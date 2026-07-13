Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: “Che bella la famiglia unita”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Belen Rodriguez

Luna Marì ha spento 5 candeline: mamma Belen Rodriguez ha condiviso alcuni degli scatti della festa in famiglia su Instagram, pubblicando le foto di gruppo del compleanno della sua piccolina. Non poteva mancare il papà della bimba, Antonino Spinalbese, sempre presente nella sua vita.

E insieme agli zii Cecilia e Ignazio Moser – con la piccola Clara Isabel – e Jeremias, impossibile non notare tra gli invitati anche Stefano De Martino. L’ex marito di Belen infatti, che ha sempre nutrito un grande affetto per Luna Marì, era presente alla festa, dimostrando un affetto che va oltre il matrimonio finito (due volte).

Luna Marì compie 5 anni: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese insieme alla festa

“Che bella è una famiglia unita”: con questa frase Belen Rodriguez ha accompagnato gli scatti della festa dei cinque anni di Luna Marì, la sua secondogenita, nata dall’amore fugace ma intenso con Antonino Spinalbese. L’hair stylist, da sempre molto presente nella vita della piccola, non poteva assolutamente mancare: superate le incomprensioni del passato, con Belen hanno costruito un rapporto basato sul rispetto e l’affetto, soprattutto per il bene della loro bambina.

Impossibile ovviamente non notare la presenza di un’altra delle figure centrali della vita della showgirl: stiamo parlando ovviamente di Stefano De Martino, che ha voluto presenziare alla riunione di famiglia in occasione del compleanno della piccola Luna Marì.

Belen e Stefano, nonostante la fine del loro amore, non hanno mai smesso di esserci l’uno per l’altra, tanto che il conduttore è stato molto vicino alla showgirl anche nei mesi scorsi, quando ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita.

D’altro canto De Martino non ha mai nascosto l’affetto per Luna Marì, visto che quando si era riavvicinato a Belen la bambina era ancora molto piccola e viveva insieme a loro. “Per lei sono uno zio, uno di famiglia”, aveva raccontato. E in quel periodo non ha mai voluto mancare di rispetto a Spinalbese: “Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.

Belen Rodriguez, la dolce dedica alla figlia Luna Marì

Prima di condividere con i suoi follower le foto della festa della sua bambina, Belen ha dedicato a Luna Marì parole dolcissime in occasione del suo quinto compleanno, insieme a una carrellata di foto che mostrano alcuni dei momenti più teneri della crescita della piccola.

“Ogni volta che ti guardo vedo crescere una ragazzina educata, brillante, intensa, leale, forte, costante, dolce, di principio, lunatica, sincera, rispettosa e sognante, accade che il mio cuore si illumina di immenso, il mio essere respira pace, la tua luce spegne ogni ombra”, ha scritto la showgirl con tutto l’amore di una madre.

Poi ha messo nero su bianco una promessa, quella di essere sempre pronta a sostenerla: “Principessa mia, buon compleanno e ti auguro di continuare a sognare nel tuo fantastico mondo.Se non mi vedrai davanti, guardati indietro, sarò sempre a coprire le tue spalle ed elevarti fino alle galassie”.

Anche Antonino Spinalbese ha festeggiato Luna Marì con un post su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato alcuni scatti insieme alla figlia, dai più recenti ai primi ricordi insieme a lei. “Chiedi a un genitore come sta e ti racconterà la giornata di suo figlio”, ha scritto a corredo delle foto. Tra i cuori al post non mancava anche quello lasciato da Stefano De Martino, un gesto che dimostra ancora una volta il legame della famiglia allargata, unita soprattutto dall’affetto per Santiago e Luna Marì.