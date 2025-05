Stefano De Martino non si vede conduttore per tutta la vita. Guardando al futuro, prevede un addio alla televisione

Fonte: IPA Stefano De Martino valuta l'addio alla televisione in futuro: ecco il suo piano

Stefano De Martino si sta facendo largo nel mondo della televisione italiana. Anno dopo anno, ha saputo conquistare il suo spazio e oggi la Rai punta innegabilmente su di lui. Il tutto con un ritorno enorme, come dimostrano Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi.

Sta ancora cercando un equilibrio tra vita privata e professionale, soprattutto per essere presente il più possibile nella vita di suo figlio Santiago. Proprio per questo, ha spiegato, la televisione potrebbe non rappresentare il suo futuro nel lungo periodo. Non si vede come Pippo Baudo o Carlo Conti, dunque.

Stefano De Martino, addio alla Tv

Stefano De Martino è stato ospite del podcast In Camerino di Marcello Sacchetta. Un’intervista decisamente particolare, che lo ha spinto a parlare molto del suo rapporto con il lavoro. Ogni tanto gli capita di pensare di lasciare tutto. Pensieri sospinti anche dalla generale incertezza di questo impiego, che fino a tre anni fa lo vedeva bollato ancora come “l’ex di Belen Rodriguez”.

“Potrebbe finire tutto domani, oppure potrei essere io a decidere di voltare pagina. Quando guardo al futuro, mi piace pensare che potrei fare anche altro. Un pensiero che mi dà respiro e mi fa sentire libero. Sono a disagio dinanzi all’idea di qualcosa di definitivo”.

La televisione è parte del suo presente e del suo futuro prossimo, ha spiegato, aggiungendo però un chiarissimo “almeno per ora”. Nulla è inciso nella pietra e, come ballerini e calciatori, arriverà il giorno anche per lui di fermarsi e reinventarsi.

L’Isola dei Famosi

Oggi tutti amano Stefano De Martino in veste da conduttore. In molti però non hanno seguito tutto il suo percorso, dandogli di fatto poco credito. Un bivio importante è stato quello dell’addio al daytime di Amici, che fino a qualche anno fa aveva una vera e propria conduzione.

Si è ritrovato poi a fare da inviato a L’Isola dei Famosi. Una vera e propria sfida, accettata per dimostrare a sé di potercela fare da solo (mollando il nido di Maria De Filippi): “Amici era una bolla. Una macchina forte che protegge, soprattutto grazie alla presenza di Maria, che ci ha sempre tutelati. Uscire significava affrontare un ambiente meno protetto, dove tutto dipendeva solo da me”.

Era poi forte dentro di lui la grande voglia di venir fuori da una certa dinamica. Da una parte Amici e, dunque, Maria De Filippi. Dall’altra, poi, Belen Rodriguez. Due donne che lo hanno lanciato e gli hanno dato spazio nel mondo dello spettacolo, per quanto in maniere del tutto diverse.

Sentiva dentro forte la voglia di dimostrare a tutti, in primis a sé, di potersi costruire un futuro da solo: “Un piccolo passo che non è stato affatto facile, soprattutto perché non avevo alcuna esperienza in quel ruolo. Non ero affatto tranquillo e sentivo una pressione enorme”.