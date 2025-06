IPA Giulia Salemi

Durante l’ultima puntata di The Cage – Prendi e Scappa, Giulia Salemi è finita letteralmente “a terra” per colpa dell’irruenza di un concorrente, Sandro, che per errore l’ha travolta. Il gioco correva verso il gran finale, i secondi scorrevano e l’adrenalina era al massimo. Ma nessuno, nemmeno lei, si aspettava un incidente tanto buffo quanto doloroso.

Il momento in cui Sandro ha “fatto fuori la Salemi”

Il concorrente, Sandro, stava dando il massimo nella fase finale del gioco, quella in cui i partecipanti si alternano per entrare nella gabbia e accaparrarsi quanti più premi possibile. Nella confusione del momento, mentre cercava di afferrare una casetta per gatti, oggetto piuttosto voluminoso, è finito per travolgere proprio Giulia Salemi, che si trovava troppo vicina all’ingresso.

“Ha distrutto le ginocchia di Giulia”, ha commentato Amadeus con tono a metà tra la preoccupazione e l’ironia. Lo stesso replay trasmesso pochi istanti dopo ha mostrato chiaramente la dinamica: Sandro, impegnato a spingere fuori la casetta, non si è accorto della presenza di Giulia, che si era abbassata per cercare di non ostacolare il passaggio. Risultato: contatto diretto, impatto sulle gambe, e Giulia che si accascia a terra dolorante ma ancora con il sorriso. Più o meno.

La Salemi regge il colpo (e anche l’auto elettrica)

Il siparietto ha suscitato reazioni divertite sui social, soprattutto per il tono esagerato, ma volutamente teatrale, con cui Amadeus ha commentato la scena: “Ha cercato di far fuori la Salemi per sempre”. In realtà, Giulia si è subito rimessa in piedi, pur zoppicando leggermente, ed è rimasta al suo posto fino alla fine del gioco.

Il premio “incriminato” era una casetta per gatti, evidentemente ritenuta troppo preziosa per lasciarla indietro. Il tutto mentre in palio c’erano oggetti ben più ingombranti, come una piscina fuori terra o una city car elettrica.

Il commento (auto)ironico sui social

Giulia Salemi non ha perso occasione per sdrammatizzare l’incidente. Poche ore prima della messa in onda, aveva scritto su X: “Questa puntata di The Cage ha un finale scoppiettante. Invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista”. Un messaggio che, riletto subito dopo la visione, suona come un trailer perfetto per quanto sarebbe accaduto. Manco a dirlo, su X è diventata subito trending topic.

Subito dopo la puntata ha poi pubblicato una storia su Instagram in cui appariva in una clinica, accompagnata dalla scritta: “Ecco perché mi avete visto con il ghiaccio per giorni”. Nessun allarmismo, solo la conferma che quella botta, per quanto divertente da vedere, ha lasciato qualche segno anche fuori dallo studio. E che, come sempre, Giulia Salemi sa prenderla con ironia confermandosi una delle preferite del grande pubblico.