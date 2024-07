Weston, chi è il figlio di Nicolas Cage e perché è stato arrestato

Fonte: IPA Weston Cage

Weston Cage, figlio del popolare attore Nicolas, è stato recentemente arrestato per aver aggredito sua madre Christina Fulton. Non è comunque la prima volta che l’uomo finisce nei guai con la legge: ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Weston Cage, figlio dell’attore Nicolas

Nato il 26 dicembre 1990, Weston Coppola Cage è il figlio maggiore dell’attore Nicolas Cage, nato dalla relazione con la collega Christina Fulton. Musicista ed attore, nel corso degli anni è stato frontman di due band metal: gli Eyes of Noctum e Arsh Anubis, quest’ultima da lui fondata. È inoltre apparso in molti film del padre, debuttando nel 2005 in Lord of the War. Tra le ultime fatiche c’è invece Fear and Loathing in Aspen del 2021.

In merito alla sua carriera, nonostante l’ingombrante cognome, ha spiegato: “Credo sia stato d’incoraggiamento, ma tutti avevano predetto che sarei diventato un attore perché ho trascorso la maggior parte della mia infanzia divertendomi con gli amici a progettare storie per poi filmarle”.

Fonte: IPA

Weston Cage si è sposato tre volte. Nel 2011 convoló a nozze con la musicista Nikki Williams, separandosi da lei per sposare Danielle Cage nel 2013. La coppia ha avuto due figli Lucian e Sorin, nel 2014 e 2016, prima di separarsi. Nel 2018, infine, ha preso in moglie Hila Cage Coppola, da cui ha avuto due gemelle nel 2020.

Perché Weston Cage è stato arrestato

Weston Cage è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles per aggressione a mano armata: sarebbe stato proprio lui, secondo la stampa americana, a consegnarsi alle autorità a seguito di un mandato di cattura emesso contro la sua persona alla fine di giugno. Lo scorso aprile il ragazzo, che soffre di disturbi psichici, colpì infatti la madre Christina Fulton, procurandole gravi contusioni. A pagare la cauzione da 150mila dollari per scagionarlo è stato presumibilmente il padre Nicolas Cage.

La madre di Cage, a inizio maggio, aveva raccontato al magazine People i dettagli dell’accaduto: “Weston e io non avevamo litigato prima dell’incidente. Domenica 28 aprile fui contattata da alcuni dei migliori amici di Weston che mi chiesero aiuto, perché stava attraversando una brutta crisi. Al mio arrivo sono stata accolta da mio figlio, che era chiaramente in uno stato di esaurimento nervoso”. La situazione si sarebbe quindi presto trasformata in un diverbio prima solo verbale, e poi fisico. “Ho sempre aiutato mio figlio con problemi di salute mentale, sto facendo tutto il possibile per dargli il supporto di cui ha bisogno” ha dichiarato ancora la donna.

I guai con la legge di Weston Cage

Non è comunque la prima volta che Weston si trova ad avere problemi con la legge: nel 2017 fu arrestato per guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso. L’uomo ha parlato in più occasioni della sua lotta contro la dipendenza da sostanze stupefacenti: “Sono arrivato al punto in cui mi stavo scavando la fossa con le mani. Avendo Danielle e Lucian e mio padre nella mia vita sono riuscito a risalire. È grazie a loro che sono ancora qui” ha dichiarato in passato in un’intervista a People.