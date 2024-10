Tale e Quale Show, classifica e pagelle quarta puntata: Elodie assurda (2), Carlo Conti in lacrime (8)

Fonte: Getty Images Elodie

Quarto appuntamento con Tale e Quale Show 2024, che si conferma uno dei programmi tv più amati e seguiti della televisione italiana. Capace di incollare al piccolo schermo oltre tre milioni di telespettatori. Tra una performance e l’altra la serata scorre piacevolmente, complice anche la presenza di Cristiano Malgioglio e Carmen Di Pietro, portatori sani di trash. Ma non mancano momenti carichi di polemica e indignazione, soprattutto quando le performance non riescono alla perfezione.

La solita canzone di Elodie e una gag evitabile. Voto 2

Elodie di nuovo protagonista a Tale e Quale Show. Peccato, però, che l’omaggio non sia stato all’altezza dell’artista romana. A partire dalla canzone che gli autori hanno deciso di far cantare a Giulia Penna: Bagno a mezzanotte. Come i telespettatori più fedeli del programma ricorderanno, questa canzone è già stata cantata in passato, in altre edizioni del varietà del venerdì sera. Rosalinda Cannavò nel 2022, Ginevra Lamborghini nel 2023. Quest’ultima ha addirittura indossato lo stesso abito che è stato rifilato alla Penna.

Certo, riciclare fa bene ma così si annoia il pubblico che si aspetta sempre qualcosa di nuovo e sfavillante. Soprattutto dopo così tanti anni di messa in onda. Il repertorio di Elodie è piuttosto vasto: dopo quasi dieci anni di carriera è il caso di cantare sempre le solite cose? Perché non puntare sulla hit estiva Black Nirvana o sul bel duetto con Gigi D’Alessio in Io vorrei? Sgradevole poi la battuta di Carlo Conti: “Vado a far rivestire Elodie”. Per l’ennesima volta il talento e la bravura della Di Patrizi sono passate in secondo piano, la sua immagine e la sua sensualità hanno prevalso su tutto. Un vero peccato perché, almeno nel caso di Elodie, oltre le gambe c’è di più.

Panariello fuoriclasse, Carlo Conti in lacrime. Voto 8

Se Cristiano Malgioglio resta la regina di Tale e Quale Show, Giorgio Panariello si conferma un perfetto fuoriclasse. Un peperino che regala ritmo e vivacità con le sue battute taglienti. Tra le tante c’è una durante la quarta puntata della trasmissione che ha fatto impazzire il pubblico e soprattutto Carlo Conti, che ha avuto una vera e propria crisi in diretta tv. Tutto è successo dopo l’imitazione di Justine Mattera di Madonna e l’aneddoto di Malgioglio sul suo incontro con la regina del pop. Panariello, facendo il verso a Cristiano, ha detto alla concorrente: “Ho incontrato Madonna la prima volta a Civitavecchia, appena mi ha visto si è messa a piangere e io le ho detto conosci Paolo Brosio?”.

Il riferimento è ovviamente al fatto che Brosio si è spesso recato a Medjugorje, uno dei santuari dove il culto della Madonna è piuttosto sentito. Dopo questa battuta Conti è scoppiato a ridere, senza riuscire a fermarsi. Era letteralmente in lacrime, come notato dai fan più attenti sui social network. Il direttore artistico del Festival di Sanremo è stato colto da una vera e propria crisi, durante la quale ha allontanato Justine Mattera dal centro del palco, cercando di ricomporsi e lasciare spazio all’esibizione successiva.

La convincente presenza di Geppi Cucciari. Voto 8

Geppi Cucciari è stata la quarta giurata della quarta puntata di Tale e Quale Show, regalando momenti spensierati e divertenti. Così brava e talentuosa da far sembrare una novità assoluta una trasmissione che ormai va avanti dal 2012. Ironia e sarcasmo mossi da profonda intelligenza con tempi televisivi impeccabili e la battuta sempre pronta. E tante gag spensierate e divertenti, come la truccatrice che si è nascosta sotto il tavolo perché dopo aver sistemato al volo il trucco di Geppi non è riuscita a scappare via prima del previsto.

E poi lo scambio di battute della Cucciari con il concorrente Feysal Bonciani, tra i più bravi di questa edizione di Tale e Quale Show. “Io sono colpita dalla sua bravura. E poi lui ha un sacco di denti, ha moltissimi denti, più del necessario”, ha detto Geppi puntando l’attenzione sui denti del cantante e attore. È intervenuta Alessia Marcuzzi, che quest’anno ha preso il posto di Loretta Goggi: “Non sono i suoi”.

La conduttrice sarda, convinta di avere ragione, ha insistito: “Sì, sono i suoi”. Ma la Marcuzzi è stata irremovibile: “No, oggi ha cantato con la dentiera”. La Cucciari, sorpresa dalla rivelazione, si è rivolta a Feysal alimentando la gag: “Ah ma davvero non sono i tuoi? Non li hai pagati? E chi te li ha messi”. Risate e applausi garantiti.

Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024: la classifica

La quarta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Verdiana, che ha imitato egregiamente Antonella Ruggiero. L’ex concorrente di Amici piace molto ai giurati ma anche al pubblico tanto che pure questa settimana si è aggiudicata i cinque punti social. Tre sono invece andati a Giulia Penna mentre Thomas ha conquistato un punto.

Colpo di scena al termine della serata: questa volta Carmen Di Pietro non si è piazzata all’ultimo posto grazie ai cinque punti extra che le ha regalato il collega Massimo Bagnato. Ironia della sorte è stato il comico e personaggio tv a finire in fondo alla classifica.

Di seguito la classifica completa: