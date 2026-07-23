Tra colori vivaci e stampe XXL, Annalisa ha scelto ancora il total black per affrontare - con stile - la sua lunga, calda estate. Sì: nero integrale e beach waves sono sempre una buona idea

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour, dettagli audaci e cambi di stile

Se pensavate che l’estate 2026 fosse solo colori vibranti e stampe audaci, preparatevi a rivedere ogni certezza recentemente acquisita: la regina del pop italiano ha appena ridefinito le regole del gioco, e forse senza nemmeno saperlo.

Mentre l’industria della moda continua a interrogarsi sul futuro del beachwear, la risposta inaspettata è arrivata proprio dal guardaroba di Annalisa: l’ultima apparizione fashion della cantante è stato il più dolce dei colpi di scena, eleganza rigorosa e sensualità hanno trovato un punto d’incontro magnetico nel total black. Uno spunto preziosissimo per rendere indimenticabili le notti estive. Vediamolo più da vicino.

Annalisa, onde da sirena e total black sono la combo esplosiva dell’estate 2026

Le temperature continuano a salire, le playlist estive suonano a tutto volume e la caccia all’outfit perfetto per le serate sotto le stelle è tuttora in corso: tra caftani colorati e look dominati da maxi stampe, le migliori fashion inspo arrivano direttamente dal palco. E dai profili social della popstar più magnetica d’Italia, si intende: Annalisa ha deciso di riscrivere il codice estetico di questi mesi bollenti, dimostrando che il nero non è unicamente una nuance invernale, ma la scelta più audace e sensuale per brillare anche sotto la luna.

Il cuore di questa rivoluzione di stile batte al ritmo del mitico little black dress, ma reinterpretato in una chiave fresca, graffiante e assolutamente contemporanea. Non parliamo del classico tubino da ufficio, però, piuttosto di una versione da vera icona di stile, caratterizzata da un tessuto leggero e uno sbarazzino taglio asimmetrico.

Le maniche corte, strutturate, e la gonna a ruota creano un equilibrio perfetto tra eleganza sofisticata e attitudine rock, la stessa che in genere caratterizza ogni singola performance della cantautrice savonese. La dimostrazione lampante, questa, di come durante la calda stagione basti anche un solo capo per catalizzare ogni sguardo, azzerando il bisogno di accessori esagerati o abbinamenti troppo ragionati.

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A coronare questo outfit da capogiro, poi, ci ha pensato il vero tormentone beauty del momento: delle beach waves da manuale. Uno styling che torna, puntuale, ogni trecentosessantacinque giorni, spingendo a dimenticare il rigore del liscio perfetto per abbracciare il senso di libertà dell’estate, mimando l’effetto dei capelli asciugati dal sole dopo un lungo bagno nel blu.

Le onde da sirena sulla caratteristica chioma rosso Tiziano dell’ex allieva di Amici somigliano effettivamente ad un vero capolavoro, tra texture e movimento, capaci di regalare un’allure marina e sofisticata all’insieme.

Il segreto che rende questo look assolutamente vincente? Il contrasto favoloso tra la silhouette pulita e geometrica del vestito scuro e la fluidità romanticamente spettinata delle lunghezze ramate, dall’aria irresistibile disinvolta. Replicheremo? Senza dubbio.

Niente Sanremo 2027 per Annalisa: il suo cuore e la sua testa sono tutti per San Siro

Cattive notizie per chi sperava di rivedere Annalisa sul palco dell’Ariston, toccherà pazientare ancora. Durante una recente intervista, la cantante di Canzone Estiva avrebbe infatti già confermato che non parteciperà al Festival di Sanremo 2027. Il motivo? Dedicarsi, anima e corpo, a quello che attualmente considera il progetto più importante della sua carriera: il debutto a San Siro, fissato il 12 giugno dell’anno prossimo.

Parole, queste, che sono arrivate a sole poche settimane dall’annuncio dell’epico concerto-evento: “Per carità, ho troppo da fare con San Siro, sennò vado in confusione”, ha detto.

Pare che l’epico show milanese occupi davvero il centro dei suoi pensieri, tanto da aver persino già iniziato a lavorare alla scaletta. Dopotutto parliamo dell’effetto che fa il realizzare un sogno nel cassetto, che la sua proprietaria intende ora trasformare in uno spettacolo capace di lasciare il segno: “San Siro ce l’avevo nella pancia e nella testa da un po’. Voglio mettere in piedi uno show indimenticabile”, ha concluso.