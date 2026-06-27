Belen, le prime immagini con Gaetano Fidanzati: il compleanno che sa di conferma

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è tornata finalmente a sorridere e, questa volta, sembra esserci un motivo speciale. La splendida showgirl argentina sta lentamente ritrovando la sua serenità e le immagini che arrivano dai festeggiamenti per il compleanno di Gaetano Fidanzati hanno tutto il sapore di una bellissima conferma. Le immagini della festa raccontano di una grandissima sintonia: i due hanno trascorso la serata l’uno accanto all’altra, scambiandosi atteggiamenti molto affettuosi ma mai intimi, con quella dolcezza discreta di chi si vuole bene e preferisce proteggere un legame appena nato piuttosto che esibirlo ai quattro venti.

Gaetano, stimato coach di CrossFit milanese di 35 anni, è entrato in punta di piedi nella vita di Belen. A fare da “cupido” è stato il cognato di lei, Ignazio Moser, che si allena da tempo con lui e che li avrebbe fatti conoscere. Quello che era iniziato come un semplice rapporto professionale in palestra si è trasformato, giorno dopo giorno, in qualcosa di molto più profondo, portandoli a condividere sempre più tempo insieme anche fuori dalle sessioni di allenamento.

Belen, un “gigante buono” accanto nei momenti difficili

A fare breccia nel cuore di Belen è stata proprio la natura schiva e protettiva di Gaetano, un uomo d’oro, totalmente distante dalle luci accecanti del gossip e della popolarità a tutti i costi. Chi frequenta la coppia assicura che il personal trainer non sia l’ultimo arrivato dopo la tempesta: Gaetano c’era già, ed è rimasto silenziosamente e dolcemente accanto a Belen anche durante le sue fragilità e i momenti più bui dell’ultimo anno.

I loro sguardi complici durante le passeggiate in centro e i pranzi insieme a Milano raccontano la storia di due persone che stanno imparando a viversi nella bellezza della normalità. E pazienza se solo poco tempo fa Belen si diceva rassegnata a restare single; quando arriva la persona giusta, che ti fa battere di nuovo il cuore, ogni difesa crolla.

Una bellissima rinascita, tra amore e televisione

Questo splendido momento personale viaggia di pari passo con una vera e propria rinascita professionale. Dopo aver superato brillantemente l’esame per la cittadinanza italiana ed essersi lasciata alle spalle le vecchie amarezze – comprese le rinunce ai reality solo per non stare lontana dai suoi adorati figli, Santiago e Luna Marì – per Belen è tempo di riprendersi la scena. Non sono stati mesi facili per lei, che ha dovuto fare i conti con alcune debolezze fisiche dalle quali si sta riprendendo. La notizia è che sta andando avanti e sta anche lentamente tornando in televisione, che aveva lasciato per altri progetti.

Il prossimo autunno la televisione tornerà finalmente a riabbracciarla. Mediaset ha preparato per lei un grande ritorno a casa, all’interno del cast di Tu Si Que Vales, dove sarà la regina assoluta di una delle novità più attese, il torneo di Lip Sync. E non solo, dopo 14 anni ritrova anche Elisabetta Canalis, con cui aveva condiviso il palco di Sanremo. Per la showgirl si apre una stagione magica: i pezzi della sua vita stanno tornando al loro posto e, dietro quel meraviglioso sorriso ritrovato, c’è anche lo zampino del suo Gaetano.