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IPA Sharon Stone

In salute e in malattia è la promessa che si compie all’altare, non tutti sono però in grado di mantenerla. Fu proprio a causa del tumore che la colpì che il marito si allontanò da Sharon Stone. A distanza di tempo, l’attrice trova il coraggio di raccontare il divorzio da Phil Bronstein e i veri motivi che portarono alla fine di un amore che sembrava indistruttibile.

Sharon Stone, il ricordo della diagnosi

Nei primi Anni ‘2000 a Sharon Stone vennero diagnosticati due tumori al seno. “Uno di questi tumori era più grande di tutto il mio seno sinistro” ha raccontato, oltre vent’anni dopo, l’attrice ospite del podcast The Person Who Believed in Me, di David Begnaud. “Il medico è venuto a casa mia e mi ha detto: ‘Guardi, pensiamo che dovrebbe sottoporsi a una mastectomia bilaterale. La situazione è davvero grave’” ha raccontato.

Dopo qualche momento di esitazione, Stone accettò di sottoporsi all’intervento, invasivo ma che avrebbe potuto salvarle la vita. Assieme a lui c’era anche il marito, che reagì inaspettatamente. “Mio marito disse: ‘È ridicolo’. – ricorda oggi l’attrice – E si alzò e uscì dalla stanza”. Il dottore supportò la causa della donna, “se avessi più pazienti come sua moglie, oggi ci sarebbero più donne vive. Deve sedersi”. Sharon, a quel punto, divenne irremovibile: “Decido io, non lui”.

Il divorzio a causa del cancro al seno

“Il fatto che mi sarei sottoposta a una mastectomia bilaterale”: l’intervento di rimozione dei seni, ecco ciò che il marito di Sharon Stone trovava inaccettabile, persino ridicolo. “Non era preoccupato per la mia salute, no, no. – ha proseguito l’attrice con emozione – Era arrabbiato perché mi avrebbero asportato entrambi i seni”.

Da lì a poco, sarebbe arrivato il divorzio, proprio mentre Stone affrontava la malattia, le cure e i postumi del doloroso intervento. “Quella fu la fine del matrimonio. Tutto finì lì, in quella stanza. Per lui era finita. Era tutto finito. Si capiva benissimo. – afferma oggi Sharon, forte del senno di poi e della salute ritrovata – Mio marito pensava che fossi ridicola. Pensava che fosse tutta una sciocchezza. Pensava che prendessi troppe decisioni da sola”.

La fine dell’amore con Phil Bronstein

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Nel corso della sincera intervista, Sharon Stone non fa mai il nome dell’ex marito. Ma era con Phil Bronstein che l’attrice era sposata negli anni della diagnosi. Phil e Sharon erano la coppia più raffinata di Hollywood: diva da premio Oscar lei, stella del giornalismo impegnato lui. Si sposarono nel 1998 e, poco dopo, a seguito di tre aborti spontanei, scelsero di adottare il loro primo figlio, Roan Joseph. Il divorzio arrivò ufficialmente nel 2004, ma si prolungò a lungo in tribunale.

Gli ex coniugi lottarono a lungo per ottenere la custodia esclusiva del figlio che, infine, spettò a Bronstein. “Persi la custodia di mio figlio quando un giudice chiese al mio piccolo: ‘Sai che tua madre fa film sexy?’”. Il ruolo dell’attrice in Basic Instinct fu infatti utilizzato dalla difesa del marito in tribunale. “Mi spezzò il cuore, letteralmente. Fu come un abuso dal sistema, la considerazione che mi veniva data come genitore, perché avevo fatto quel film”.