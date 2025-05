The Cage è il nuovo game show condotto da Amadeus e debutterà tra poco tempo su Nove: ecco il funzionamento nel dettaglio e quanto sarà possibile vincere

Amadeus e Giulia Salemi condurranno The Cage: ecco il funzionamento del nuovo game show

Cambia qualcosa sul Nove, dove si sta lavorando sempre più per offrire una programmazione concorrenziale a quella di Rai e Mediaset. È stato così annunciato The Cage – Prendi e Scappa, un nuovo game show condotto da Amadeus, con al fianco Giulia Salemi. Quando? A partire da domenica 8 giugno, alle ore 20:30, e in seguito dal lunedì al venerdì.

Come funzione The Cage

Sul Nove arriva un gran numero di premi con il nuovo game show The Cage. Amadeus sarà alla conduzione di un gioco che promette una sfida fino all’ultimo secondo. In palio un ricco montepremi e, come sempre, il tutto condito da un clima gioviale e sereno.

Come detto, il ruolo di co-conduttrice è stato assegnato a Giulia Salemi. Dovrà incitare i concorrenti e accompagnarli. Di fatto li spingerà in una struttura di gioco dove strategia, sangue freddo e lavoro di squadra sono fondamentali.

Passiamo però al funzionamento vero e proprio. In ogni puntata ci sarà spazio per due squadre, composte da due concorrenti. Questi non sono sconosciuti tra loro, anzi. Devono necessariamente avere un forte legame. Potrebbero essere parenti, partner o magari amici.

I quattro concorrenti si ritrovano dunque a sfidarsi in un totale di tre round, ricoprendo differenti ruoli. Uno/a sarà la “mente” e l’altro/a il “braccio”. Da una parte chi dovrà rispondere alle domande poste da Amadeus e dall’altra chi dovrà entrare nella Gabbia.

Ecco il vero elemento distintivo del game show. Questo è infatti uno spazio colmo di premi di ogni tipo e soprattutto di valore. Il concorrente in questione dovrà “prendere e scappare”, letteralmente, con quanti più premi gli sarà possibile. Le porte infatti inizieranno rapidamente a chiudersi.

Va da sé che la Gabbia resterà aperta più a lungo se l’altra persona riuscirà a fornire più risposte corrette al conduttore. Occorre dunque creare squadre composte da soggetti che si fidino enormemente delle rispettive capacità.

Chi è all’esterno è chiaramente la “mente”, pronta a conquistare secondi preziosi, che aumentano di round in round. Ogni risposta corretta ne vale tre nel primo roud e poi 5 nel secondo e ancora 7 secondi nel terzo e ultimo.

C’è però un altro elemento fondamentale di cui tener conto. All’interno della Gabbia il “braccio” non ha alcun riferimento temporale. Deve dunque far leva sulla propria velocità e forza fisica, dando per scontato che le porte possano chiudersi molto prima del previsto.

I premi

Dopo ogni singolo round di The Cage, i premi della Gabbia vengono incrementati. A partire dal secondo round vengono aggiunte anche delle sfide extra. Qualora si riesca a superarle, permettono di accedere a premi ancora più preziosi.

Alla fine di ogni manche, si calcola poi il valore degli oggetti che il “braccio” è stato in grado di portare fuori dalla Gabbia. Al termine delle tre sfide, la squadra con il valore complessivo maggiore potrà accedere al round finale: Batti la Gabbia.

In questo confronto, i due componenti avranno appena 90 secondi per entrare, a turno, e portare fuori quanti più oggetti possibile. Tra questi anche un’automobile. L’obiettivo sarà quello di raggiungere o superare la soglia dei 50mila euro, così da sconfiggere la Gabbia. In quel caso, infatti, si potrà portare a casa l’intero valore dei premi ottenuti nel corso di tutta la serata. E se la soglia non venisse raggiunta? Si torna a casa amaramente a mani vuote.