tutte le sfumature del Mocha Mousse. I bellissimi occhi della Cruz sono sottolineati da una matita marrone che ne esalta la forma senza appesantirne i lineamenti, un trucchetto facilmente replicabile con una matita no transfer e a lunga tenuta come la Tattoo Liner di Maybelline New York nella colorazione Bold Brown.

Per chi gode di una palette armocromatica calda, la faccenda si fa ancora più interessante. Tra le regine indiscusse dei glam look dai toni caldi e terrosi troviamo Hailey Bieber, la bella modella e showgirl coniuge di Justin Bieber e ora neomamma.

Da copiare la scelta dell’ombretto soft matte in color Mocha Mousse, perfetto per enfatizzare gli occhi marroni con pagliuzze verdi o dorate. Facile da stendere e iper pigmentato, puoi optare per un ombretto in mousse di Revolution dal finish delicatamente shining e facilmente modulabile per intensità. Chi lo ha provato afferma essere perfetto anche come illuminante o blush sugli zigomi, per un look matchy-matchy e monocromatico come quello scelto da Hailey.

Se ti piacciono i colori più decisi, puoi mixare l’ombretto di Revolution con un caldo marrone Mocha mousse dal finish madreperlato, come questo (super low cost) di Oulac. Queste tonalità si sposeranno benissimo anche con gli incarnati più freddi, stando attenti a misurare la quantità di pigmento oro/giallo di tutto il make up. Inoltre è a lunghissima tenuta e a prova di sudore!

Rimanendo in tema di illuminanti o blush, il Mocha mousse è la tonalità perfetta per esaltare gli incarnati caldi e dal sottotono giallo come quello di Valentina Cabassi, fotomodella e beauty content creator.

Al festival di Venezia ha esaltato la sua abbronzatura con un blush illuminante sui toni del cappuccino, una scelta che replica spesso nei suoi video su Instagram e TikTok dove dispensa consigli su trucco, capelli, abiti e molto altro.

Con il blush di Deborah Naturale N.01 Chocolate, dal finish satinato, potrai ricreare facilmente quell’effetto abbronzatura leggera ma palpabile, dando tridimensionalità al volto mentre giochi con le polveri. Grazie alla sua texture setosa è facilmente modulabile e non fa macchie.

Se ti piace l’idea di un blush in stick che possa fungere anche da countour e da ombretto, puoi optare per un blush in stick di Ksndurn, perfetto per i look monocromatici. Lo puoi stendere sia con il pennello che direttamente con le dita.

Con i Mocha Mousse ci si può davvero sbizzarrire per quanto riguarda il trucco labbra. Trattandosi di una nuanche nude e calda, è perfetta per essere usata come colore di lip liner in moltissime combo labbra di tendenza.

Sensuale ed elegante, la cantante e showgirl Dua Lipa qui sfoggia una combo labbra che sa di cioccolato al latte dal finish vellutato, ideale per esaltare anche le labbra più sottili grazie ad un leggero overlip. La combo è facilmente ricreabile con una matita scorrevole, morbida e facilmente sfumabile ma a lunga tenuta come la Creamy Colour Comfort Lip Liner di Kiko Milano nel color Cioccolato al Latte e un rossetto come il Summertime Lipstick di Wycon dal finish vellutato con effetto volumizzante nella colorazione 02 Caramel Tan.

E se ami le labbra extra lucide, sappi che con le sfumature del Mocha Mousse potrai esaltare le tua labbra pur mantenendo un risultato elegante e very demure. Kendall Jenner le ha scelte proprio così, glossy glossy e naturali per dare un colpo di luce al viso ma mantenendo il focus sui suoi occhi da gatta.

In questo caso puoi giocare con una matita Mocha Mousse colorando non solo il contorno ma tutte le labbra, a cui sovrapporre un tocco di lipgloss neutro o sui toni del marrone come il lucidalabbra di Revolution London nella colorazione Cookie, arricchito con Vitamina E e glicerina.

