Chi sono Massimiliano e Mario, i figli di Lando Buzzanca

Lando Buzzanca è uno dei nomi più celebri del cinema italiano, precursore dei “moderni” sex symbol e che oggi, a 86 anni, vanta un curriculum ricco di grandi successi. L’attore è legato sentimentalmente alla giornalista Francesca Della Valle dal 2016, colei che è riuscita a fargli ritrovare il sorriso dopo la perdita dell’amata moglie Lucia Peralta, scomparsa nel 2010 a causa di una dolorosa malattia. La coppia ha avuto due figli, Massimiliano e Mario Buzzanca.

Massimiliano Buzzanca, sulle orme di papà Lando

Classe 1963, Massimiliano è il primogenito di Lando Buzzanca e della compianta moglie Lucia Peralta. Il suo è stato un percorso di vita particolare che, infine, lo ha portato a seguire le orme del padre. Dapprima ha completato gli studi in giurisprudenza, laureandosi alla Sapienza di Roma ed esercitando la professione di avvocato per circa dieci anni.

“Sono stato iscritto all’Albo e ho lavorato per i tre studi romani più importanti – ha dichiarato in un’intervista -. (…) Poi a un certo punto ho scelto. Se sei innamorato della tua amante e vivi con tua moglie a un certo punto scegli di stare con l’amante. Anche se a tua moglie vuoi bene. Per me l’amante è sempre stata il teatro“. Una passione che papà Lando non appoggiava del tutto perché il suo desiderio era di vedere il figlio “sistemato” con un buon lavoro, come del resto fanno molti genitori di un’altra generazione.

Massimiliano Buzzanca è apparso sul grande schermo in The Second Coming (2002), Il monastero (2003), Chamber Film – Interno Giorno (2010), mentre nel 2011 è stato tra i protagonisti dell’action movie Da che parte è la notte. Poi nel 2005 è stato protagonista della commedia brillante Nemici per la pelle insieme a Christian De Sica e Stefano Masciarelli. Non solo cinema, nel suo curriculum artistico vanta numerose apparizioni sul piccolo schermo come le fiction di Raiuno Regina dei fiori (2004) e Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu (2006). Ha interpretato una parte anche nella soap opera Un posto al Sole ed è stato conduttore di talk e quiz sulle emittenti locali Odeon Tv e Rete Oro.

Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano mantiene sempre il massimo riserbo e non abbiamo molti dettagli in merito. Sappiamo che vive a Roma, città che gli ha dato i natali, insieme alla compagna Raffaella De Rosa. La giornalista e scrittrice ha pubblicato il libro Azzurro ma non troppo, che contiene al suo interno una prefazione scritta dal “suocero” Lando Buzzanca.

Mario e Massimiliano Buzzanca, il rapporto con il padre

Se Massimiliano Buzzanca è un tipo riservato, il fratello Mario non è da meno. Vive a Roma ed è completamente lontano dal mondo dello spettacolo o del gossip, tanto che in genere a parlare e a rilasciare interviste (seppur raramente) è sempre Massimiliano.

Proprio come ha fatto qualche tempo fa in merito al rapporto con papà Lando, un legame forte ma a tratti anche difficile: “Da papà ho preso il rispetto e l’amore per questo mestiere. Io e papà caratterialmente non abbiamo molto in comune – ha dichiarato Massimiliano Buzzanca a LaPresse -. Assomiglio di più a mamma. Sono più gentile e meno rude di papà. Lando non è avvezzo a dirti ‘Ti voglio bene’, ad abbracciarti”.

La battaglia contro Francesca Della Valle

Fatta eccezione per Massimiliano che non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, i nomi dei figli di Lando Buzzanca hanno fatto capolino sulle pagine dei giornali quasi sempre in merito a vicende non proprio idilliache. L’attore è legato dal 2016 alla giornalista Francesca Della Valle, più giovane di lui di quasi 40 anni e che da sempre non è vista proprio di buon occhio da Massimiliano e Mario.

I figli di Buzzanca hanno più volte lasciato intendere che Francesca fosse “un’arrivista” più che una donna innamorata, con delle mire precise sul patrimonio del padre, cosa che lei ha prontamente smentito. Dopo l’incidente dell’aprile 2021, che ha messo a serio rischio la vita dell’attore, la giornalista si è duramente sfogata sui giornali dichiarando che l’amministratore di sostegno affidato a Lando le impedisca di vederlo, come una futura moglie vorrebbe.

E a proposito di matrimonio, stando sempre alle dichiarazioni di Francesca Della Valle pare che Massimiliano e Mario Buzzanca siano contrari al matrimonio (già annunciato, con tanto di pubblicazioni), al punto da bloccare le pratiche per le nozze. La giornalista ha già interpellato un legale e medita di prendere dei provvedimenti in merito.