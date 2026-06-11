L’ex wrestler e attore Tyler Mane confessa di essere affetto da un tumore al seno e squarcia il velo su un male che colpisce anche gli uomini

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IPA Tyler Mane

Si pensa che alcune malattie colpiscano soltanto un certo tipo di esseri umani. Si crede, ad esempio, che il tumore al seno sia un male esclusivamente femminile. In realtà, il cancro può colpire anche gli uomini. Lo sottolinea, rivelando di esserne affetto lui stesso, Tyler Mane, ex wrestler e attore statunitense noto per la partecipazione a movimentati film di supereroi. Mane ha scelto di raccontare sui social la propria battaglia alla malattia, per sensibilizzare su un tema di cui si parla ancora troppo poco.

Tyler Mane: “Ho un tumore al seno”

“Ho brutte notizie”: così esordisce Tyler Mane nell’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Oggi ho iniziato la chemio. – aggiunge l’attore – Soltanto un uomo su circa 750 riceve una diagnosi di tumore al seno nella propria vita, e io sono uno di questi”. L’ex wrestler che ha esordito al cinema nel ruolo nel cult X-Men, ha scelto di raccontare pubblicamente il proprio percorso di cure per sensibilizzare su un tema che in molti considerano esclusivamente femminile: “Le persone hanno bisogno di sapere. Voglio cambiare le cose”. Il messaggio si conclude con un fotogramma della seduta di chemioterapia e un liberatorio “fuck cancer”.

Cancro al seno maschile, un male sottovalutato

Così come spiegato dallo stesso Mane, il cancro al seno maschile è estremamente raro e colpisce appena l’1% degli uomini. Una rarità che può provocare anche un senso di vergogna. “Sarò onesto, la mia prima reazione è stata di mantenere il segreto. – confessa – È quasi imbarazzante”. In seguito, la forza di reagire e di smettere una vergogna che non dovrebbe appartenere a nessun malato.

“Ho scoperto che sono molti gli uomini per cui la diagnosi arriva in uno stadio già avanzato, perché del cancro al seno maschile non se ne parla. – spiega sui social – Anche i miei dottori non lo avevano riconosciuto ed è stato soltanto perché mia moglie mi ha spinto a far analizzare un nodulo che ho ricevuto una diagnosi precoce”.

Il tumore al seno colpisce soltanto 1 uomo su 755 ma, se scoperto precocemente, è “molto trattabile” aggiunge l’ex wrestler. Ecco perché è importante parlarne, ecco perché Tyler Mane ha scelto di raccontare, condividere e diffondere la sua storia, invitando tutti i propri follower a ripostare il messaggio e continuare a parlarne.

Individuare la presenza di un cancro al seno è più facile per gli uomini che per le donne, in quanto i noduli mammari sono più visibili sul petto maschile, caratterizzato da una scarsa presenza di tessuto lobulare e adiposo. Tuttavia, è raro che gli uomini si accorgano della presenza del tumore proprio perché l’ipotesi di un male al seno non è neppure contemplata, considerato qualcosa esclusivamente femminile.

“Grazie per avermi accompagnato. Ce la farò, sconfiggerò il tumore. Dobbiamo diffondere la consapevolezza. Il cancro è terribile, ma se lo si scopre in tempo, si può vincere questa battaglia” è il messaggio di Tyler Mane, l’ex campione del ring che il pubblico di tutto il mondo ha amato nel ruolo del mutante supercriminale Sabretooth nella saga di X-Men.