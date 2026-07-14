Belen e la scelta di una festa senza eccessi: “È così che cresco i miei figli”

Il compleanno di Luna Marì conquista i social: una festa genuina e casalinga. Belen Rodriguez risponde a una fan: "Voglio che i miei figli siano persone semplici"

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Getty Images Belen Rodriguez

Continua a far chiacchierare la festa di compleanno di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez nata nel 2021. Non solo per la presenza di Stefano De Martino ma anche per la semplicità con cui l’evento è stato organizzato.

Le immagini condivise sui social raccontano una festa dal sapore vintage, una di quelle che oggi sembrano quasi appartenere a un’altra epoca. Un party casalingo, lontano dagli eccessi della società contemporanea, dove ogni ricorrenza sembra trasformarsi in una produzione hollywoodiana.

Qui, invece, il centro della scena è una tavola apparecchiata con piatti e bicchieri rosa in carta, tramezzini preparati in casa, una piccola torta a forma di cuore con la scritta Luna, qualche palloncino e una cascata di fili rosa a fare da sfondo. Tutto parla di famiglia, di affetto e soprattutto di normalità.

Una festa semplice per la figlia di Belen

Nessun catering stellato, nessun castello gonfiabile gigante o scenografie da migliaia di euro. Sulla tavola di Belen Rodriguez trovano posto toast, pizzette, dolci, bibite e una torta semplice ma curata, mentre gli addobbi trasformano il soggiorno in uno spazio festoso senza perdere il calore di una casa vissuta.

Anche gli ospiti, tra cui Stefano De Martino, sembrano perfettamente inseriti in questa atmosfera informale. Si ride, si chiacchiera, ci si siede attorno allo stesso tavolo. È una festa costruita più sui ricordi che sull’apparenza, dove ogni dettaglio sembra suggerire che il vero lusso sia il tempo trascorso insieme.

In un momento storico in cui i social sono pieni di celebrazioni spettacolari, il compleanno di Luna Marì ha colpito proprio perché sceglie la direzione opposta. Non c’è la ricerca dello stupore a tutti i costi, ma quella di un’intimità familiare che molti utenti hanno immediatamente riconosciuto e apprezzato.

Tra le centinaia di commenti pubblicati sotto le immagini della festa, uno in particolare ha attirato l’attenzione di Belen. Una follower ha scritto: “Oooh finalmente vedo un compleanno semplice, in famiglia, senza eccessi, senza ostentazioni, festa piena di amore, unione, semplicità, genuinità. Auguroni piccola”.

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Un messaggio che fotografa perfettamente il sentimento condiviso da molti utenti. E la showgirl argentina ha deciso di rispondere personalmente.

“Io mai fatti. Voglio che i miei figli siano delle persone semplici, e naturalmente lo sono già”, ha assicurato l’ex moglie di Stefano De Martino.

Una frase breve, ma che evidenzia molto della sua idea di maternità. Pur vivendo da anni sotto i riflettori, Belen vuole rivendicare una scelta precisa: crescere Santiago e Luna Marì nella semplicità.

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Quando la semplicità diventa un messaggio (potente)

In un momento storico in cui i social sembrano trasformare ogni ricorrenza in una competizione fatta di scenografie spettacolari, intrattenimento e lusso, Belen Rodriguez ha scelto di lanciare un messaggio diverso.

La festa di Luna Marì dimostra che non servono effetti speciali per creare ricordi destinati a restare. Bastano una casa piena di persone che si vogliono bene, una torta, qualche palloncino e il tempo condiviso con chi conta davvero.

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Le immagini non mostrano soltanto il compleanno di una bambina che spegne cinque candeline, ma ricordano anche (e soprattutto) che la felicità non sempre coincide con ciò che appare. E che, anche quando si è tra i personaggi più famosi d’Italia, si può scegliere di festeggiare con discrezione, riportando al centro ciò che conta davvero: la famiglia, la semplicità e l’autenticità.