Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati, la cerimonia (a sorpresa) officiata da Adam Sandler

Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden: cerimonia officiata da Adam Sandler, gli abiti Dior e i circa mille invitati vip

IPA Taylor Swift e Travis Kelce

Di ogni matrimonio, quando le luci si spengono, resta soprattutto un’immagine: quella della sposa e del suo abito. E per il segreto meglio custodito d’America dopo l’Area81, la risposta è arrivata nella notte. Taylor Swift ha sposato il suo Travis Kelce al Madison Square Garden di New York, alle 19:30 di venerdì 3 luglio (in Italia era l’una e mezzo del mattino), con una cerimonia officiata da Adam Sandler, attore e amico della coppia.

Lei ha pronunciato il sì ha in Dior haute couture, firmato da Jonathan Anderson: è la prima volta che la cantante indossa una creazione del nuovo direttore creativo della maison francese. Un colpo di scena anche per chi, tra noi, avrebbe scommesso su ben altri nomi.

Taylor Swift e Travis Kelce, il sì al Madison Square Garden

L’annuncio ufficiale è arrivato dalla storica addetta stampa di Taylor Swift, tale Tree Paine:

Taylor e Travis non hanno avuto damigelle né testimoni dello sposo nel senso tradizionale: il fratello di lei, Austin Swift, ha ricoperto il ruolo di “bestman” per Taylor, mentre Jason Kelce è stato il testimone di Travis.

Ai passanti e alle Swifties assiepate fuori dall’arena la notizia è stata comunicata nel modo più teatrale possibile: sui maxischermi esterni è comparsa per tutta la sera la scritta “JusT&T Married!”, con le iniziali degli sposi intrecciate nel gioco di parole. Per l’occasione anche l’Empire State Building si è vestito di blu, mentre subito dopo il sì su New York si è abbattuta una tempesta di pioggia, a spezzare il caldo asfissiante di questi giorni.

Secondo le informazioni circolate, alla cerimonia hanno partecipato quasi mille invitati, con performance speciali di Stevie Nicks e Tim McGraw. Tra i presenti anche la migliore amica Selena Gomez, Bradley Cooper, Hugh Grant, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, le modelle Karlie Kloss e Gigi Hadid, oltre a Ed Sheeran e a diversi giocatori della NFL.

L’abito Dior firmato Jonathan Anderson

Il vero scoop di stanotte, però, riguarda la moda. Dior ha vinto la sfida dell’abito nuziale: Taylor Swift lo ha completato con gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin. Anche Travis Kelce ha scelto la maison francese, con un modello firmato da Anderson: sposi coordinati, forse noiosi, ma belli e molto innamorati.

In molti avevano ipotizzato Ralph Lauren, un po’ per la sua fama di stilista americano per eccellenza, un po’ perché il matrimonio cadeva nel weekend del 4 luglio e la coppia aveva indossato capi Ralph Lauren per il servizio fotografico del fidanzamento. La scelta di Anderson pesa anche negli equilibri della moda: quello che potrebbe rivelarsi l’abito più celebre dell’anno arriva dopo che Dua Lipa ha scelto Chanel, storica rivale di Dior, per le sue recenti nozze.

Una festa che continua nel weekend del 4 luglio

I numeri, come sempre in questi casi, restano avvolti nel condizionale. Secondo la wedding planner Joann Gregoli, sentita dalla CNN, il matrimonio potrebbe essere costato, andando larghi, tra i 25 e i 100 milioni di dollari. Alla vigilia delle nozze, intanto, la coppia avrebbe effettuato una donazione da 26 milioni di dollari a diverse organizzazioni, tra cui Feeding America, l’Aspca e la Dolly Parton’s Imagination Library. E secondo quanto riportato dal Daily Mail, Taylor Swift avrebbe respinto offerte multimilionarie dalle piattaforme di streaming interessate alla diretta, riservandosi la possibilità di realizzare un docufilm dell’evento e quindi guadagnare ancora di più.

I festeggiamenti non sono finiti: per oggi, sabato 4 luglio, ci sarà una festa in stile festival per mille persone, proprio mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dell’indipendenza. E il calendario degli sposi non concede pause: niente luna di miele immediata, perché i neosposi sarebbero attesi sabato 11 luglio in California al matrimonio del giocatore dei New York Giants JuJu Smith-Schuster con Laura Kruk. Con l’anello all’anulare, ovviamente.