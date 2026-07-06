Belen Rodriguez ritrova la pace, la vacanza in montagna in famiglia: “Un vuoto incolmabile”

Belen Rodriguez si gode qualche giorno a Courmayeur con i genitori e i figli Santiago e Luna Marì, intanto a chi la segue sui social racconta qualche dettaglio dietro alla sua recente crisi personale

IPA Belen Rodriguez

Per Belen Rodriguez sono stati mesi turbolenti e segnati da una profonda crisi personale. Piano piano la showgirl si lascia le nubi alle spalle, grazie anche alla famiglia che è sempre la sua ancora di salvezza. In questi giorni si gode un po’ di serenità in montagna a Courmayeur e sui social condivide le immagini delle passeggiate tra i boschi con i figli Santiago e Luna Marì e con i genitori Gustavo e Veronica.

Intanto a chi la segue racconta anche qualche dettaglio in più sul brutto periodo che ha passato di recente: “Ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte”, scrive.

In montagna senza pensieri con la famiglia

Per Belen Rodriguez la famiglia è stata fondamentale soprattutto nel processo di rinascita di questi ultimi mesi. Con mamma Veronica, papà Gustavo e i figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese si è ritagliata qualche giorno ad alta quota. Assenti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e la loro piccola Clara Luna, ma la lite che aveva separato le sorelle un anno fa è ufficialmente rientrata e la lontananza non desta sospetti.

Con i fan Belen condivide alcuni dei momenti più belli, tra passeggiate ad alta quota e grigliate all’aperto. Sembra serena, rilassata, mentre cammina tra gli alberi. E a chi la segue non sfugge la luce che è tornata a splendere sul suo viso. Semplicità, amore, risate, aria pulita: sembra questa la sua ricetta vincente.

Belen lascia il periodo difficile alle spalle

Il periodo più duro sembra ormai volgere al termine. “Con pazienza e circondata dalla mia famiglia e amicizie giuste si smette di stare male“, scrive Belen Rodriguez nelle storie, ricordando una volta in più quanto l’affetto dei suoi cari sia stato determinante per lei in questo periodo. “Una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amarsi un’altra volta. È quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riseco e altre volte un po’ meno” aggiunge. “Adesso per esempio ho il cuore contento” prosegue, chissà se alludendo alla nuova relazione con Gaetano Fidanzati, della quale si vocifera.

Il suo invito comunque è a non mollare mai, affrontando quello che la vita offre: “È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori”.

Il periodo difficile di Belen

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez ha fatto i conti con depressione e gravi attacchi di panico. Il percorso di salute mentale che ha dovuto affrontare è stato molto complesso, fino a un ricovero in codice giallo al Policlinico di Milano per un forte crollo emotivo.

Della sua crisi si è parlato ovunque, e la cosa non ha fatto che aggravare la sua situazione e la pressione alla quale si è sentita sottoposta. Dopo settimane di apprensione, durante le quali ha anche rinunciato alla conduzione de L’Isola dei Famosi che poi è andata a Selvaggia Lucarelli, ora per lei le cose vanno meglio.

Un nuovo amore per Belen Rodriguez?

E chissà che dietro la felicità ritrovata di Belen Rodriguez non ci sia davvero Gaetano Fidanzati, come le sue parole sembrano suggerire? Lui non appare nelle foto dalla montagna (ma questo non vuol dire che non ci sia), ma negli ultimi tempi hanno dimostrato grande vicinanza. Alla festa di compleanno di lui, istruttore di CrossFit 35enne, sono apparsi molto affiatati e anche se non hanno mai mostrato atteggiamenti intimi, l’intesa è sembrata chiara. Dopo un periodo buio, per Belen sembra essere tornato a splendere il sole su tutti i fronti.