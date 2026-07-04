Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati: Selena e JLo infrangono le regole

Tutti i look degli invitati vip al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Tra trasparenze e glitter, contro ogni regola

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IPA Taylor Swift e Travis Kelce

Mezza Manhattan è blindata, la sicurezza è ovunque, mentre degli enormi teloni neri nascondono il castello che – costruito all’interno del Madison Square Garden – ospita l’a dir poco esoso matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. La privacy è la priorità, ma i paparazzi sono ovunque e se il vestito della sposa è ancora top secret, è già possibile ammirare gli appariscenti look di alcuni invitati vip. Nonostante le rigidissime regole, in pochi hanno rispettato il galateo.

Jennifer Lopez e Selena Gomez con i colori proibiti

Si dice che ai matrimoni non ci si vesta né di nero, colore del lutto nella cultura occidentale, né di rosso, tonalità che la leggenda attribuisce alle amanti dello sposo. Le cantanti Jennifer Lopez, Selena Gomez e Camila Cabello, però, delle regole se ne infischiano. Selena ha sfoggiato un abito nero per la cena che precede la cerimonia. Un sensuale tubino vedo non vedo in pizzo, senza spalline e con un audace spacco frontale. I capelli erano raccolti in un pettinatissimo chignon, mentre l’affilato eyeliner le donava un vero sguardo da gatta.

Anche JLo era in total black, ma con un look così cool che quasi quasi le si perdona l’infrazione. La diva 56enne era bella da mozzare il fiato con il moderno abito da sera con top a canotta e gonna a vita bassa voluminosissima e dall’orlo irregolare. A rendere il tutto ancora più interessato il contrasto tra il cotone e la vernice. Ai piedi dei sandali dal tacco altissimo, al collo una cascata di diamanti.

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In rosso, invece, è arrivata alla cerimonia la latina Camila Cabello. Così come la collega, anche lei ha optato per un abito in pizzo che lascia ampio spazio alle trasparenze. Il vestito di Camila è però morbido e leggero sul corpo, in stile bohemienne, lascia le spalle scoperte e cade a vita bassa sui fianchi. Al collo un choker con un grande croce di diamanti. I capelli sciolti in morbide onde scure.

Karlie Kloss visione dorata

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Al momento la più elegante al matrimonio di Taylor Swift sembra essere la top model Karlie Kloss, splendida con un leggero abito in seta dorata. Il taglio è minimal e, lasciando le spalle scoperte, cade morbidamente sul corpo fino a sfiorare il suolo. Il movimento è assicurato dal nodo sulla scollatura. Nella stessa calda tonalità è la pochette gioiello e in tinta sono anche i capelli biondo miele, lasciati cadere morbidi sulle spalle con una piega al naturale. Ai piedi dei sandali nude, a svelare la pedicure rosso fuoco, dello stesso colore del rossetto.

Hugh Grant e Bradley Cooper impeccabili

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Se le donne si divertono a infrangere il galateo, i maschietti lo rispettano pedissequamente. In smoking con tanto di papillon Hugh Grant, accompagnato dalla moglie Anna Elisabet Eberstein, che sceglie un vestito nero con dettagli tribali rosso e gialli. Lo stesso look è sfoggiato da Bradley Cooper, ancora più affascinante grazie ai riccioli scompigliati ad arte e agli occhiali da sole che rendono misterioso lo sguardo.

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Le lady dello sport osano

Decisamente appariscenti le donne che arrivano dal mondo dello sport. La più audace è la conduttrice sportiva Charissa Thompson (la Diletta Leotta degli Usa) sfoggia un vestito completamente trasparente, con scollatura a cuore e ricoperto di cristalli. Color argento anche i sandali e la clutch.

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La moglie del giocatore di football George Karlaftis, Kaia Harris esagera invece con i fiori: la stampa del vestito ne propone a centinaia, e fiori in 3d spiccano scultorei lungo la scollatura. Con un contrasto piuttosto disarmonico, gli accessori sono invece ipermoderni e minimal.