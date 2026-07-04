Sarabanda Celebrity, le pagelle dell’ultima puntata: Asia punge ancora e ancora (8), Sal Da Vinci onnipresente (7), il coro (senza voto)

L'ultima puntata ha riservato musica e divertimento tra sviste, strafalcioni e prove riuscite. Ecco le nostre pagelle di "Sarabanda Celebrity"

IPA Asia Argento

Una stagione finisce, un’altra inizia: è arrivato il momento dell’ultima puntata di Sarabanda Celebrity. In onda venerdì 3 luglio 2026, il game show più musicale di Mediaset ha portato sugli schermi degli italiani risate e prove combattute fino all’ultima nota. La gara condotta da Enrico Papi ha una storia lunga, che affonda le proprie radici nella giovinezza di molti di noi. I ricordi ci sono e la nuova versione strizza l’occhiolino a un’idea di programma in grado di rinnovarsi senza perdersi.

A fronteggiarsi due squadre da quattro persone ciascuna. La particolarità? I concorrenti sono veri vip. Da una parte Claudio Amendola, Elena Santarelli, Giuseppe Giofrè e Giulia Penna, dall’altra Asia Argento, Paola Di Benedetto, Ellen Hidding e Sergio Friscia. Attori, conduttrici, ballerini, creator e personaggi televisivi si ritrovano così uno accanto all’altro, accomunati da un unico obiettivo: dimostrare di avere orecchio, memoria e sangue freddo quando si tratta di riconoscere un brano nel minor tempo possibile.

Giulia Penna incanta Enrico Papi. Voto 10

Giovane e scoppiettante, Giulia Penna è stata la sorpresa dell’ultima puntata di Sarabanda Celebrity di quest’anno. Creator e personaggio amatissimo dai più giovani sul web e (soprattutto) sui social è arrivata alla rivisitazione dello storico gioco di Enrico Papi per divertirsi senza esitazioni. Ma Giulia è soprattutto cantante… Quale luogo migliore per esprimere il proprio talento! Il suo rapporto con la musica è iniziato prestissimo, ad appena 12 anni, imparando a suonare la chitarra e il pianoforte da autodidatta. Per lei anche lezioni di ballo e canto, incoraggiata da una famiglia che ha voluto lasciarla libera di sperimentare il proprio lato artistico. Il suo talento è legato al canale YouTube che ha aperto dopo alcune insoddisfazioni nei talent. Proprio online, con sue canzoni e qualche parodia, ottiene un notevole successo.

Solare e irresistibile è stata la più disponibile a mettersi in gioco, spalleggiandosi senza reticenze con Enrico Papi, gran giocherellone. Subito a inizio della sfida i concorrenti sono stati impegnati a riconoscere i brani proposti dal conduttore tra intuizioni e inevitabili strafalcioni. Proprio Giulia ha dimostrato un’ottima velocità mentale e una memoria invidiabile, proponendo anche una sua versione di una canzone (non facile) di Giorgia. “Mi stai stupendo, eh”, ha ammesso Papi. Voto 10

… Ma Asia Argento non perdona… Voto 8

La risposta, pronta e agguerrita, non è mancata. Nella squadra opposta Asia Argento è intervenuto per replicare con ironia: “Noi abbiamo altre doti, le mostreremo più tardi”. Una reazione che non ha deluso le aspettative. Ci aspettavamo infatti da parte sua la voglia di mettersi in gioco e, soprattutto, di vincere. Sicuramente la più agguerrita della partita, è stata lei a prestarsi all’ultimo iconico gioco della partita portando a casa un risultato incredibile. “In questo momento sei in vantaggio”, le ha fatto notare Papi ad un certo punto del gioco. “Come sempre”, ha ribattuto lei, ironica, ma competente. Nota di merito: ottimo gioco di squadra, forse in alcuni momenti avrebbe potuto conquistare punti da sola, ma ha preferito cedere la parola ai compagni, conquistando le vittorie insieme. Voto 8

… E vince.

Proprio la tenacia di Asia Argento ha permesso alla fine alla sua squadra, composta da Paola Di Benedetto, Ellen Hidding e Sergio Friscia di vincere l’ultima puntata di Sarabanda Celebrity.

Sal Da Vinci onnipresente. Voto 7

Con l’indefinibile numero di matrimoni filmati i cui video rimbalzano senza sosta sui social è impossibile non imbattersi quotidianamente in lei, la canzone che ha monopolizzato le nostre capacità uditive da fine febbraio a questa parte: Sarà per sempre sì. Sal Da Vinci ormai lo sogniamo, lo riviviamo e… lo balliamo. Proprio così, perché, come spesso ultimamente accade, alla canzone non poteva non essere associato il suo riconoscibile balletto. Perfetto, in uno dei giochi dell’ultima puntata di Sarabanda Celebrity è stato proprio il conduttore Enrico Papi a intonare una strofa intera, ritornello e qualcosa di più del successo vincitore del Festival di Sanremo 2026 (che ha conquistato anche la quinta posizione all’Eurovision). A sostenerlo Giulia Penna, che, dopo aver dimostrato le sue capacità come cantante non ha deluso neanche da ballerina.

Vorremo dire che ne abbiamo abbastanza di ritmo e parole ormai riconoscibili anche da chi non è fan della kermesse sanremese, ma la verità è che Da Vinci è stato in grado di portare in tutta Italia un sinestetico e riuscitissimo incontro di simboli, movimenti e colori. E allora, ancora per un po’, ce la teniamo. Voto 7

Elena Santarelli e Friscia rivali di comicità. Voto 6

Nello stesso gioco che ha visto Giulia Penna esprimere tutto il suo talento anche Elena Santarelli ha stupito indovinando un brano iconico di Tananai. Lo ha fatto lanciandosi in una battuta: “Non fa per me perché sono sposata, ma è Sesso occasionale“. Insomma il comico Friscia, in gara nella squadra oppositrice, si è trovato davanti a una degna avversaria in risate. Nel clima di leggerezza della squadra questi siparietti sono essenziali. Non sempre riusciti, non sempre di alto livello (anzi) e possono non piacere o annoiare, ma Sarabanda conferma di essere un programma che coinvolge e diverte.

Il momento di Sergio Friscia è in realtà arrivato poco dopo. Il comico doveva indovinare i titoli delle canzoni guardando solo il mimo dei suoi compagni d’avventura. Tra gesti sconclusionati e indovinelli a volte forvianti Friscia il comico si dimostra molto dotato e indovina nove risposte. “Io non gli avrei dato un euro”, ha ironizzato Enrico Papi. Voto 6

Il coro non ha pari. Senza voto

Proprio perché è l’ultima puntata vale la pena spendere due parole (e anche più) su chi, ad ogni puntata, ha sempre dimostrato talento, studio e professionalità. La nostra personale lode va alla band (la Saraband, come simpaticamente chiamata dal conduttore) del programma.

L’intero programma è un inno alla musica, alla sua capacità di unire e di far divertire, ma quanto è bello quando la musica è viva e dal vivo. In particolare una nota d’onore va ai coristi, professionisti della voce, che in un paio di occasioni sono riusciti a ritagliarsi un breve ma intenso momento emozionante. Lo ha fatto per esempio Selma, vincitrice de Dalla strada al palco, e ora splendida corista di artisti del calibro di Irama.

Durante uno dei giochi della trasmissione si è esibita da corista sulla note di Quando, di Pino Daniele, riempiendo lo studio con la profondità del suo timbro. Al suo fianco e ugualmente talentosi Beatrice Pezzini e Andrea Vigentini. Per noi sono di un’altra categoria: senza voto.