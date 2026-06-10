Belen e Stefano De Martino insieme dopo il ricovero, la vicinanza di ex e amici

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati di nuovo insieme dopo il ricovero dell'argentina. Un sostegno importante, un momento delicato e la voglia di ripartire

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Getty Images Belen, 41 anni di bellezza e passione: le tappe più importanti della sua vita

Non tutte le storie d’amore finiscono davvero. Alcune cambiano forma, si allontanano dalle definizioni tradizionali e trovano un nuovo modo di esistere.

È quello che raccontano le immagini che vedono insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino in un momento particolarmente delicato per la showgirl, reduce da giorni difficili e da un ricovero che ha inevitabilmente acceso la preoccupazione di chi le vuole bene.

Lontani come coppia, ma ancora profondamente legati da un affetto che il tempo non ha cancellato grazie alla presenza del figlio Santiago, Belen e Stefano dimostrano che certi rapporti possono sopravvivere alle separazioni, alle incomprensioni e alle ferite del passato. E forse diventare persino più solidi.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme

Ci sono legami che resistono alle trasformazioni della vita. Quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere uno di questi. Dopo anni vissuti tra passioni travolgenti, riconciliazioni e addii, oggi i due appaiono uniti da qualcosa di diverso, ma non meno importante: la capacità di esserci.

Nei giorni successivi al ricovero della conduttrice argentina, Stefano non ha fatto mancare la propria vicinanza. È stato al suo fianco nei momenti più complessi, accompagnandola e sostenendola quando la fragilità ha preso il posto della forza che da sempre caratterizza Belen.

Per chi ha seguito la loro storia, non è difficile capire perché. Al di là della fine del matrimonio, i due condividono un passato importante e soprattutto l’amore per il figlio Santiago. Un legame che continua a rappresentare un punto fermo nelle rispettive vite.

E così sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, Belen in auto con Stefano, in una giornata di commissioni e confronti. Per ora pare non ci sia nessun ritorno di fiamma all’orizzonte ma la ferma volontà da parte di De Martino di aiutare una delle donne più importanti della sua vita.

Come se non bastassero le recenti preoccupazioni per la salute, all’orizzonte per la Rodriguez si profilerebbero anche alcune grane legali. Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, la conduttrice sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso e avrebbe subito il ritiro della patente. Una vicenda sulla quale, per ora, non sono arrivati chiarimenti ufficiali.

Come sta Belen dopo il ricovero

Ma accanto a Belen non c’è soltanto Stefano. Negli ultimi giorni la showgirl è stata vista anche insieme ad Antonia Achille, manager e amica storica, una delle persone che da anni fanno parte della sua cerchia più stretta.

Un rapporto costruito sulla fiducia e sulla sincerità, qualità che oggi sembrano avere un valore ancora più grande. Belen ha sempre vissuto seguendo l’istinto, affrontando scelte coraggiose e cambiamenti improvvisi. Una caratteristica che l’ha resa amata dal pubblico, ma che in alcuni momenti l’ha esposta anche a fragilità e sofferenze.

Per questo la presenza di amici autentici diventa fondamentale. Persone capaci di ascoltare, consigliare e accompagnare senza giudicare. Affetti che rappresentano un porto sicuro quando il rumore esterno diventa troppo forte.

Come l’altra amica Patrizia Griffini, da tempo al fianco della sud americana. Senza dimenticare Antonino Spinalbese che, da Belen, ha avuto la figlia Luna Marì e che rappresenta anche lui un importante punto di riferimento.

Negli ultimi anni Belen ha spesso raccontato il desiderio di guardarsi dentro, di comprendere meglio le proprie emozioni e di fare i conti con alcune ferite rimaste aperte. Un percorso personale che richiede tempo, pazienza e consapevolezza.

La strada verso il benessere non è mai immediata. Non esistono soluzioni rapide né cambiamenti che avvengono dall’oggi al domani. Ma ciò che emerge da queste settimane è la volontà di affrontare il percorso con maggiore consapevolezza, circondata dalle persone che contano davvero. Incluso l’ex marito Stefano De Martino.