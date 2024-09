Giulia Penna, chi è e quali sono le sue canzoni più amate

Fonte: IPA Giulia Penna

Cantante, influencer e personalità amatissima sul web. Giulia Penna è tra i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show, programma che anche quest’anno vedrà la conduzione di Carlo Conti. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Giulia Penna

Romana, classe 1992, Giulia Penna è una cantante, attrice e influencer appassionata di musica fin da bambina. A 12 anni ha iniziato ad avvicinarsi agli strumenti imparando a suonare la chitarra e il pianoforte da autodidatta oltre a prendere lezioni di ballo e di canto.

Nel 2014, dopo aver partecipato al Festival di Castrocaro, si propone per i provini di X Factor con la canzone We Found Love: una performance che però non ha convinto i giudici a farla proseguire nell’avventura del talent.

Giulia non si perde d’animo e apre un canale YouTube, in cui, grazie alle sue canzoni e qualche parodia, ottiene un successo notevole. Nello stesso periodo inizia la sua carriera come attrice: prende parte ad alcuni spot pubblicitari ed esordisce al cinema nel 2016 con una parte in Un Natale al Sud insieme a Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo.

A sostenerla nella sua carriera il grande amore della sua vita, Yuri, con cui è fidanzata dall’età di 15 anni. La cantante non ha mai voluto invadere la sua privacy mostrandolo sui social, ma i due si sono sposati a settembre 2023, dopo 16 anni insieme, con una bellissima cerimonia nella Basilica di Santa Sabina a Roma raccontata sui suoi canali.

Giulia Penna, le canzoni più famose

Sempre nel 2016 arriva il suo primo singolo: Odio l’estate. Un progetto, quello della cantante, che ha sempre voluto portare avanti: nel 2019, infatti, pubblica altre tre canzoni intitolate Sempre bene, Shake e Zero favole.

Nel 2020 pubblica, poi, Caramelle Mou, Soli anche insieme e Bacio a distanza. Nel 2021 prosegue la strada verso il successo con Chiama e Sparisci please e, nel 2023, con Amore al quadrato.

Giulia Penna a “Tale e Quale Show”

Con una carriera invidiabile e una fanbase affezionata, Giulia è pronta a fare un passo in più: la ragazza, infatti, è stata scelta per entrare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, programma in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti in partenza venerdì 20 settembre.

Giulia, infatti, è una degli 11 concorrenti che potremo seguire in questa quattordicesima edizione. “Io spero di fare del mio meglio. Mi metterò in gioco e sono molto contenta di questa esperienza. Cantare e recitare sono due delle mie più grandi passioni: sto vivendo un sogno” Ha raccontato emozionatissima in un’intervista.

Una prova che porterà la cantante a misurarsi con molte imitazioni, cosa che Giulia ha sempre fatto all’interno dei suoi canali. La cantante ha anche raccontato di non vedere l’ora di poter provare a emulare le grandi voci del pop, un genere che le piace molto. La paura più grande? Imitare la voce di un uomo.

Insieme a lei, a Tale e Quale Show vedremo anche Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Verdiana Zangaro, Carmen di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpiani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annicchiarico.