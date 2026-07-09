Belen in vacanza a Corfù, spunta il patto segreto col nuovo fidanzato Gaetano

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Belen Rodriguez

Dopo mesi decisamente poco facili, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato quella serenità che da tempo cercava. L’estate della showgirl argentina ha il sapore di un nuovo inizio e porta il nome di Gaetano Fidanzati, il personal trainer con cui, a fine giugno, ha deciso di uscire allo scoperto.

Niente fotografie rubate o indiscrezioni affidate ai paparazzi. Questa volta è stata la stessa 41enne a scegliere di raccontare la sua storia d’amore, condividendo sui social immagini e video della vacanza di coppia a Corfù.

Tra giornate al mare, allenamenti insieme e sorrisi complici, il messaggio è chiaro: la relazione procede senza più il bisogno di nascondersi. Ma è tra i commenti di Instagram che la soubrette ha lasciato trapelare qualcosa di più personale, raccontando il suo modo di vivere l’amore e lanciando, con il sorriso, un messaggio molto preciso al nuovo compagno.

Belen Rodriguez parla del nuovo amore Gaetano Fidanzati

Chi segue Belen Rodriguez sui social ha subito notato un dettaglio: la leggerezza con cui appare negli ultimi scatti. Un cambiamento che non è passato inosservato nemmeno ai suoi follower. “Come sei dolce. I tuoi atteggiamenti dimostrano quanto hai bisogno di amore”, le ha scritto una fan.

La risposta della showgirl è arrivata quasi immediatamente. “Chi non ha bisogno di amore mente. Sono molto dolce, ma se mi arrabbio…”.

Una frase che racconta il suo carattere, ma anche il momento che sta vivendo. Poco dopo è arrivato un altro commento, questa volta rivolto direttamente a Gaetano Fidanzati: “Non farla soffrire, ti prego. Vi auguro tutta la felicità del mondo”.

E anche in questo caso Belen non ha lasciato cadere la provocazione. “Gliel’ho appena detto”, ha risposto con ironia. Per poi ammettere in un altro commento: “Sto vivendo giornate splendide”.

Poche parole, sufficienti però a far capire quanto l’argentina voglia vivere questa relazione con entusiasmo, senza dimenticare le esperienze del passato che l’hanno segnata.

Un amore nato grazie al cognato Ignazio Moser

A differenza di altre relazioni finite per settimane sulle copertine dei rotocalchi, quella con Gaetano Fidanzati è cresciuta con discrezione. Secondo i rumors, i due si frequenterebbero già da diversi mesi. A fare da Cupido sarebbe stato Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, che conosce il personal trainer da diverso tempo perché si allenava proprio con lui.

Per molto tempo Belen ha preferito mantenere il massimo riserbo, evitando qualsiasi esposizione pubblica. Solo in occasione del compleanno di Fidanzati ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando il primo video insieme su Instagram e ufficializzando così la relazione.

Da quel momento la coppia ha scelto di vivere il sentimento alla luce del sole. Le immagini condivise nelle ultime settimane raccontano una quotidianità fatta di piccoli gesti, vacanze e allenamenti, lontana dagli eccessi che spesso hanno accompagnato la vita sentimentale della conduttrice.

La voglia di Belen di ricominciare

Belen Rodriguez ha affrontato un periodo complicato, segnato da problemi di salute e alcune delusioni professionali. Oggi, però, il clima appare completamente diverso. Chi la segue sui social ritrova una Belù sorridente, spontanea e desiderosa di condividere momenti di felicità con chi le è accanto.

Le sue risposte ai follower raccontano una donna che non ha perso la voglia di credere nell’amore, ma che lo affronta con una consapevolezza diversa. “Non farmi soffrire”, ha detto scherzando al compagno. Una frase che suona come una promessa reciproca più che come un avvertimento.

Per il resto, a parlare sono gli sguardi, le risate e quella serenità ritrovata che, almeno per ora, sembra essere il regalo più bello di questa estate.