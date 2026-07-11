Diletta Leotta, il look total black perfetto per l’estate

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Diletta Leotta

Impegnata a Milano con le dirette sportive dei Mondiali di calcio, Diletta Leotta non è ancora partita per le tradizionali vacanze in famiglia. La conduttrice si sta comunque tenendo impegnata sui social, condividendo con i fan una serie di look tutti da copiare.

Il total black di Diletta Leotta

Diletta Leotta, complici i Mondiali di Calcio, sta trascorrendo l’estate all’insegna del lavoro. La conduttrice sportiva è infatti impegnata con le dirette su DAZN, ma il caldo afoso di questi giorni non sembra impensierirla più di tanto. Sui social, infatti, la showgirl continua a pubblicare scatti da Milano, in cui, a fare la differenza, sono i suoi look.

Anche in estate Diletta non disdegna il total black, tanto per il giorno quanto per gli impegni professionali. Nell’ultimo carousel che la vede protagonista, Leotta sfoggia con orgoglio un outfit dal sapore Y2K, composto da cardigan leggero a coste, con maniche lunghe e taglio corto, e leggings Capri a vita bassa. Il completo mette in evidenza la perfetta forma fisica della presentatrice, lasciando intravedere l’addome scolpito e fasciando con grazia la silhouette.

Gli accessori? Occhiali da sole scuri con montatura rettangolare e una borsa a mano di piccole dimensioni in tessuto satinato di colore viola.

Diletta Leotta, il look professional

Impegnata su DAZN con le dirette delle partite dal Mondiale di calcio, Diletta Leotta sta regalando ai suoi fan anche look dal sapore decisamente più casual. Le ultime immagini, la ritraggono ad esempio con un completo blazer e gonna coordinato, in nero.

La giacca è un blazer sfiancato a doppio petto, indossato chiuso e direttamente sulla pelle, senza camicia o top sottostante. La gonna, invece, è un tubino midi caratterizzato da un profondo e audace spacco laterale sulla gamba destra.

Anche in questo caso, la conduttrice ha abbinato degli accessori ad hoc come una borsa a mano rigida, in stile clutch, con un logo geometrico bianco e diversi bracciali e anelli. In quanto alle scarpe, Diletta ha puntato su sandali con tacco alto a spillo, neri e con tomaia in plexiglass trasparente. Insomma, un outfit in cui convivono perfettamente professionalità e una nota di sensualità.

L’estate di Diletta Leotta tra lavoro e famiglia

Diletta Leotta, diventata mamma del piccolo Leonardo qualche mese fa, sta cercando di conciliare faticosamente gli impegni professionali e la vita familiare. Proprio recentemente, la conduttrice ha postato un dolcissimo scatto che la vede con il suo secondogenito tra le braccia pochi minuti prima della diretta. Un’immagine che, nella sua semplicità, ha colpito non poco i fan della conduttrice, abituati ad ammirarla solare e perfetta sul piccolo schermo.

Diletta è oggi mamma di due bambini, avuto dal marito Loris Karius: la primogenita, Aria Rose, è nata nell’agosto 2023, mentre il secondogenito, Leonardo, ha da poco compiuto due mesi di vita. Probabilmente, quando calerà il sipario sulla competizione calcistica, la conduttrice partirà con la famiglia al gran completo per godersi le tanto meritate vacanze. Mancano infatti pochissimi match al termine della Coppa del Mondo FIFA 2026: le spiagge della Sicilia non sono poi così lontane.