Lando Buzzanca, come sta oggi: parla il figlio Massimiliano

Lando Buzzanca ha destato molta preoccupazione da quando è finito in ospedale, in seguito a una brutta caduta in casa. Ciò ha provocato forti ripercussioni sulla salute dell’attore siciliano che ha 85 anni ed è reduce da altri problemi di salute, che nel tempo hanno messo a dura prova le sue condizioni.

Da circa un mese Lando Buzzanca è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. Una semplice caduta gli ha provocato un trauma cranico e un’emorragia cerebrale, ma la notizia è trapelata soltanto qualche giorno dopo l’incidente domestico. A parlarne era stata inizialmente la compagna, Francesca Della Valle, non solo preoccupata per le sue condizioni di salute ma anche molto arrabbiata e amareggiata, perché le avevano impedito di vederlo e assisterlo.

Lo aveva dichiarato in esclusiva al settimanale Oggi, denunciando che l’amministratore di sostegno di Buzzanca (incaricato dai figli nel 2014 dopo l’ischemia, per gestire i suoi beni) le impediva le visite in ospedale. Un cavillo legale con cui purtroppo continuano a fare i conti moltissime coppie, legate sentimentalmente (e da anni) ma non riconosciute come tali perché non sposate.

Dopo giorni di silenzio e attesa, sempre su Oggi il figlio dell’attore, Massimiliano, ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute del padre, lasciando intendere che ci siano ottime speranze per un repentino ritorno a casa: “Mio padre Lando Buzzanca sta meglio e presto potrebbe tornare a casa. Non sappiamo ancora se il malore ha lasciato dei danni, ma il peggio è passato.(…) È stato incosciente per qualche giorno, andavo a trovarlo ma potevo vederlo solo attraverso una finestrella”.

E a quanto pare, dalla stessa finestrella (necessaria precauzione anti-Covid) anche Francesca Dalla Valle finalmente ha potuto vederlo e accertarsi sulle sue condizioni di salute. La giornalista ha affermato: “Sono riuscita a salutare Lando dalla ‘famosa’ finestrella, ho ottenuto di poterlo vedere per pochi minuti e di constatare di persona, con i miei occhi, il suo stato di salute. Dopo più di un mese mi sono rincuorata”.

Poi ha aggiunto: “Quando Lando uscirà, ci batteremo per dare un riconoscimento giuridico a quelle coppie che manifestano pubblicamente sentimenti come l’affetto e l’amore. Nel nostro caso sono stati violati diritti e libertà“.