Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa in concerto

Tra emozioni sempre alle stelle, discese e risalite, il viaggio di un’artista si misura (anche) da quei traguardi che sembravano impossibili e che, all’improvviso, diventano realtà. Ebbene, per Annalisa quel traguardo ha una data precisa e le luci iconiche dello Stadio di San Siro a fare da sfondo: la timida quanto preparatissima allieva della Scuola di Amici di Maria De Filippi ne ha fatta di strada in ben quindici anni di carriera, e questo non poteva che essere il degno coronamento di un anno di successi clamorosi sempre in testa alle classifiche.

Su Instagram l’annuncio del suo sbarco nel tempio della musica milanese il 12 giugno del 2027 è stato, ovviamente, accompagnato da un look che è già un manifesto di stile: d’altronde della metamorfosi d’immagine della cantautrice savonese se ne è parlato a lungo, persino per troppo, così, in un perfetto gioco di specchi tra passato e futuro, eccola stravolgere il concetto stesso di minimalismo partendo da uno degli assoluti capisaldi del guardaroba. Al centro di questo terremoto visivo c’è lei, l’insospettabile e intramontabile camicia bianca, strappata alla noia del formalismo e trasformata nel capo più sensuale, fresco e desiderato del momento.

Annalisa verso San Siro, il look dopo l’annuncio è pura avanguardia

L’incredibile evoluzione di Annalisa da promettente concorrente di Amici a Regina del Pop Italiano sarà definitivamente suggellata tra dodici mesi esatti, a San Siro.

È tutto vero: il 2027 sarà l’anno della prima volta della cantautrice ligure in uno stadio, non uno qualunque ma quello prestigiosissimo di Milano, per quello che sarà il suo unico concerto del periodo, una data unica in cui ripercorrerà con grande emozione tutta la sua storia.

Qualche giorno fa l’iconico video dell’annuncio — diretto dal visionario regista internazionale Nabil Elderkin — ha letteralmente infiammato la rete: non era solo un trailer, in effetti, ma un vero e proprio viaggio cinematografico attraverso le metamorfosi di un’artista che non ha mai smesso di evolversi.

Nel filmato vediamo lei camminare fiera attraverso le sue hit passate, salutando le vecchie versioni di se stessa per abbracciare l’ultima, definitiva trasformazione in un look strutturato e sartoriale alla sua maniera, ed è esattamente in questa cornice di pura rinascita che la camicia bianca smette i panni dell’ufficio per diventare un simbolo di libertà e seduzione: nell’ultimo post Instagram la vediamo riletta secondo codici più contemporanei, tagliata con audacia ed elevata attraverso una disinvoltura magnetica a protagonista assoluta di un total white che rompe gli schemi, per candidarsi a divisa ufficiale dell’estate 2026.

Oversize ma plasmato sullo stampo della silhouette tipica del corsetto, e tanto destrutturato da dare vita ad una voluminosa coda, si vede il punto fermo del guardaroba maschile e femminile abbinato ad una minigonna beige altrettanto sagomata, con cerniera verticale sul davanti. Calze a rete e immancabili stivali cuissardes completano l’ensemble.

Dal timido esordio a Regina del Pop Italiano contemporaneo

Mentre gli appassionati di moda corrono a copiare i dettagli di questa mise fresca ma rivoluzionaria, le principali piattaforme di biglietteria sono ovviamente già state prese d’assalto: l’appuntamento fissato per il 12 giugno dell’anno prossimo nel capoluogo lombardo non sarà la semplice tappa conclusiva di un lungo tour, bensì la prima, monumentale occasione per vivere la magia di Annalisa in uno stadio.

Dopotutto si tratta “solo” della consacrazione definitiva dopo oltre quindici anni di gavetta, successi planetari, dischi di platino e una scalata costante che l’ha portata dall’esordio timido a icona indiscussa dell’elettro-pop italiano.