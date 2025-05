Affari Tuoi non si fermerà come da programma. Nuovo palinsesto che travolge Stefano De Martino e lo schiera contro il prime time del Nove: ecco come cambierà il palinsesto

La programmazione televisiva tende a essere alquanto “libera”. Negli ultimi anni ne abbiamo avuti di esempi, eccome. Non sorprende dunque più di tanto la prospettiva di veder modificata la messa in onda di Affari Tuoi. È uno dei prodotti di punta della rete e, dunque, laddove necessario è tra i principali candidati a contribuire in diversa maniera agli ascolti.

Affari Tuoi in estate, nuovo palinsesto

La notizia è di quelle clamorose: Stefano De Martino potrebbe restare in prima serata, alla guida di Affari Tuoi, fino a estate inoltrata. Un cambio di direzione notevole, che di certo andrebbe a inficiare i programmi del conduttore per quanto riguarda il suo privato e, dunque, suo figlio Santiago.

L’ex Amici ci ha infatti abituati a numerosi e lunghi viaggi al fianco del primogenito avuto con Belen Rodriguez. Qualcosa da rinviare o rivedere probabilmente in questo 2025. A lanciare l’indiscrezione è Davide Maggio, che sottolinea come la Rai sarebbe poco propensa a lasciare terreno quasi libero alla concorrenza. Fino a quando andrà in onda Affari Tuoi, dunque? Fino a metà luglio.

Se tutto dovesse essere confermato, Stefano De Martino dovrà rinunciare a una porzione delle vacanze preventivate. Circa un mese, per poi tornare in studio per scrivere, progettare e registrare, dando inizio a un nuovo anno colmo di soddisfazioni e calendari fittissimi.

Sfida De Martino e Amadeus

Quando si parla di concorrenza, il riferimento non va a Mediaset. Sappiamo infatti che Pier Silvio Berlusconi, come suo padre prima di lui, mette in pausa buona parte dei suoi show. La Rai volge lo sguardo in direzione del Nove e, in particolare, dell’ex conduttore di casa Amadeus.

Stefano De Martino si ritroverebbe così a rappresentare una ghiotta alternativa a film, serie TV (spesso datati) e repliche di vario genere. Pronto a incanalare ricchi ascolti e, al tempo stesso, strapparli ad Amadeus.

È il solito e ben noto gioco delle parti, del resto. Ma cosa proporrà il presentatore nel periodo estivo? Da giugno, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo sarà impegnato in prime time con The Cage – Prendi e Scappa.

Doveva ritrovarsi in un periodo dalla scarna concorrenza, il che avrebbe probabilmente consentito a più persone di dare una chance al palinsesto del Nove. Sarà invece un duro confronto a distanza, come pare.

Tutto considerato, Affari Tuoi non si fermerà quasi mai. Riprenderà infatti già dai primi di settembre. Un rischio, considerando quanto De Martino tenga a una corretta gestione di vita privata e lavorativa. Di recente ha anche dichiarato di non sapere se vorrà restare in televisione “per sempre”.

L’idea di cambiare a reinventarsi lo stuzzica e, di certo, ritrovarsi con poco respiro a gestire più programmi non contribuisce a rasserenarlo. I pacchi non saranno infatti il suo unico impegno. Mentre si discute del futuro di Stasera tutto è possibile, si paventano altre ipotesi. Ormai è esploso e non intende fermarsi.