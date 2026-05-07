Aggiungi DiLei alle tue fonti preferite su Google

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

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Ogni giorno scorriamo tante notizie, ma non sempre quelle che ci appaiono sono davvero in linea con i nostri interessi o con ciò che ci serve in quel momento. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’informazione più personalizzata e vicina alle tue esigenze.

Da oggi, puoi aggiungere DiLei tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente i nostri contenuti su benessere, relazioni, casa e lifestyle direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per dare più spazio a ciò che davvero ti interessa, senza dover cercare ogni volta i contenuti che preferisci leggere.

Come aggiungere DiLei alle tue fonti preferite

Per aggiungere DiLei alle tue fonti preferite ti basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare DiLei tra le fonti disponibili, proprio come vedi qui sotto.

Una volta trovata, è sufficiente selezionarla tra le preferite per iniziare a visualizzare più spesso i suoi contenuti. Da quel momento, gli articoli di DiLei avranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra le notizie suggerite.

Un’informazione più vicina ai tuoi interessi

Scegliere le proprie fonti significa costruire il proprio spazio informativo su misura: aggiungendo DiLei tra le preferite, puoi trovare con maggiore facilità contenuti utili, spunti e approfondimenti pensati per accompagnarti nella vita di tutti i giorni. Un modo pratico per rendere le notizie più rilevanti, più accessibili e più in linea con ciò che ti interessa davvero.