Stefano De Martino è fidanzato? Belen dice tutto e tira in ballo il suo Gaetano

Belen Rodriguez riaccende i pettegolezzi sulla vita privata di Stefano De Martino e il suo misterioso rapporto con la stilista e imprenditrice Gilda Ambrosio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez

In questa estate rovente Belen Rodriguez sembra aver deciso di non lasciare più spazio alle interpretazioni. Tra una vacanza romantica a Venezia con il nuovo compagno Gaetano Fidanzati e una pioggia di commenti sui social, la showgirl argentina sta regalando ai follower una perla dopo l’altra.

Risponde agli hater, scherza con i fan, racconta aneddoti e, soprattutto, chiarisce quei dettagli che da mesi alimentano il gossip. L’ultimo? Riguarda l’ex marito Stefano De Martino, l’uomo che ha inevitabilmente cambiato la sua vita.

Bastano poche parole scritte sotto un post Instagram per riaccendere il dibattito sulla vita sentimentale del conduttore Rai e, allo stesso tempo, difendere la sua nuova storia d’amore.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme, ora parla Belen

Tutto è nato da un commento lasciato sotto il carosello di foto pubblicato da Belen Rodriguez durante la fuga romantica a Venezia con Gaetano Fidanzati. Una follower ha semplicemente scritto: “Per sempre De Martino”.

Una frase che la 42enne avrebbe potuto ignorare, ma che la sud americana ha scelto invece di trasformare nell’ennesimo colpo di scena della sua vita, più che mai simile ad una telenovela.

“Lui è libero”, ha replicato senza esitazioni. Quattro parole che bastano per ribaltare mesi di indiscrezioni sul presunto legame tra Stefano De Martino e la stilista Gilda Ambrosio.

Solo pochi giorni fa, infatti, la madre di Gilda aveva assicurato che il conduttore di Affari Tuoi la chiama affettuosamente “suocera”, lasciando intendere che tra lui e la figlia ci sia ormai una relazione consolidata. La risposta di Belen sembra però andare nella direzione opposta, riaprendo il mistero sulla vita privata del suo ex marito.

Con Gilda solo un’amicizia speciale o un rapporto interrotto nelle ultime ore? Di sicuro Belen deve conoscere molto bene la situazione privata di Stefano, che resta il padre di suo figlio Santiago.

Inoltre Belen e Stefano hanno ritrovato un rapporto affettuoso dopo anni di tensioni e frecciatine. Tanto che De Martino non è mancato all’ultima festa di compleanno di Luna Marì, la figlia che la Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese.

Gaetano Fidanzati, l’età e quel paragone con Stefano De Martino

Le curiosità, però, non finiscono qui. Tra i tanti commenti ricevuti, c’è anche chi ha criticato la relazione di Belen con Gaetano Fidanzati, definendolo troppo giovane per lei. La Rodriguez, però, non si è scomposta più di tanto: “Ha la stessa età del mio ex marito. Quale sarebbe il problema?”.

Un’osservazione che ha immediatamente acceso il dibattito. Stefano De Martino è nato nel 1989, mentre gran parte delle informazioni disponibili collocano la nascita di Gaetano Fidanzati nel 1991. Due anni di differenza che, per la showgirl, sembrano essere del tutto irrilevanti.

Più che un confronto anagrafico, il suo appare come un messaggio preciso: l’età non è mai stata un criterio con cui giudicare una relazione. E chi prova a mettere in discussione la sua storia riceve una risposta diretta, senza giri di parole.

Tra le tante domande dei follower, c’è anche chi ha pronostico che quella con Gaetano Fidanzati possa essere soltanto una passione estiva destinata a spegnersi con la fine delle vacanze.

Pure stavolta Belen ha scelto di replicare con una delle sue battute più colorite. “Chi inizia a razzo, finisce a ca**o. E non è questo il caso”, ha scritto lasciando intendere di credere profondamente nella solidità della relazione.

Dopo aver attraversato mesi difficili, segnati anche dal racconto pubblico della depressione, oggi Belù sembra vivere con maggiore leggerezza il rapporto con la cronaca rosa. Non evita le domande, anzi le trasforma in occasioni per raccontarsi, alternando ironia, spontaneità e qualche frecciata ben calibrata.

E così, mentre celebra la serenità ritrovata accanto a Gaetano Fidanzati, finisce ancora una volta per regalare un piccante retroscena anche su Stefano De Martino.