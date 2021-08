Lando Buzzanca, matrimonio in vista con la compagna Francesca Della Valle

editato in: da

Fiori d’arancio per Lando Buzzanca: all’età di 86 anni è pronto a convolare a nozze con la compagna Francesca Della Valle, giornalista e conduttrice di 35 anni più giovane di lui.

La notizia è stata diffusa dal settimanale Di Più Tv, che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio che i due hanno fatto al comune di Roma. La data delle nozze non è stata ancora svelata, ma pare che i due pronunceranno il fatidico Sì a breve.

Per Lando Buzzanca si tratta del secondo matrimonio: l’attore siciliano è stato sposato per 54 anni con Lucia Peralta, dalla quale ha avuto i figli Mario e Massimiliano. Buzzanca è rimasto vedovo nel 2010, dopo che l’amata moglie è stata stroncata da una breve ma dolorosa malattia. Il loro fu un amore lungo e felice, tanto che dopo la sua perdita l’attore dichiarò: “Quando lei è morta, tutta la mia vita se n’è andata via con lei”.

Oggi però l’attore siciliano ha ritrovato il sorriso con Francesca Della Valle, giornalista, conduttrice e autrice tv: il loro amore è sbocciato cinque anni fa e si è mai affievolito. Di recente la giornalista ha condotto una vera e propria battaglia per il suo Lando, che non ha potuto assistere durante un ricovero in ospedale in seguito a una brutta caduta.

La Della Valle aveva affidato alle pagine del settimanale Oggi un lungo sfogo: “Io amo Lando e voglio salvargli la vita – aveva dichiarato al giornale –. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”.

Il loro legame è stato raccontato in diverse interviste, e in più di un’occasione si era parlato di matrimonio. Soprattutto perché, durante il ricovero del suo compagno, proprio perché non legati da nessun vincolo, le avevano impedito di vederlo e assisterlo. “Non parlo solo per me – aveva spiegato a Oggi – , ma anche per tutte quelle donne che, pur non essendo mogli, sono le compagne di una vita. Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente. Lando ha dichiarato in tv che mi voleva sposare… Ho persino scritto al presidente della Repubblica per chiedergli aiuto”.