A casa di Andrea Bocelli: su tre piani e con 10 camere da letto

Andrea Bocelli, uno dei simboli della canzone italiana nel mondo, vive con la sua famiglia in una bellissima villa in Toscana. Tre piani, uno studio di registrazione, dieci camere da letto e un’elegante sala da pranzo: ecco alcune delle peculiarità che colpiscono di più quando si parla della casa del celebre tenore.

La dimora del cantante si trova a Forte dei Marmi in un edificio risalente alla fine del XIX secolo che, prima della fine ristrutturazione, ospitava una pensione. Qui Andrea Bocelli vive con Veronica Berti, la sua seconda moglie, e con i figli Matteo, Amos e Virginia. Tornando un attimo alle caratteristiche della casa, ricordiamo che la magione è contraddistinta dalla presenza di diverse zone living, tutte impreziosite da lampade, tavolini, consolle, divani e quadri d’altri tempi.

Grazie alla presenza di grandi vetrate, il tenore e la sua famiglia hanno la possibilità di godere di un’impareggiabile vista sul giardino privato e sul mare. Non c’è che dire: si tratta davvero di un contesto ideale per rilassarsi dai tanti impegni che fanno volare Andrea Bocelli e la moglie, che gestisce i progetti della fondazione benefica che porta il nome del cantante, in giro per il mondo.

Per rendere ancora più piacevole l’atmosfera della veranda, la coppia ha optato per delle raffinate tende a pacchetto in tinta con le pareti e le boiserie. Proseguendo con i dettagli della casa, è impossibile non chiamare in causa il camino di marmo che troneggia al piano terra. Questo meraviglioso angolo è valorizzato dalla presenza di un grande specchio antico.

Da non dimenticare sono i pavimenti di marmo, impreziositi dalla presenza di pregiati tappeti persiani. L’effetto spatolato studiato ad hoc per alcune pareti non può che attirare l’attenzione. Lo stesso si può dire per la scelta originale dei punti luce. Bellissima è anche la sala da pranzo, dove spiccano i rivestimenti in tessuto damascato scelti per le sedie.

Cosa dire invece dell’esterno del palazzo? Che restituisce il fascino degli alberghi d’epoca tra marmo, colonne e persiane verdi. La dimora del cantante e della sua splendida famiglia è davvero un luogo all’insegna dello charme e della cura dei dettagli che rendono un ambiente elegante.